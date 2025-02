Van, ahol már elkezdték kézbesíteni a 13. havi nyugdíjat

A posta a megszokottnál két nappal korábban, február 11-én kezdi a február havi nyugdíj kézbesítését. A 13. havi illetmény összege egyazon utalványon érkezik, amelyen a két tételt külön feltüntetve találják a címzettek.

A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan a kézbesítést ütemezetten végzi, így egyes ügyfelek felkeresése korábban, de legkésőbb a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik. A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 35 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam 856 ezer érintett részére.

Orbán Viktor miniszterelnök az előző héten jelentette be: „Van egy vidéki otthonfelújítási program családosoknak, ötezernél kisebb településeken, ezt ki fogjuk bővíteni úgy, hogy a nyugdíjasok is felvehessék. Tehát öregségi nyugdíjban vagy korhatár előtti ellátásban részesülőknek is lesz vidéki otthonfelújítási program és azon belül támogatás.”