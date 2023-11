A vanília sütemények, fagylaltok alapíze, mely nemcsak alapfűszer a háztartások és éttermek, cukrászdák konyháján, hanem a kozmetikai és gyógyszeriparban is felhasználják. A világ legnagyobb vanília-előállítója Madagaszkár, ahonnan a vanília 40 százaléka származik. A fűszer termesztésének nagy az élőmunkaigénye, mivel egyebek mellett kézzel porozzák be az orchideavirágokat, továbbá kitett az időjárási változásoknak is a termesztése.

A vanília egy kilogrammja 2017–2018-ban többe került, mint egy kilogramm ezüst, így a vaníliát termesztő gazdáknak a tolvajokkal is szembe kellett nézniük, fegyveresen őrizték az ültetvényeket, feldolgozóüzemeket.

Ezt követően globálisan csökkent a vanília ára, amiben a koronavírus-járvány miatti keresletcsökkenés (elsősorban vendéglátás), illetve a kínálat növekedése (új telepítések) játszotta a fő szerepet. A vanília nemzetközi piacáról, történetéről, termeléséről, árának alakulásáról és felhasználási lehetőségeiről az alábbi infografikán tudhatnak meg többet.