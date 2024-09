A világ GDP-jének növekedését is lepipálja a sportuniverzum

A sportuniverzum a világ egyik legnagyobb iparága, amely évről évre óriási bevételeket termel. A legnagyobb európai és amerikai bajnokságok kiemelt szereplői az ágazatnak. A legmagasabb bevételt generáló ligák között több olyan csapatsport is megtalálható, mint például az amerikai foci vagy az európai labdarúgás topbajnokságai, de mellettük a Forma–1 és az UFC is ebbe a kategóriába tartozik. A legnagyobb sportligák elsősorban az Egyesült Államokban és a nyugat-európai országokban találhatóak. Ugyanakkor érdemes a listát áttekinteni, mert egy-egy szereplő és bevételeinek nagyságrendje a rutinos sportrajongók számára is meglepetésekkel szolgálhat.