Milliárdos büntetést kapott több millió kamuszámla miatt az egyik legnagyobb amerikai bank

Három milliárd dolláros büntetést fizet a Wells Fargo bank az amerikai tőzsdefelügyeletnek, amiért a bank dolgozói éveken át kamu számlákat nyitottak az ügyfelek nevében és hasonló, törvénytelen módokon igyekeztek elérni a főnökeik által diktált eladási célokat - írj a New York Times.

A negyedik legnagyobb amerikai banknak számító Wells Fargonál az amerikai igazságügyi minisztérium szerint legalább 14 éven át, 2002-től 2016-ig volt bevett szokás, hogy a dolgozók az ügyfeleik tudta nélkül a nevükben nyitottak egy vagy több új bankszámlát, ezeken keresztül hitelkártyákat igényeltek az ügyfeleknek, mindenféle egyéb banki termékeket adtak el nekik, pénzt is mozgattak a számlák között, ha kellett, aláírásokat hamisítottak. Erre nem a bank vezetői kérték meg őket, a vezetőség elvileg nem tudott az egészről, a nyomozati iratok és bírósági papírok szerint viszont annyiban felelősek voltak a cég vezetői, hogy évről évre teljesen irreális és teljesíthetetlen elvárásokat állítottak a dolgozók elé, folyamatosan növelve a dolgozóktól elvárt eladásokat. Az ügyészség szerint

A banknál akkora volt a nyomás, mint egy kuktában,

a vezetőség folyamatosan nyomasztotta a dolgozókat, hogy adjanak el több terméket, azt a pár munkatársat pedig, aki, bármilyen eszközzel, de el tudta érni a kitűzött célokat, piedesztálra emelték.

A csalássorozat rövid távon be is jött a Wells Fargonak, a kérdéses évek alatt ugyanis a bank, részben az erős lakossági statisztikáknak köszönhetően 250 milliárd dollárra duzzadt a bank piaci kapitalizációja. Miután viszont lebuktak, a bank vezetői igyekeztek szőnyeg alá söpörni a dolgot: miután kiderült, hogy hogyan igyekeztek a dolgozók megfelelni az elvárásoknak, először csöndben kirúgtak több ezer érintett dolgozót, és igyekeztek az egész botrányt, amíg csak lehet elhallgatni a befektetőik elől. A bank vezérigazgatója, John Stumpf pedig miután kitört a botrány, azt mondta, hogy bár felelősnek érzi magát, de nem mond le, mert nem a bank nyitotta a csaló számlákat, hanem az alkalmazottak, ez az ő döntésük volt. Stumpf végül a botrány miatt 2016-ban lemondott a bank éléről és személyesen is felelősséget kellett, hogy vállaljon az ügyért, ugyanis a múlt hónapban

a bankvezérnek külön is be kellett fizetnie 17,5 millió dollár büntetést.

Ez már csak azért is fontos, mert nagyon ritka, hogy a bankok által elkövetett bűncselekmények, csalások és hasonlók miatt a bankok vezetőinek a saját vagyonukkal kell felelniük. A Wells Fargo lakossági üzletágának korábbi vezetőjét, Carrie L. Tolsted-et is megbírságolták a csalások miatt 25 millió dollárra.

A kamu számlák nyitásával esetenként elég rosszul jártak az ügyfelek, akiknek tudta nélkül lett egy új számlája, emiatt ugyanis többeknek romlott a hitelbírálati besorolása, másoknak hirtelen számukra teljesen indokolatlannak tűnő számlákat kellett fizetnie, megint másokat pedig olyan biztosítások megvásárlására kötelezte a bank, amikre semmi szükségük nem volt.

A 3 milliárdos büntetés egy részét, 500 millió dollárt a banknak nem a felügyelet számlájára kell befizetnie, hanem egy olyan alapba, amelyet az átvert befektetők kártalanítására hoztak létre.

