Az MBH Bank lett Debrecen kizárólagos számlavezető pénzintézete

Az MBH Bank ajánlatát fogadta el Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata a számlavezető bank kiválasztására vonatkozó pályázatán. Az együttműködés keretében a bank korszerű, digitalizált pénzügyi szolgáltatásokat nyújt, beleértve a pénzforgalmi tranzakciók zavartalan lebonyolítását, az önkormányzati intézmények számára kialakított egyedi számlakezelési megoldásokat, valamint a betétlekötési lehetőségeket.

A bank hatékony pénzügyi megoldásai hozzájárulnak az önkormányzat mindennapi működéséhez és pénzügyi stabilitásának fenntartásához − írta a pénzintézet sajtóközleményében.

Debrecen elhelyezkedésének, infrastrukturális fejlesztéseinek, a helyi nagyvállalatok beruházásainak köszönhetően az ország gazdaságának egyik motorja. Büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen kiemelkedő gazdasági potenciállal rendelkező város is az MBH Bankot bízta meg számlavezetésével. A megállapodás a „Partnerségben az Önkormányzatokkal” mottónk égisze alatt született és így nem csak, illetve nem első sorban csak azért fontos Bankunk számára, mert így eggyel további megyei jogú várost tudhatunk az ügyfeleink közt, hanem azért is, mert ez a megállapodás hozzásegíti Bankunkat ahhoz, hogy Debrecenben is kiszélesítsük a kapcsolatainkat helyi gazdasági ökoszisztéma szereplőivel és ezzel aktívan járuljunk hozzá a Város és a térség további gazdasági növekedéséhez