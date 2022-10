A jövőben készpénz és bankkártya sem kell a fizetéshez – elég lesz egy mosoly

Az emberek fizetési szokásai az elmúlt száz évben óriási változásokon mentek keresztül. A készpénz mellett bankkártyák sora jelent meg, valamint felerősödött az online vásárlás és a mobilfizetés is. Azonban akármilyen módját is választjuk a fizetésnek, mindig igazolnunk kell valamilyen módon, hogy valóban mi kezdeményeztük. A biometrikus fizetési megoldások újabb és újabb lehetőségeket tárnak fel ezen a területen.

A biometrikus fizetési megoldások az emberek egyedi fizikai és viselkedésbeli megkülönböztető jegyeit vizsgálják. Valójában sokkal inkább azonosításról, mintsem fizetésről van szó. Ugyanis a szolgáltatások meglévő adatbázisaikat vetik össze a fizetés során beérkező biometrikus adatokkal, és az egyezéstől függően hagyják jóvá a tranzakciót. A leggyakrabban használt biometrikus megkülönböztető jegyek a retina és írisz, az ujj- és tenyérlenyomat, az arckép, valamint vannak olyan viselkedési megkülönböztető jegyek is, mint például a járásmód, a billentyűleütések mintája és a hanglejtés.

Közelebb van már a biometrikus fizetés, mint gondoljuk

Okostelefonnal a zsebünkben csak néhány lépésre vagyunk mindannyian attól, hogy elkezdjünk biometrikus fizetési megoldásokat használni, ha még nem tettük meg. Az Apple Pay és a Google Pay az okostelefonok feloldási logikáját a fizetések területére is elhozta. Az ujjlenyomat- és arcfelismeréssel már most rengeteg embert megnyertek maguknak.

A mobilfizetési tranzakciók száma és összértéke tavaly 240 százalékkal növekedett meg a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint. Egy felmérés arról számol be, hogy az aktív felhasználók úgy érzik, hogy a mobilfizetés gyorsabb és kényelmesebb, mint a többi alternatíva. Mivel mindig náluk van az okostelefonjuk, nem kell pénztárcával vagy a bankkártyájuk előkeresésével bajlódniuk.

A visszajelzésekből egyedül egyetlen óriási előnye nem köszön vissza a biometrikus fizetési megoldásoknak: a biztonság. Elsőre ellentmondásos lehet, hogy érzékeny személyes adataink megosztásától várjuk a biztonságot, azonban egyedi ismertetőjegyeink tökéletesek személyazonosságunk igazolására. Így míg a készpénzünket és a bankkártyánkat bárki ellophatja és kedvére használhatja, a mobilunkat nem oldja fel egy pillanat alatt senki.

A bankkártyák is tartják a lépést

Mint látszik, az emberek nem szívesen bajlódnak műanyag bankkártyáikkal és a PIN-kódokkal. Erre a visszajelzésre a nagy kártyatársaságok is igyekeznek reagálni. A Visa és a Mastercard is létrehozott már egy-egy olyan bankkártyát, amely képes leolvasni az ujjlenyomatunkat, majd jóváhagyni a tranzakciót.

Mindkét kártya működése hasonló elveken alapszik. A vásárlónak csupán a bankkártya elkülönített, ujjlenyomat-felismerő részén kell tartania az ujját, majd az esetleges egyezés után teljesülhet az érintésmentes fizetés – PIN-kód beütése nélkül. Ezt a kártyába beültetett szenzor teszi lehetővé, amely helyben ellenőrzi az ujjlenyomatot. A biológiai adatok nem hagyják el a kártyát, így nem kell az adatátvitel veszélyeitől tartani.

A valódi kényelem viszont ott kezdődik, ahol nincs szükség semmilyen fizikai tárgyra – sem okostelefonra, sem bankkártyára.

Néhány éve még sci-fi, ma már a jelen

Az arcfelismerő terminálok, a bőr alá helyezhető fizetési chipek, valamint a pénztárak nélküli boltok már nemcsak ambiciózus tervek, hanem létező megoldások. Elterjedtnek azonban még nem nevezhetjük őket, így a valódi áttörés csak a jövőben várható.

Egyre több vállalat igyekszik megvetni a lábát az arcfelismerésen alapuló fizetések piacán, mivel úgy gondolják, hogy ez a személyes vásárlás jövője. Ahogy most is vannak fizetési terminálok a kasszáknál, úgy egy arcfelismerő táblagépet sem nehéz elhelyezni. A fizetési folyamat pedig sokkal kényelmesebbé és gyorsabbá válik.

Léteznek egyszerű arcfelismerő technológiák, amelyek azonnal felismerik a vásárlót.

Más megoldásoknál viszont nem elég állni és megvárni az azonosítást – mosollyal vagy integetéssel kell jelezni, hogy valóban mi vásárolunk épp. Az ilyen szolgáltatások használatához természetesen előre meg kell adnunk arcképünket, hogy legyen mihez viszonyítani a későbbi azonosítási próbálkozásokat.

Míg az arcfelismerő megoldások az üzletektől várják a biometrikus fizetés felkarolását, van olyan vállalat, amely nem a boltoktól vár változást, hanem a vásárló kezébe adja az irányítást – szó szerint. A Walletmor, egy brit–lengyel cég implantátumot ültet ügyfelei kezébe, amelyen keresztül a kliensek érintésmentesen tudnak fizetni a jelenleg is használt termináloknál.

Az implantátumokban olyan NFC-chipek vannak, mint amilyenek a bankkártyákban és az okostelefonokban is megtalálhatók. A terminálok ezekkel kommunikálva képesek lebonyolítani a fizetéshez szükséges információcserét. A Walletmor szolgáltatásának keretein belül mindössze annyi más, hogy nem kártyával vagy telefonnal, hanem a kezünkkel közelítjük meg a terminált.

Engedjük el teljesen a pénztárakat!

Minden eddigi megoldás azon a gondolaton alapszik, hogy örökké pénztáraknál fogunk fizetni. Azonban ez nem feltétlenül lesz így.

Az Amazon az egyik legnagyobb név, amely felkarolta a pénztár nélküli boltok ötletét.

Már 2015-ben megfogalmazódott a gondolat a vállalaton belül, hogy nekikezdenek a fejlesztésnek. 2016-ban nyitottak is egy boltot alkalmazottjaiknak, amely 2018-ban a nyilvánosság előtt is kitárta ajtajait az Amazon seattle-i főhadiszállásán.

A megszokott áruszkennelés és pénztáros fizetés helyett sokkal gördülékenyebb folyamattal állt elő a vállalat. A vásárlók egy kódot beszkennelve azonosítják magukat, amikor belépnek az üzletbe. Amikor bent vannak, mesterséges intelligenciával kisegített kamerák és szenzorok figyelik, hogy mit vesznek le a polcról. Amikor végeztek, egyszerűen kisétálnak, majd az azonosított termékek árát levonják az alkalmazással összekötött bankkártyájuk egyenlegéről. Mára több országban is megjelentek a hasonló, pénztár nélküli boltok, köztük régiónkban is több helyen. Ausztriában a Saturn Express volt az első európai példa a pénztár nélküli boltra. Lengyelország egyik legnagyobb üzletlánca, a Zabka több boltjában is bevezette az üzleti modellt. Magyarországra pedig a Quick Pick Grab & Go hozta el ezt az újszerű vásárlási élményt.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.