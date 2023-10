Bár sérülékenységet is magával von, páratlan lehetőség előtt állhat Magyarország

Az EBRD legfrissebb jelentésében látványosan javította a magyar gazdaság 2024-re vonatkozó kilátásait, ugyanis már nem vár gazdasági visszaesést. Leginkább a meglóduló kiskereskedelem és fogyasztás miatt 2,8 százalékos GDP növekedés várható. A számvetésből az is kitűnik, hogy az autóipar enyhíteni tudta az ipar szektorának negatív tendenciáit 2023-ban, és már rendkívül látványos a szerepe a magyar gazdaságban. Németországon kívül hazánk az egyetlen olyan ország a világon, ahol mind a három német autógyártó jelen van, ez pedig páratlan lehetőséget kínál, még akkor is, ha ezen tényező mentén sérülékenység is azonosítható.