Szuperritka Ferrari került fel a NAV oldalára

A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) által becsült értékkel számolva összesen 290 millió forint értékben hirdettek meg két olasz luxusautót, egy Lambirghini Urus-t, és egy Ferrari F8 Tributo-t.

Ahogy az a NAV oldalán megtalálható, a Lamborghinit 120 millió forintra értékelték, ám a licit „csak” 60 millió forintról fog kezdődni. A 2022-es évjáratú családi SUV motorterében egy 3996 köbcentis ikerturbós V8-as motor hajtja, amely közel 650 lóerős teljesítményre képes.

Fotó: Nemzeti Adó és Vámhivatal

Mint írták, a 16 ezer kilométert futott autót utoljára 2023 novemberében indították be, törzskönyvvel és 2026-ig érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik. Az adóhivatal azonban még egy ennél is izgalmasabb szuperautót, egy Ferrari F8 Tributo-t is kalapács alá bocsát.

Az oldalukra feltöltött hirdetés szerint a Ferrari becsült értéke 170 millió forint, a licit pedig 85 millió forintról indul. A kétszemélyes szuperautó 2020-ban gurult le a maranellói gyár futószalagjáról. Az 5 ezer kilométert futott járműhöz az új tulajdonos egy indítókulcsot, törzskönyvet, és az autóhoz járó töltőkábelt kapja meg.

A hirdetésben a NAV feltünteti, hogy nem egy átlagos F8 Tributo-ról van szó,

hanem egy limitált példányszámú Ferrari Keyvany F8 835 Super Tributo-ról.

Az autóból összesen húsz példányt készítettek, 3902 köbcentis V8-as motorja pedig 70 lóerős teljesítményre képes.

Fotó: Nemzeti Adó és Vámhivatal

1,1 millió forint volt a Ferrari csomagtartójában

Tizenhét ingatlant, nyolc gépkocsit − köztük sportautó-ritkaságokat − és félmilliárd forint értékű készpénzt, továbbá céges számlapénzeket is zár alá vett a NAV 2023 novemberében egy adócsalásra szakosodott bűnszervezet felszámolásakor.

Kuperczkó Adrienn, a NAV Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferensének elmondása szerint a pénzügyőri akció által érintett bűnszervezet számlagyárként működött. Az elkövetők 2021 nyarától 472 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.

Egyszer már pórul járt a NAV, amikor nagy értékű luxusautókat árverezett el

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal még 2021-ben árverezett el négy nagy értékű luxusautót. A gépjárművekről viszont kiderült, hogy azok valójában egy német lízingcéghez tartoztak. A tulajdonjogok tisztázását követően sem adták ki azokat.

A cég magyar jogi képviselője Horváth Lóránt kártérítést nyújtott be, a pert megnyerve a magyar állam kétszer annyit fizetett kártérítésként, mint amennyi az árverésekből befolyt.