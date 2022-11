Esnek a részvények – felkészül a bor, a karóra és a sportcipő

Ha befektetésekről van szó, akkor a pénzügyi szektorban hagyományosan részvényekre és kötvényekre, adott esetben tőzsdén kereskedett befektetési alapokra gondolhatunk. Azonban egy ideje az alternatív befektetések piaca is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A legszembetűnőbb talán a prémium italok és a luxusórák, valamint a sportcipők és egyéb gyűjtemények térnyerése. De ezeken túl szinte bármi megjelenhet a kisebb és a nagyobb befektetők portfóliójában.

Mi vezetett ide?

Miután a 2007–2008-as gazdasági világválság során a tőzsdék bedőltek, a befektetők újra realizálták, hogy nem tehetnek mindent egy lóra. Így újonnan felértékelődtek az alternatív befektetési eszközök. A terület jelentős része sokáig a nagy, intézményi befektetőkhöz és a legvagyonosabb magánszemélyekhez tartozott. A priváttőke-, a kockázatitőke-, valamint a fedezeti alapokba minimum több százezer dolláros befektetéssel lehet belépni, de ez az összeg simán felkúszhat több millió dollárig is.

Később a 2010-es évek vége, valamint 2020-as évek eleje felé a sportcipők váltak váratlanul sikeres befektetési slágerré. Főleg fiatalok kezdtek el óriási összegekért cipőket vásárolni – a hivatalos eladási árnak akár az ötszöröséért is el tudtak adni egyes darabokat, méghozzá konzisztensen. Egy adott ponton már saját informális tőzsdéjük is lett a StockX platformmal. A jelenség mögött több tényező áll: a saját cipőket kiadó mainstream rap- és trapelőadók népszerűsége, a közösségi médiás hypekultúra elterjedése, valamint a szándékosan szűk cipőkínálat.

Végül elérkeztünk a koronavírus éveihez. A limitált mozgástérnek köszönhetően az emberek jelentős része a befektetések felé fordult. Mivel nem tudtak étterembe járni, utazgatni vagy a hobbijaiknak élni, így sok elkölthető pénzt halmoztak fel. Ezt pedig elkezdték alternatív eszközökbe fektetni, ezáltal egy jelentős ugrást lehetett megfigyelni a beáramló pénzben és a hozamokban.

Kevesebb médiahype-pal bírnak ugyan, de a kriptovaluták mellett a prémium italok, a luxuscikkek és a gyűjtemények is fokozódó népszerűségnek örvendtek.

Természetesen nem csak a felsoroltak számítanak alternatív befektetéseknek. A telkek, termőföldek és ingatlanok, valamint a nemesfémek és egyéb árucikkek már jó ideje közkedvelt, de jellemzően drága befektetési eszközök. A háttérben meghúzódó infrastruktúraeszközök, mint mondjuk az autópályák, a vasútvonalak és hidak is fontosak, de csak egy nagyon szűk befektetői körnek relevánsak.

Összességében az alternatív befektetések legfőbb kategóriái a következők:

Privát tőke és privát hitelek

Kockázati tőke

Fedezeti alapok

Árucikkek (pl. nemesfémek, kőolaj, földgáz)

Strukturált termékek, azaz komplex pénzügyi eszközök

Valódi eszközök (pl. földek, ingatlanok, infrastruktúra)

Gyűjthető, exkluzív termékek (pl. szeszesitalok, karórák)

Van értelme ezeknek a befektetéseknek?

Röviden: igen. A befektetések világában a diverzifikáció és a befektetési kockázatok minimalizálása kulcsfontosságú. Látszik például, hogy a részvénypiacok nem állnak jól idén: a Budapesti Értéktőzsde, az amerikai nagyvállalatokat tömörítő S&P 500, valamint a több országot lefedő MSCI World indexei mind 20 százalékos mínuszban vannak. Ha valaki csak ezeket az indexeket követte befektetéseivel, akkor óriásit bukott.

