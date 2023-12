Komoly gazdasági problémákat vet fel a demográfiai korfa elöregedése

Napjainkban gyakran hallunk az idősödő társadalmak okozta gazdasági nehézségekről Európában. Hovatovább, az aggasztó jelenséget nyugodtan illethetjük a globális jelzővel, hiszen világszerte számos, főként fejlett ország küzd a fiatal, képzett munkaerő hiányával. A népesség idősödésének problémaköre Magyarországot is erőteljesen érinti, éppen ezért a téma már jó ideje a kormányzati stratégiaalkotás homlokterében helyezkedik el. Vitán felül álló tény az is, hogy egy ország népességének életkor szerinti összetétele nagyban meghatározza a nemzetközi kereskedelmi dinamikáit is.