Milliókkal drágulhatnak az új lakások

Egy 35-40 milliós lakás ára akár 7-9 millió forinttal is nőhet, ha a használatbavételi engedélyt már 2020 január 1. után adják ki rá, mivel 2020-tól megszűnik az új lakások kedvezményes áfakulcsa.

Ha a fejlesztők a vevőkre terhelik a megnövekedett költségeket, akkor akár 30-50 százalékos visszaesés is jöhet az új lakások piacán, és az elég korszerűtlen és elöregedett ingatlanállomány megújulásának folyamata is véget érhet – írja a Népszava ingatlanpiaci szakértők véleménye alapján.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője arra emlékeztetett, hogy ha egy most induló projekt nem készül el 2019 végéig, akkor a vételár átadáskor fizetendő részét már 27 százalékos áfával számlázzák ki a vevőnek. Ezt úgy lehet elkerülni, hogy ha a szokásos 20 százaléknál magasabb összeget fizet be a vevő előlegként, mert azt 2019 végéig csak 5 százalékos áfa terheli. Balogh arra is felhívta a figyelmet, hogy mindenképpen érdemes alaposan elolvasni a beruházóval kötött szerződést, ugyanis ha abban bruttó ár szerepel, akkor az áfaváltozásnak nincs relevanciája, viszont nettó esetén több millió forint foroghat kockán.

Petz Raymund, a GKI Gazdaságkutató Zrt. ügyvezető igazgatója szerint az áremelkedés és a később épülő lakásszám is függ attól, hogy az ingatlanfejlesztők a magasabb áfa miatt hajlandók-e lefaragni az árrésükből, vagy az áfanövekedés minél nagyobb részét ráterhelik a vevőkre. Ez utóbbi Petz szerint akár 30-40 százalékos visszaesést is okozhat az új lakások piacán. A teljes építőiparra viszont csak elenyésző lenne ennek a hatása, ugyanis az új lakások szegmense csak az építőipar alig 10-12 százalékát teszi ki.

Benedikt Károly, a Duna House pr és elemzési vezetője szerint a drágulás miatt csökkenhet a kereslet, amit Budapesten az árak emelkedése miatt a csok például már nem is növel jelentősen. A keresletet tovább csökkentheti a hitelkamatok emelkedése is. Benedikt szerint a kedvezményes áfa hozzájárult az elég rossz állapotban lévő magyarországi ingatlanállomány korszerűsödéséhez, de ez a folyamat most véget érhet.