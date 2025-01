A kormány nem tudta teljesíteni az ígéretét, mégis vége a recessziónak

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2024 IV. negyedévében a kiigazított adatok szerint 0,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,5 százalékkal bővült. Illetve a Központi Statisztikai Hivatal adataiból az is kiderült, hogy 2024-ben a gazdaság teljesítménye a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,6 százalékkal meghaladta az előző évit. Fontos kiemelni, véget ért a technikai recesszió és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a magyar gazdaság fordulóponthoz érkezett.

„Míg 2023 az infláció letörésének az éve volt, a 2024-es év a gazdasági növekedés újraindításának az éve lesz” – ezt ígérte a kormány a tavalyi évre, ennek ellenére a bruttó hazai termék (GDP) 2024-ben a nyers adatok szerint csak 0,5, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,6 százalékkal haladta meg az előző évit – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, csütörtöki adataiból.

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2024 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző (harmadik) negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye 0,5 százalékkal bővült. Az utolsó negyedéves adatokkal kapcsolatban fontos kiemelni,

egyrészt véget ért a technikai recesszió – tavaly a harmadik negyedévben ismét visszaesés volt látható, így három éven belül már másodjára köszöntött be a technikai recesszió.

Másrészt a piaci és az elemzői várakozásoknál enyhén jobban teljesített a gazdaság.

A belső kereslet önmagában nem elég

A KSH jelentésében kiemelte, a bruttó hazai termék volumenének az előző év azonos időszakához viszonyított növekedéséhez a szolgáltatások együttes teljesítménye járult hozzá. A növekedést a mezőgazdaság, az ipar és az építőipar teljesítményének csökkenése fékezte.

A turizmus, vendéglátás, szállítás, raktározás kezd magára találni, de főleg az ipari teljesítmény rontja az összképet. Erre jó példa, hogy novemberben a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 4,1, az előző havit 0,6 százalékkal haladta meg, illetve tavaly csaknem hat százalékkal emelkedett a magyarországi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma. Ugyanakkor az ipari termelés volumene szintén novemberben 2,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Így ismételten azt lehet kijelenteni, hogy a német gazdaság problémái több csatornán keresztül hatnak a magyarra, és ezt csak részben képes az éledező belső kereslet kompenzálni. Illetve azt is fontos figyelembe venni, hogy alapvetően az Európai Unió gazdasága is mérsékelten növekszik.

A kormány számítása szerint a német hatás akár 1-2 százalékos veszteséget jelenthet.

A német gazdaság már a koronavírus megjelenését megelőzően döcögni kezdett: egy kedvező konjunkturális környezetben az éves növekedése 2018-ban és 2019-ben csupán 1 százalék körül alakult. Azóta a környezet kedvezőtlenebbé vált, válságok sora jelent meg. A német gazdaság teljesítménye 2024-ben gyakorlatilag a 2019-es szinten van. Az elmúlt években válságok sorától szenvedő gazdaság teljesítménye 2024-ben a 2019-es szintet nagyjából 6,5 százalékkal haladhatta meg.

Nagy Márton: Itt a fordulat

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közleményben értékelte az adatokat. A tárcavezető szerint a magyar gazdaság fordulóponthoz érkezett. A belgazdaság helyreállt, a középosztály erősödik, a családok bizalma pedig fokozatosan javul. A lakosság esetében egyértelműen láthatók a fordulat jelei: a foglalkoztatottak száma továbbra is rekordmagas, míg az inaktívak száma rekordalacsony. Közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben 2010-hez képest az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

Több mint egy éve folyamatosan, legutóbb közel 8 százalékkal nőttek a reálbérek, a családok pénze egyre többet ér, azaz többet tudnak vásárolni vagy éppen utazni. Ennek köszönhetően egy éve bővül a kiskereskedelmi forgalom, a hazai turizmus pedig 2024-ben újabb rekordévet zárt. 2023 januárja óta fokozatosan élénkül a lakossági hitelpiac is, tavaly novemberben Magyarország lakossági hitelállomány-növekedése az EU élmezőnyébe tartozott. Éledezik a lakáspiac is, 2024-ben több mint harmadával emelkedett a lakástranzakciók száma, és az autópiac is növekedési pályára állt: tavaly 13 százalékkal bővült az újautó-eladások száma.

A nemzetgazdasági miniszter szerint a 21 intézkedésből álló Új Gazdaságpolitikai Akcióterv lakosságot érintő programjai azonban csak most kezdik kifejteni hatásukat. Ezt tovább erősíti a Prémium Magyar Állampapír kamatok kifizetése is, melynek hatására tovább erősödik a családok helyzete. Majd kiemelte azt is, hogy

A kormány 2600 milliárd forintot mozgósít a jövedelmek vásárlóerejének növelése és a megfizethető lakhatás biztosítása érdekében.

Nagy Márton szerint a vállalatok esetében még fordulatra van szükség, ehhez helyre kell állítani a hitelezést. „Tartós fordulatot a vállalatoknál az hozhat, ha a külső kereslet helyreáll, így az export is újra dinamikusan növekszik. Ehhez az kell, hogy Németország, mint hazánk legfontosabb külkereskedelmi partnere, a választások után gyorsan kilábaljon elhúzódó politikai és gazdasági válságából és két éve tartó recessziójából” – összegezte a miniszter.

A gazdasági miniszter végezetül megállapította: a gazdaság idén negyedévről negyedévre egyre nagyobb ütemű növekedésre vált, 2025 második felében már 3 százalék feletti bővülést láthatunk.

