Szabálytalanul szerezhetett többséget az új takarékbankban Vida József

Ahogy azt nemrég részletesen is megírtuk, október végén véget ér a takarékszövetkezetek hat éve kezdődött bedarálása, amivel nagyjából 100 ezer szövetkezeti tulajdonostól szerzi meg a takarékok rendszerét egy szűk, a NER-be nagyon jól beágyazott kör. A 24.hu viszont most arról ír, hogy a takarékintegráció csúcsára ültetett két Mészáros Lőrinc-bizalmas, vagyis Vida József és közvetlen társa, Gál Miklós ráadásul szabálytalanul szerzett együttesen többségi tulajdont az átalakuló takarékrendszer egyik cégében. Vida ráadásul közben a 33 százalékos, egyedi és bejelentésköteles részesedést is átlépte. Mivel ezek a tulajdoni szintek tőzsdei céget is érintenek (a Takarék Jelzálogbank Nyrt. a tőzsdén forog), befektetők egy csoportja perrel fenyeget.

A takarékok rendszerének átalakítása elég bonyolult, főleg, hogy mindent majdnem ugyanúgy hívnak. Eddig voltak a takarékszövetkezetek, amelyeket összefogott ernyőbankként a Takarékbank, amelynek a Magyar Takarék nevű cég a főtulajdonosa, és sok egyedi szövetkezet is tulajdonos volt. A sok-sok szövetkezet és a Takarék Kereskedelmi Bank október 31-én vélhetően majd a Magyar Takarékszövetkezeti Bank (Takarékbank) Zrt.-be olvad. Kedden egy rendkívüli közgyűlésen a tőzsdén jegyzett Takarék Jelzálogbank Nyrt. megszavazta, hogy a Takarékbankban lévő 51 százalékos részesedését eladja az MTB-nek.

Csakhogy a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetségének (TEBÉSZ) elnöke, Dióslaki Gábor a jelzálogbank közgyűlésén jelezte, hogy a szabályok szerint szabálytalan volt ez az egész. Az MTB még 2017-ben tett felvásárlási ajánlatot a jelzálogbank részvényeire, csakhogy azóta jelentősen változott az, hogy kik az MTB tulajdonosai és hány százalékban. Dióslaki cégbírósági dokumentumokban azt találta, hogy a jelzálogbankot az MTB-n keresztül birtokló Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt.-ben Vida József idén májusban 35,9 százalék, Gál Miklós 29,2 százalék erejéig volt érdekelt. Egy évvel korábban még csak 15,4, illetve 1,3 százaléknál tartottak, Mészáros Lőrincnek és feleségének pedig változatlanul 12,5 százalékos részesedése van. Emiatt a változás miatt pedig

Vidáéknak új felvásárlási ajánlatot kellett volna tenniük a jelzálogbank részvényeire.

A Dióslaki szerint részvényenként 710-740 forint közötti áron kellene ajánlatot tenni a megváltozott körülmények miatt, ami azt jelenti, hogy a kisrészvényeseknek összesen 3,5-4 milliárd forintot kellene kifizetni. Ha pedig ezt nem teszik meg, annak peres eljárás lehet a következménye. A TEBÉSZ pedig megtámadja a jelzálogbank részvényeladásról szóló keddi közgyűlését.