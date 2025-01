Nemzetközi porondra lépett az Év irodája verseny

Tizenötödjére rendezik meg 2025-ben az Év Irodája versenyt, amelynek népszerűsége töretlen, idén ugyanis 162 pályázat érkezett be. Megújult a szakmai zsűri is, valamint egy új kategóriával is bővült a megmérettetés. A közönségszavazás február 3-ig tart.

Ismét megrendezik az Év Irodája versenyt, ám a szervezők ezúttal kiléptek a nemzetközi porondra is. Tavaly az Office of the Year kategóriával bővül a megmérettetés, ahová az európai országokban átadott vagy felújított irodák pályázatait várták – számolt be az Economx.

A lap beszámolója szerint a külföldi teljesítmények még inkább megmutatják, hogy a magyar ingatlanpiac globális mércével is világszínvonalat képvisel, és a 2008-as válság után a hazai szektor újraépítette magát. Mint írják, a magyarországi szektort érett piaci működési mechanizmusok jellemzik, miközben adoptálta a legmagasabb színvonalú megoldásokat az irodapiactól kezdve a szállodaiparon át egészen a lakásépítésekig.

A fejlesztések volumene ugyan csökkent, de most is számos ikonikus ingatlanegyüttes készült el vagy épül, ahol a legújabb igények érvényesülnek. Az irodákban a dolgozói jóllét és a közösségi szemlélet uralkodik, a szektor valamennyi ágazatában erősödtek a fogyasztói élményre fókuszáló fejlesztések, valamint a globális felmelegedés elleni küzdelem is meghatározó.

Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy az idén tizenötödik éve útjára indított verseny népszerűsége töretlen, hiszen 2024-ben 162 pályázat érkezett be. Sőt, az új nemzetközi kategóriában, az Office of the Year-ben is egy tucatnyi fantasztikus projekttel találkozhatunk. Nem véletlenül megújult a szakmai zsűri is, ahol a kiemelkedő hazai piaci szereplők mellett külföldi szaktekintélyek kaptak helyet

– mondta Fodor Dániel, Az Év Irodája Kft. ügyvezetője és a verseny főszervezője.

A december 16-án megkezdődött közönségszavazás 2025. február 3-ig tart, ezt követően pedig a megújult szakmai zsűri munkája kezdődik meg a pályázatok értékelésével. A győzteseket 2025 elején Az Év Irodája és a Real Estate Awards gálákon hirdetik ki.

„Nagyon örülök, hogy idén is fantasztikus pályázatok érkeztek be a versenyre, korábban magam is számos díjnyertes iroda kialakításában részt vehettem. Most zsűrielnökként izgatottan várom, hogy a külföldi nevezéseket is értékelhessük, hiszen a nemzetközi mezőny tovább emeli a verseny tekintélyét. Mivel hosszú idő óta a globális vállalati szférában dolgozom, ezért izgalmas kihívásnak tartom, hogy Az Év Irodája versenybe európai indulók is bekapcsolódhattak” – fogalmazott Cs. Kovács Nikolett, a szakmai zsűri elnöke.

Szavazni itt lehet.