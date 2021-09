Beköltözhető lakás háromszázezres négyzetméteráron? Megoldható

A koronavírus-járvány miatt soha nem látott érdeklődés indult a nyaralók iránt tavaly, ennek következtében az egekbe szökött a nyaralóingatlanok ára. A tóparti ingatlanok rengeteg embernek jelentenek megfizethetetlen kategóriát, ám van egy lehetőség, amivel valamelyest redukálni lehet a költségeket – ez pedig a mobilház.

Külföldön – különösen Angliában, Hollandiában és Csehországban – már régóta óriási népszerűségnek örvend a mobilházazás; nálunk még csak most fedezi fel a lakosság ezt a lehetőséget. Magyarországon még egyelőre nincsenek tisztában az emberek azzal, hogy a négy évszakos mobilház egész évben használható lakás lehet.

Mennyibe kerül egy mobilház?

Vannak három és négy évszakos házak, utóbbiakban a legkeményebb teleket is át lehet vészelni, ugyanis a hagyományos téglaépületek minden tulajdonságával rendelkeznek. Kiváló hőszigetelésük van, ráadásul építéskor fűtési rendszert is kapnak.

A manapság tapasztalható építőipariár-őrület a mobilházpiacot is megbolondította némileg, hiszen a nyersanyagárak napról napra változnak. A házak árai nagyban eltérnek egymástól a felszereltségtől függően is. A teljesen kulcsrakész ház tűzhellyel, sütővel felszerelt konyhát, zuhanykabinnal, vécével, bojlerrel szerelt fürdőszobát, magas minőségű padlót, légkondicionálót, radiátorokat, villanykapcsolókat, konnektorokat és lámpákat is tartalmaz. Egy ilyen azonnal költözhető mobilház négyzetméterára a piac egyik markáns szereplőjénél, a Vándorháznál jelenleg nettó háromszázezer forint. Kántor Dezső, a cég ügyvezetője szerint ugyanakkor a vevőknek ennél a háztípusnál nem kell további rejtett költségekkel számolniuk.

Nézzük ki a telket

A dolog elsőre könnyűnek tűnik: veszek egy telket, majd egy mobilházat, amelyet elhelyezek a telken. A helyzet azonban koránt sem ilyen egyszerű, ugyanis szigorú kritériumoknak kell megfelelünk, ha mobilház-elhelyezésben gondolkodunk. A mobilház elhelyezése építési engedélyhez kötött építési munkának számít, ezért az engedélyezési dokumentációt jogosult építész tervezővel kell elkészíttetni. De mi alapján válasszunk telket?

A telekválasztásnál, ami számunkra fontos, hogy a szállító teherautó el tudjon jutni az adott telekhez. Ez azt jelenti, hogy az útvonal teljes hosszán az út legyen legalább négy méter széles, és a talaj képes legyen megtartani a teherautó, plusz a ház súlyát

– mondta a Money.hu-nak Kántor Dezső. A Vándorház ügyvezetője elmondta továbbá, hogy nagyon fontos odafigyelni arra, hogy egyes településeken kiemelten tiltva vannak bizonyos épületek/épülettípusok, így érdemes egyeztetni a település önkormányzatával ezzel kapcsolatban.

Nem számít építménynek

A mobilházak elterjedését egyelőre az sem segíti, hogy a hatályos szabályok szerint nem minősülnek építménynek. Az építési szabályok szerint ugyanis ennek a kritériumnak az „építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre.” Azt gondolnánk, hogy a „késztermékként az építési helyszínre szállított” kifejezéssel mintha a jogalkotó is a mobilházakra gondolt volna, de a definícióban ott van a „helyhez között műszaki alkotás” kifejezés is, amely szertefoszlatja a reményeket. A mobilházak ugyanis – nevükből is láthatóan – mobilizálhatók még akkor is, ha ezt nem lehet úgy kivitelezni, mint például a bútorok elszállítását.