Ezzel szemben a Liv-Ex prémium borokat követő indexei legszebb időszakukat élik. Idén a vállalat mindhárom indexe meggyőző eredményeket produkál – a borválogatások 4,2; 7,5 és 14,3 százalékos hozamoknál járnak. Sajnos ezek között nincsenek magyar borok, de ez nem jelenti azt, hogy egy ügyesen kiválasztott hazai boron nem lehet pénzt keresni.

A luxusórák világáról is könyvet lehetne írni.

Itt az a legérdekesebb, hogy újonnan és használtan is meg lehet őket vásárolni, áruk azonban mindenképpen magas. Még 2010 környékén a használt Rolexek az eredeti vásárlási ár alatt jártak, jellemzően olyan 20–40 százalékkal. Mára azonban ez teljesen megváltozott. 2011-ben még 5 ezer dollár körül volt egy használt Rolex átlagos ára, 2021 végén pedig 13 ezer dollárnál jártunk. Itt üt be az a szűkös kínálat és exkluzivitás, ami a sportcipőknél is megtalálható.

Kanye West és az Adidas együttműködése a Yeezy-cipők kapcsán mérföldkő volt a divatiparban. Azóta egymás hegyén-hátán érkeznek minden márkától az exkluzív kollekciók. A szubkultúra legfőbb kereskedési felületévé váló StockX közel 4 milliárd dolláros értékű üzlet lett. A legnagyobb hozamok pedig így néztek ki az elmúlt években a CNBC szerint:

Nike Dunk SB Low Paris – 149,385% 1985 Jordan 1 OG Bred – 145,554% Nike SB Dunk Low London – 41,400% Nike SB Dunk Low Tokyo – 38,925% 1985 Jordan 1 OG Chicago – 22,224%.

Részben túl szép, hogy igaz legyen

Tehát látszik, hogy sok pénzt lehet keresni az alternatív eszközökkel. Emellett jellemzően alacsony a korrelációjuk a részvénypiacokkal, ezért kockázatkezelésre is tökéletesek. Az már csak hozzáadott plusz, hogy a területek megismerése és egy-egy nyereséges ügylet megkötése egy nagyon izgalmas folyamat lehet. Azonban az alternatív befektetések tömeges elterjedését több tényező is hátráltatja.

Először is nagyon magas a belépési küszöb. Egy-egy befektetés óriási összegeket is felemészthet és nem feltétlenül tudjuk meg, hogy jó árat fizetünk-e, mert a piac nem annyira átlátható, mint a nyilvános tőzsdék. Továbbá sok luxuscikket csak nagy nehézségek árán lehet megszerezni. Vagy a boltok előtt kell sátrazni napokkal egy termék megjelenése előtt, vagy olyan kapcsolatrendszert kell kiépíteni, amellyel egyáltalán felmerülhet a lehetősége egy luxusóra vagy egy üveg bor megvásárlásának. A magas kezdeti befektetést néhány fintechcég már igyekszik orvosolni. Főleg töredékes befektetést kínálnak, vagyis annak a lehetőségét, hogy egy több ezer dolláros luxuscikkbe akár ötven dollárral is beszálljunk.

Ha sikerül megugrani az első problémákat, máris jönnek újak.

Attól függően, hogy mibe fektetünk, költséges lehet a választott eszköz tárolása és fenntartása. De akkor sincs egyszerű dolgunk, ha szeretnénk továbbadni a borunkon, óránkon vagy ingatlanunkon. Eltekintve az adózási megfontolásoktól, ezek meglehetősen illikvid piacok, azaz nehéz vásárlót találni – részben a magas belépési küszöb miatt is. Itt a blockchain-technológia nyújthat segítséget. Azzal, hogy egy-egy eszköz, például egy ingatlan tulajdonjogát tokenekre bontjuk, kisebb összegű befektetéseket is lehetővé teszünk. Így több vevő kerül a piacra, könnyebbé válik a kereskedés és máris van likviditás a piacon.

Viszont mint mindent befektetésnél, az alternatív befektetések területén sem garantálja semmi, hogy nyereséggel zárjuk a pozíciónkat. Ennek tudatában érdemes majd tovább vizsgálni a piacot és csak ezt követően dönteni a beszállásról.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.