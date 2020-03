A dolgozók megtartása a nyerő vállalati stratégia

Gazdasági szempontból kézenfekvőnek tűnik, hogy mivel a globális egészségügyi vészhelyzet hatásaként csökken az ország gazdasági teljesítménye, így annak érdekében, hogy a vállalatok fenntartsák a jövedelmezőségüket, vagy egyszerűen csak életben maradjanak költséghatékonysági intézkedéseket – ezen belül a munkabér jellegű költségek, esetlegesen munkaerő elbocsátása – vezetnek be. A valóságban azonban azok a cégek lesznek a jelenlegi helyzet nyertesei, akik képesek a nehéz időszak közepette is dolgozóikat megtartani és motiválni.

Idehaza több vállalatnál is számos kreatív ötletet vezettek be annak érdekében, hogy a nehéz időszakban ne legyen szükség elbocsátásra. Az egyik legnagyobb könyvforgalmazó, boltokkal és online áruházzal rendelkező cég tulajdonosa egyszeri, nagyobb összegű tulajdonosi befizetést hajtott végre annak érdekében, hogy a lecsökkent forgalom ellenére is megtartsák, segítsék munkavállalóikat.

Egy szintén boltokkal rendelkező kiskereskedelmi vállalat, amely a munkavállalók elbocsátása helyett igyekszik olyan cégekkel partneri megállapodást kötni és ezáltal segíteni a dolgozóinak az ideiglenes munkahelyváltásban, ahol többlet munkaerőre alakult ki átmeneti kereslet, mint például nagy élelmiszerláncoknál. Így a dolgozóknak megmarad a jövedelmük, valamint, vészhelyzet megszűnése után visszatérhetnek fő munkáltatójukhoz teljes munkaidőre. Nem utolsósorban pedig a munkájukkal támogatják a járvány elleni küzdelmet is.

A jelenlegi helyzetben számos üzleti modell innovációra, vagy meglévő innovációk adaptálásra is szükség lehet az egyébként szokásos ellátási láncban. Ilyen az élelmiszerkereskedelem esetén az online élelmiszerrendelés és házhozszállítás folyamata.

A vészhelyzet miatt lényegesen megnövekedett online élelmiszer kiszállítási igényre jó megoldást jelenthet az, ha a vásárló vagy megbízottja személyesen az élelmiszerlánc meglévő boltjának bejáratánál – az ügyeletes gyógyszertárak kis ablakos kiadójának mintájára - elhelyezett felvételi pontokon veszi át az általa megrendelt, online kifizetett és előre összekészített élelmiszer csomagot ahelyett, hogy ezt egy futár kiszállítaná. Ezáltal az adott élelmiszerlánc elkerüli a megnövekedett rendelésekből származó kiszállítási kapacitáshiányt és biztosítja az élelmiszer folyamatos eljuttatását a végfelhasználóhoz.

A dolgozókat nemcsak a meglévő munkahelyük biztosításával lehet a nehéz helyzetben támogatni. Számtalan olyan megoldást látunk a hazai piacon, ami nemcsak, hogy nem változtat a munkaerőpiaci helyzeten, de hosszú távon erősíti a munkavállalói lojalitást. Több hazai nagyvállalatnál az otthoni munkavégzést számos olyan aktivitással támogatják, amelyek növelik a dolgozók komfort érzetét. Például az adott vállalat irodaházában működő étteremből házhozszállítási szolgáltatást biztosítanak, vagy olyan belső intranet platformot hoztak létre, amelyen keresztül a dolgozók a napi munkavégzésben tudják egymást támogatni.

A magyar piacon több innovatív lehetőség áll a vállalatok rendelkezésére annak érdekében, hogy az elsőre legegyszerűbb megoldás helyett – munkavállalók elbocsátása – egyéb alternatív módokon biztosítsák a munkavállalók megtartását és hatékony foglalkoztatását, valamint ezzel együtt fenntartsák cégük jövedelmezőségi helyzetét.