Jelzálogalapon nem hitelezhető

Mivel a mobilház nem minősül építménynek, ezért a bankoktól sem kaphatunk ingatlanfedezethez kapcsolódó jelzáloghitelt a megvásárlásukhoz. A Money.hu-nak nyilatkozó bankok közül az Erste és a Cofidis szabadon felhasználható személyi hitelét ajánlja a mobilházvásárlásban gondolkodók figyelmébe. Ezt a megoldást a többi pénzintézet is ajánlja, ám ők más utakat is tudnak. Az Unicredit Banknál például arra hívták fel a figyelmet, hogy ha a felépítményre nem is, de a telekvásárlásra mód van jelzáloghitelt igényelni, ahol a telek adja az ingatlanfedezetet. A Takarékbank szerint nem lehetetlen a személyi hitelnél olcsóbb jelzáloghitel-finanszírozás sem, de ehhez kiegészítő (más típusú, normál) ingatlanfedezet kell, mivel elsődleges (célingatlan) fedezetként a mobilházat ők sem tudják elfogadni. Hasonló megoldást ajánlhatnak az MKB-nál, hiszen mint jelezték, mind fedezetes, mind fedezetlen hitellel is megoldható a finanszírozás annak ellenére, hogy jelzálog ilyen házra nem jegyezhető be. Ám egyéb fedezet bevonásával megoldható a finanszírozás.

Felvetődhet a kérdés, hogy ha nem ingatlannak számít a mobilház, tekinthető-e lízingtárgynak, amelyet eszközlízing keretében finanszíroznak, de a Takarékbanknál és az OTP-nél is lehűtötték a Money.hu ilyen irányú megoldáskeresését, mondván, a lízing esetében elfogadható ingatlanfedezet-típusok köre megegyezik a bankival, így lízingkonstrukcióban sem lehetséges a mobilházak elsődleges finanszírozása.

Az OTP-nél ugyanakkor hozzátették: minden esetben egyedileg vizsgálják, hogy milyen kivitelezésről beszélünk. Bár „dobozos” megoldást az OTP Bank nem finanszíroz sem jelzáloghitellel, sem lízinggel, vannak olyan mobilépítészeti megoldások, amelyek finanszírozására egyedi elbírálás alapján van lehetőség. Ilyen például, amikor mobilelemekből áll az épület, és nem a helyszínen történik a teljes megvalósítás, hanem félkész és kész elemekből állítják össze a házat a helyszínen. Ebben az esetben elvárás, hogy az épület a talapzatra fixen kerüljön rögzítésre, és ne vagy ne könnyen legyen mozdítható. Ebbe a körbe vélhetően már beleférhetnek az esetenként akár nyolcvan-száz négyzetméteres mobilházak is. Ugyanakkor – figyelmeztet az OTP – valamennyi ilyen speciális ingatlanfejlesztés esetén érdemes már kivitelezés előtt az OTP Bank fedezetkezelési területével történő egyeztetés, hogy egyértelművé váljon, hogy az épület elfogadható fedezetnek, vagy sem.

Babaváróból lehet mobilház

Az építkezésben, vásárlásban gondolkodóknak manapság a bankhitel mellett/helyett általában a családtámogatási program keretében elérhető támogatások vagy kedvezményes hitelek is eszükbe jutnak, így a Money.hu arra is rákérdezett, hogy ezek vajon igénylehetők-e, ha mobilházvásárlásban gondolkodunk. A Takarékbanknál arról számoltak be, hogy a csok esetében jogszabályi oldalról nincs szerkezeti megkötés az adott ingatlanra vonatkozóan, ugyanakkor – tették hozzá – a bank saját forrásaiból kihelyezett, államilag kamattámogatott csok-kölcsönök esetében ugyanúgy a belső banki szabályok a mérvadók, amelyek nem engedik a jelzálog-finanszírozást. Jó eséllyel ugyanezen a ponton bukik el az októbertől elérhető zöldhitel is, még akkor is, ha az épület egyébként megfelelne a BB energiatanúsítvány által támasztott követelményeknek. Arra ugyanakkor minden válaszoló pénzintézet felhívta a figyelmet, hogy

a Babaváróból – miután annak felhasználása nem kötött ingtlanfedezethez – minden gond nélkül finanszírozható mobilházvásárlás.

