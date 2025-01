Megszólalt a Wizz Air vezére a repülőtér visszavételéről

Történelmi mérföldkőhöz érkezhet 2025-ben a Wizz Air: Váradi József vezérigazgató a tavalyi nehézségek után 75 millió utasra számít, ami 20 százalékos növekedést jelentene. A cégvezető úgy látja, hogy míg 2024-ben a hajtóműproblémák miatt 40 gépüket parancsolták a földre, most a legnagyobb riválisuk, a Ryanair kerül hátrányba a Boeing késlekedése miatt – derült ki a Turizmus.com hasábjain megjelent interjújából.

A Pratt & Whitney hajtóműgyártó cég visszahívásai miatt 40 gépünk kényszerült a földre, ami a flottánk 20 százaléka – árulta el Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a Turizmus.com-nak adott interjúban. Elmondta, hogy anyagszennyeződés miatt kellett rendkívüli karbantartásokat végezni a hajtóműveken.

Emellett a geopolitikai konfliktusok is megtépázták a céget, viszont még így is 4 százalékkal több utast tudtunk elvinni 2024 egészében az előző évhez képest: 60 millióról 63 millióra emelkedett az utasok száma. Elárulta az idei évi terveket is:

„2025-re már 20 százalékos növekedéssel tervezünk, 75 millió utassal. Ekkorát »békeévben« még nem nőttünk. Ezt úgy értem, hogy nem lesz Covid vagy más drámai jellegű, váratlan összeomlás.”

„Ezzel szemben a Ryanair alig fog növekedni, mert szállítási gondjaik vannak; a Boeing most nem szállítja időben, a megrendelések szerint a repülőgépeket. Nagy érdeklődéssel tekintünk az újonnan kialakuló helyzetre.”

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér állami tulajdonba vétele és a Vinci általi üzemeltetése pozitív fejlemény lehet, de a vezérigazgató szerint meg kell várni a tényleges fejlesztéseket. Ráadásul össze kell hasonlítani a régiónk más országainak reptereivel.

„Összességében azt azért el lehet mondani, hogy a repülőtér egy stratégiai kérdéskör minden ország számára, és főleg egy ilyen koncentrált piac számára, mint Magyarország, amelynek Budapest-központú a légi közlekedése, van racionalitás abban, hogy az állam megpróbál tulajdonosi kontrollt szerezni a repülőtérben. Ezzel nincsen semmi gond. Még azt is mondanám, hogy ennek hosszú távon lehetnek előnyei a légi közlekedés fejlődésére nézve.”

Nyáron indítják a London–Dzsidda járatot, valamint korábban egy Milánó–Abu Dzabi útvonalat is bejelentettek. India piacával is tárgyalásban vannak.

A cég az organikus növekedésre koncentrál, nem terveznek felvásárlásokat. Banki hiteleik sincsenek, a növekedést saját forrásból finanszírozzák.

A Multipass és All You Can Fly konstrukciók népszerűek, több tízezer ügyfél használja őket.

A madárütközésekről elmondta, hogy a jelenség gyakori az iparágban, de ritkán okoz komoly problémát. A pilóták külön képzést kapnak az ilyen helyzetek kezelésére.

Az extraprofitadó kivezetése szerinte megszüntetett egy gazdasági „nonszenszt”, ami a legrosszabb időpontban terhelte az iparágat.

A múlt héten Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter rekordot jelentett be: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a tavalyi évben 17,5 millió utast kezelt, amire még nem volt példa azelőtt.