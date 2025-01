Annyi külföldi rohamozta meg Magyarországot, amire még soha nem volt példa

A külföldiek által eltöltött vendégéjszakák is közel 6 százalékkal bővültek. A belföldivel együtt összesen több mint 44 millió vendégéjszaka szintén új rekordot jelent az előzetes adatok alapján.

Az Eurostat 2024. első 10 havi adatai szerint a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák átlagos európai növekedését hazánk utcahosszal, 150 százalékkal előzte

– jelezte a sajtóeseményen Guller Zoltán. Az MTÜ elnöke hozzátette, hogy a rendkívüli eredményekhez pedig immár csaknem egyenlő arányban járultak hozzá a hazai és nemzetközi turisták.

Soha ennyien nem utaztak hozzánk külföldről, soha nem pihent ennyi hazai vendég az országhatáron belül és soha nem keletkezett ennyi bevétel a szálláshelyeken

– ismertette a hazai turizmus 2024-es fő számait az MTÜ elnöke.

Ezért volt jó vásár a repülőtér visszavétele

Tavaly egyenesen kilőtt a beutazó forgalom. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ előzetes adatai alapján új, 17 százalékos növekedési rekordot beállítva minden korábbinál több, 8,7 millió vendég érkezett külföldről hazánk tájait felfedezni. A nekik köszönhető vendégéjszakák is közel 10 százalékkal múlták felül a 2023-as értéket, és meghaladták a 22 milliót.

A kiváló eredményekhez jelentős mértékben járultak hozzá a magasan szárnyaló légi forgalmi adatok

– jelezte Guller Zoltán. Felfedte, hogy november végéig a járatok számának közel 17 százalékos bővülése mellett 16 millió utas fordult meg a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ami közel ötödével múlja felül a megelőző évi adatokat.

Guller Zoltán: Budapest kirobbanó teljesítményt nyújtott

A 2024-es új rekordév eredményeiben jelentős része volt a főváros kirobbanó teljesítményének.

Budapest tavaly minden korábbit meghaladó módon 24 százalékkal több, csaknem 6 millió külföldi turistát vonzott, csaknem 14 milliós külföldi szálláshelyi forgalma pedig közel 15 százalékkal emelkedett

– mondta az MTÜ elnöke. Mindez szerinte azért is fontos, mivel itt keletkezik az összes magyarországi nemzetközi vendégéjszaka mintegy 60 százaléka. A külföldi utazók ugyanakkor immár több fővároson kívüli desztinációban is jelentősen felpörgették a turizmust.

A nagyobb vidéki városokban zajló beruházásoknak köszönhetően folyamatosan erősödött a nemzetközi hivatásturizmus. Így például a külföldi vendégéjszaka-növekedésben Debrecen közel 18 százalékos bővülési üteme még a fővárosét is lekörözte.

Egyértelműen húzóágazat a turizmus

„A beutazó forgalom kiugró növekedése a folyó fizetési mérlegre is jelentős pozitív hatást gyakorolt. A 2024-re várható 5 milliárd euró körüli aktívum közel 80 százaléka turizmusból származik majd. Az ágazat kimagasló teljesítménye nélkül ez a többlet elenyésző lenne” − hangsúlyozta Guller Zoltán.

Mindemellett a belföldi vendégforgalom is jelentős, közel 5 százalékos növekedést ért el, a 9,3 millió hazai turista minden korábbinál több, összesen 22 millió vendégéjszakát töltött el pihenéssel a magyarországi szálláshelyeken.

Mindezt amellett, hogy sokan üdültek a határainkon túl is, amit a charterjáratok száma és azok magas utasforgalma mutat. „Miközben Európa-szerte látszik, hogy a belföldi turizmus általában stagnál, és néhol már a főszezonban is csökken, büszkék vagyunk arra, hogy a tavalyi, hazai eredményeket ezen a téren is növeltük. Sőt, az EU statisztikai hivatalának első tízhavi adatai alapján Magyarország a 6. legjobb vendég- és a 9. legmagasabb vendégéjszaka-növekedési eredményt érte el. Ráadásul a régiós versenytársakhoz hasonlítva is kimagaslóan teljesített a magyar turizmus” − mutatott rá az MTÜ elnöke.

A hazai térségek forgalmát tavaly is a fürdővárosok húzták látványosan. Az 5 legtöbb vendégéjszakát produkáló vidéki település Siófok, Hajdúszoboszló, Hévíz, Balatonfüred és Zalakaros volt, ezek mindegyike 2023-hoz képest is jelentősen tudta növelni forgalmát.

A Balaton töretlen népszerűségét jól mutatja, hogy a térség szálláshelyei adták a hazai vendégforgalom közel egyötödét. A magyar tenger 2024-ben több mint 3 millió vendéget fogadott, közel 7 százalékkal többet, mint az előző évben, a vendégéjszakák száma pedig tavaly átlépte a 9 milliót.

A forgalmi sikerek a bevételekben is jól láthatók. A magyar szálláshelyek 1050 milliárd forint bevételt értek el 2024-ben, míg a vendéglátóhelyeken elköltött összeg elérte a 2005 milliárd forintot. Mindkettő infláció feletti mértékben nőtt, előbbi 16, utóbbi 11 százalékkal 2023-hoz képest.

„A tovagyűrűző hatásokat is figyelembe véve a szektor nemzetgazdasági hozzájárulása tavaly tovább emelkedett, és immár a GDP közel 13 százalékát biztosítja.

A turizmus várhatóan a jövőben is a hazai gazdaság egyik húzóereje lesz. Ha ilyen ütemben erősödik a szektor, akkor reális az esélye, hogy akár már 2030 előtt elérhető a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában célként kitűzött 20 milliós vendég- és 50 milliós vendégéjszakaszám, valamint a 16 százalékos GDP-hozzájárulás” − foglalta össze az MTÜ elnöke.

(Borítókép: Dr. Guller Zoltán 2025. január 13-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)