Biztosítást is nehéz kötni

Ha már megvan a lakásunk, szembesülhetünk az újabb problémával: mivel az építési szabályok alapján nem minősül építménynek, ezért elvben nincs mód arra sem, hogy ingatlanbiztosítást kössünk rá. Az Aegon Biztosítónál a Money.hu kérdésére elmondták, vállaltak már mobilház-biztosítást, de

minden esetben kizárólag kockázatszakértői szemlével és egyedi elbírálás alapján vállalják az ilyen fedezetet.

Hasonlóan nyilatkoztak az Union Biztosító szakemberei is.

A biztosítók óvatossága persze nem csak az építésügyi szabályozás kapcsán érthető. Játsszunk el azzal az extrém gondolattal, hogy egyik nap munkából hazatérve vagy a hétvégi házunkhoz utazva azzal szembesülünk, hogy mobilházunkat szőröstől-bőrüstül elszállították. Ez a káresemény nem minősülhet totálkárnak, ingatlanok esetében pedig – eddig legalábbis – nem volt értelme a lopáskárnak.

Fontos a jó alap

Ha a fenti nehézségeken túl vagyunk, s nem tántorított el bennünket a nehéz finanszírozhatóság, sőt már egyeztettünk az adott helyszín önkormányzatával, amely zöld utat adtak a projektünknek, jöhet az alapozás. Anélkül ugyanis nem lehet elhelyezni a mobilházat.

Többféle alapozás is létezik, mi általában a betoncölöpöket ajánljuk, mert nincs szükség teljes alapra, illetve síkalapra sem. Ez az árat nagyban befolyásolja

– mondta Kántor Dezső. A megrendelőnek – ha van saját kőművese ebben a szakemberínséges időben – a felépítmény szállítójának instrukciói alapján módja van magának elkészíttetni az alapot, ám a mobilházak építői is vállalkozni szoktak erre a munkára.

Jól jön a segítség a szállításban

Az engedélyek beszerzése és az alapozás után nincs más hátra, mint kiszállíttatni a mobilházat. A Vándorház társtulajdonosa szerint az elhelyezkedés nem probléma, a ház akár domboldalon is elhelyezhető, mivel az épületet már előre összeszerelve és készen szállítják oda, így számukra csak a megfelelő alapra és a közműkiállásokra van szükség. Hozzátette: az építő a szállításban annyiban vesz részt, hogy ajánlást ad a vevőnek a saját kapcsolati rendszeréből, mely cégek vállalják, hogy elszállítanak ilyen jellegű rakományokat, illetve a daruzást is el tudják intézni. Az összeg mindig egyedi, mert sokat számít, milyen távolságra kell szállítani, illetve milyen darura van szükség, azaz a beemelés honnan hova történik, mekkorát kell emelni, milyen távolságra kell berakni a házat.

A magyarok a Balatonra mennének

A Money.hu felmérése szerint a mobilház-tulajdonosok leginkább a Balatonra mennének, illetve Pest megye is a népszerűbb régiók közé tartozik. Kántor Dezső szerint most kezd felfutni a mobilházazás, ám hangsúlyozza, mielőtt bárki belevágna ebbe a kalandba, körültekintően válassza ki a telket. Amennyiben ugyanis engedély nélkül telepítjük mobilházunkat, több milliós pénzbüntetést is kaphatunk a település önkormányzatától, sőt az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárás lefolytatása eredményeként elrendelheti az elbontást is.