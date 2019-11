Ha babát vár a következő 3 évben, hárommillió forintot szerezhet ingyen

A következő három cikkben bemutatom azt, hogy hogyan tud Ön is (ha babát vár vagy tervez) kockázatmentesen és gyakorlatilag ingyen közel 3 millió forinthoz jutni. Nem hitelként, hanem szabadon elkölthető és adómentes jövedelemként. A téma azért is különösen aktuális számomra, mert épp két hete született meg az első gyerekem. Mi mást is tehetne egy bankár ilyen helyzetben, mint hogy utánanéz,milyen lehetőségei vannak a mostani állami pénzesőben? Ezt tettem, és ebben a cikkben leírom az olvasóinknak mire jutottam.

Az első cikk a legnagyobb tétellel fog foglalkozni:

Babaváró hitel Magyar Állampapír Plusszal kombinálva

Nyereség: 2,634,987 Ft

Időtáv: 5 év

A megoldás egy államilag támogatott hitel és egy államilag támogatott állampapír konstrukcióból hozza ki azok szinergikus hatását. Nem csak arbitrázsként, hanem megtakarításként is működik. Erről hosszabban a portfolio.hu is írt korábban. Az én modellem kifejezetten a saját esetemre épül, azaz arra, ha egy házaspár első gyerekét tervezi és a gyerek már meg is fogant. Lássuk hogyan is lehet ezzel pénzt keresni a gyakorlatban!

Egy az idei nyáron életbe lépett jogszabály egy új, államilag támogatott hitelkonstrukciót hívott életre. A babaváró hitel egy legfeljebb 10 millió forint értékű szabad felhasználású kölcsön, ami 2022-ig érhető el a bankoknál jelenlegi állás szerint. Fel lehet venni akkor is, ha csak tervezünk babát, de amíg a baba nem jön össze, addig fizetni kell a kamatait.

Az arbitrázs konstrukció lényege éppen az, hogy csak akkor vegyük fel, amikor már csak 3 hónap van hátra babánk születésééig. Ekkor ugyanis azonnal kérhetjük a kamatfizetés szüneteltetését (3 évre). Így a gyakorlatban megkapjuk a 10 millió forintos kölcsönt és semmit nem kell törlesztenünk az első 3 évben. A baba születése miatt a hitel ráadásul teljes futamidejére nézve (ami 20 év) kamatmentes lesz. Vagyis egy baba születése eredményeként kapunk egy 10 millió forintos, 20 éves, kamatmentes, szabadfelhasználású hitelt. Amennyiben második babánk is születne, akkor a fennálló hiteltartozás 30%-át elengedik, ha harmadik gyerek is születik, akkor a teljes hiteltartozás elengedésre kerül.

De maradjunk egyelőre az egy gyereknél, hiszen maga a konstrukció erre épül. 3 hónappal gyerekünk születése előtt megigényeljük és megkapjuk a hitelt. Bejelentjük, hogy hamarosan születik gyermekünk, ezért 3 évre felfüggesztésre kerül a hitel kamat-, és tőketörlesztése. Így tehát kapunk 10 millió forint szabad felhasználású, kamatmentes hitelt, 20 évre. Itt jön a konstrukció másik fele a képbe, a „szuperállampapír” névre keresztelt Magyar Állampapír Plusz nevű államkötvény.

Ez egy olyan magyar állampapír, ami 5 év alatt éves közel 5%-os kamatfizetést garantál számunkra, ráadásul adómentesen, állami garanciával. A 10 millió forinttal besétálunk a Magyar Államkincstárhoz és nyitunk egy számlát. Azért oda, mert ott a számlavezetés és a vételi tranzakciók is ingyenesek. Nyitunk egy számlát és befektetjük a 10 millió forintot Magyar Állampapír Pluszba. Ezzel öt évig semmi dolgunk nem lesz, mivel még a kamatfizetései is olyanok e kötvénynek, hogy nem kifizetésként kapjuk meg a kamatot, hanem a kötvény (szokatlan módon) önmagába fektet kamatfizetéskor. A lényeg tehát, hogy semmi teendőnk nincs vele kamatfizetéskor, a kamat is ugyanabba az értékpapírba kerül befektetésre automatikusan, ami megtermelte azt.

Ha a kamatmentes 3 év letelt a hitelből és nem születik második gyerekünk, akkor bár maga a hitel kamatmentessé vált (az első gyerek születése miatt), de az állami kezességvállalásnak van egy éves 0,5%-os költsége, amit évente mégis be kell „törlesztenünk” a bankba. (Ez éves 50.000 forintot jelent).

Az ötödik év végén lejár az állampapírunk és az eredetileg befektetett 10 millió forintra nagyságrendileg 12,734,987 forintot fogunk visszakapni. Az én modellem eddig tart, vagyis azt feltételezi, hogy itt lezárjuk a hitelt. A kötvényből befolyó pénzből előtörlesztjük a 10 millió forintot (a babaváró hitelnél törvény szerint nem számolhat fel a bank előtörlesztésért költséget, vagyis az előtörlesztés is ingyenes lesz számunkra). Időközben két évig fizettük az állami kezességvállalás éves 50.000 forintos költségét is. Így 12,734,987 – 10,000,000 – 2*50,000 = 2,634,987 forintunk marad 5 év múlva, amit arra költünk amire csak szeretnénk.

A tiszta eredmény tehát 2,634,987 forint lesz egy gyermek születése esetén, fixen.

Ha a hitelt 5 év múlva mégsem törlesztenénk, akkor van egy további opciónk is. 5 év múlva ugyanis még a hátralévő 15 évig továbbra is ingyen (pontosabban éves 0,5%-ért) használhatunk egy 10 millió forintos hitelt. Ha ezt 0,5 százalékos hozamnál jobban be tudunk fektetni, akkor a fent leírt nyereség felett további eredményt tudunk elérni. Ha időközben második gyerekünk születne, akkor további 3,000,000 forintot „kerestünk meg” (pontosabban a születéskor fennálló tartozásuk 30 százalékát), ha egy harmadik is, akkor a teljes 12,634,987 forint a miénk.

Persze van némi ügyintézés a dologgal, nem utolsó sorban szükséges egy gyerek születése is hozzá. Ezért ezt nem javasolnám minden tőkepiaci befektetőnek, de aki amúgy is gyerekvállalás előtt áll, és a következő 3 évben ez sikerül is, ott kifejezetten jól jöhet 2,6 millió forint ingyen pénz.

Fontos tudni, hogy a törvény alapján a már gyerekkel rendelkező házaspárok is igénybe vehetik ezt a hitelt, de csak a hitelfelvételt követően születendő gyerek számít ebben az esetben. Vagyis például a 2 gyerekes családok, ugyanezt az „egy-gyerekes konstrukciót” tudják használni, ha éppen megfogant harmadik gyerekük.

A következő cikkben folytatom a további arbitrázs megoldásokkal és a végén ígérem közel 3 millió forintig fogok eljutni. Ugyanis ennyit egy kis odafigyeléssel valóban tudunk kockázatmentesen keresni azzal, ha megfelelően kihasználjuk az állami támogatások és egyéb konstrukciók adta előnyöket. Meggyőződésem, hogy minden leendő szülőnek hasznos lenne az itt leírtakat elolvasni, kihasználni és csak bízni tudok benne, hogy a blogbejegyzés segít is nekik valamit a jövőben.

Soós Péter az Alapblog szerzője.