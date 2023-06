Így is nevelhetjük pénzügyi tudatosságra gyerekeinket

A zsebpénzkártya a digitális pénzügyi világ egyik legizgalmasabb fejlesztési területe. Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik a szülők számára, hogy közvetlenül kezeljék és felügyeljék gyermekeik pénzügyeit, miközben segítik a fiatalokat a felelős pénzügyi magatartás elsajátításában. A zsebpénzkártyák népszerűsége folyamatosan nő, világszerte már több tucat szolgáltató működik – Magyarországon is elérhető ilyen megoldás.

A zsebpénzkártya-szolgáltatások célja, hogy a szülők bevonják gyermekeiket a pénzügyi döntésekbe. A fiatalok egy egyszerűsített, sajátos funkciókkal kiegészített alkalmazáson keresztül ismerkedhetnek a pénzzel. A gyors átutalások mellett a gyermekek pénzügyeinek felügyeletére is módot biztosítanak ezek a megoldások. Mindezeken túl tanító jellegű tartalmakkal, játékos kihívásokkal pénzügyi tudatosságra nevelik a fiatalkorú felhasználókat.

Pénzkezelés, kiadástervezés, megtakarítás egyszerűen

Egy zsebpénzkártya használata segít a gyermekeknek megérteni a pénz értékét, és már korán fejlesztheti a pénzügyi felelősségtudatot. A gyakorlatban ismerkedhetnek a gyermekek a takarékoskodás, a költségvetés-tervezés és a pénzkezelés kérdéseivel. Az edukációs tartalmak pedig már gyerekkorban támogatják a pénzzel kapcsolatos fogalmak jobb megértését.

A Gránit Bank 2022-ben debütált Gránit Family mobilapplikációjában a gyerekek megtakarítási célokat tűzhetnek ki, például egy játék megvásárlására. A célok elérését a szülők is közvetlenül támogathatják, akár feladatok elvégzéséért adott jutalmakkal.

Rugalmas, biztonságos megoldások

Biztonságos alternatívát is kínálnak ezek a megoldások a készpénzre vagy a hagyományos bankszámlákra. A szülők képesek nyomon követni a gyermekeik kiadásait, és korlátozásokat is bevezethetnek. Emellett a kártyák kezelése is sokkal biztonságosabb a biometrikus és jelszavas védelemnek köszönhetően.

A gyermekek korán banki tapasztalatot szerezhetnek, és előbb alakulhat ki párbeszéd a pénzről a szülők és a gyermek között. A Revolut 18 év alattiaknak szóló szolgáltatása (korábban Revolut Junior) a kártyahasználatról minden alkalommal értesítést küld a szülőknek, akik szükség esetén egy gombnyomással befagyaszthatják a számlát.

Az ilyen alkalmazások rugalmasságot is biztosítanak a szülőknek: bármikor tudnak gyors pénzügyi segítséget nyújtani gyermekeiknek.

A Starling Bank Kite nevű, gyermekeknek szóló számláján rendszeres utalásokat lehet beállítani, de lehetőség van különleges alkalmakra szóló egyszeri juttatások küldésére is.

A családi kassza is átláthatóbb

A zsebpénzkártya remek eszköz arra, hogy egy helyen kezeljük a család pénzügyeit. A szolgáltatások lehetővé teszik, hogy egy felületen, egyszerűen és átláthatóan elemezzük a családi kiadásokat, megtakarítási célokat fogalmazzunk meg, és költségvetési tervet készítsünk. Ha a gyermekeink pénzügyeit is látjuk, könnyebben tudunk következtetéseket levonni és előre tervezni.

A családi bankolást támogató applikációk a fentieken túl egyszerűen és intuitívan kezelhetők, a gyerekek és a szülők számára is. Magyarországon a Revolut 18 év alattiaknak szóló szolgáltatása három gyermekig díjmentesen igénybe vehető, beleértve a személyre szabható bankkártyát is. A Gránit Family már 6 éves kortól, szintén ingyenesen aktiválható.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.