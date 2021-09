Moratóriumban van? Megkeresi a bankja!

A kereskedelmi bankok a héten megkezdték moratóriumban lévő ügyfeleik kiértesítését arról, milyen módon tudják október folyamán a védernyő alatt maradást igényelni. Értesüléseink szerint a bankok arra is készülnek, hogy az ügyfelek számára plasztikussá tegyék, milyen többletterhekkel jár a moratóriumban maradás.

Péntektől nyílik meg a jelenleg még moratóriumban lévő lakossági és vállalati ügyfeleknek a lehetőség, hogy bejelentkezzenek a hiteltörlesztési moratórium újabb, 2022. június 30-ig tartó időszakára. A korábbi, alanyi jogon elérhető moratóriummal szemben az ügyfeleknek személyesen vagy a bank internetes oldalán kell a kormányrendeletben meghatározott nyomtatványon kérniük, hogy továbbra is a moratóriumban maradjanak. A lehetőség október 31-ig áll nyitva, aki addig nem kéri a moratórium folytatását, elesik a lehetőségtől.

Számításaink szerint azoknak az ügyfeleknek, akik átlagos összegű lakáshitellel bírnak, a soron következő nyolc hónapnyi hosszabbítás azt hozza majd, hogy a moratórium miatt felvállalt többletterhük akár negyven százalékkal megugorhat. A fentiek miatt jelzi a kormány, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Bankszövetség is egyöntetűen, hogy a moratórium újabb hosszabbítása már valóban csak azoknak jelent segítséget, akik nem tudnák folytatni a törlesztést. Minden más ügyfélnek csak feleslegesen vállalt többletterhet jelent a további moratórium. A jegybanki és a pénzintézeti felmérések, illetve bankszámlaadatok alapján a moratóriumban lévő lakossági ügyfelek közül tíz-húsz százalék az a kör, ahol a jövedelmi helyzet alapján észszerű a moratórium folytatásán gondolkodni.

Indokolni kell a maradást A moratórium meghosszabbításáról szóló kérelemben meg kell jelölni, milyen jogcímen kéri az adós, hogy a védernyő alatt maradhasson. Lakossági ügyfelek esetében kérhető a hosszabbítás, ha az igénylő vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozó – legalább harminc napig munkanélküli vagy álláskereső volt, vagy jelenleg annak minősül; – közfoglalkoztatási jogviszonyban áll vagy állt; – a háztartásban legalább egy 25 év alatti gyermeket tart el vagy 12 hétnél idősebb magzati korú gyermeket vár; – 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű személyt tart el, ahol az érintett állapota legalább egy éve tart vagy egy éven belül nem szűnik meg; vagy – saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesül. Kérheti a moratóriumhosszabbítást az a lakossági ügyfél is, aki nyilatkozik arról, hogy a háztartás rendelkezésre álló jövedelme tartósan csökkent – a csökkenés mértéke és az, hogy ez milyen időtávban értendő, nincs meghatározva. A vállalkozások esetében azok kérhetik a hosszabbítást, akiknek az árbevételük 25 százalékkal esett az előző évhez képest – ám itt sem naptári évről kell nyilatkozni, így nem szükséges ennek alátámasztására mérlegbeszámolót benyújtani.

A fentiek miatt fontos lehet, hogy a moratóriumban lévő ügyfelek pontos tájékoztatást kapjanak a maradás feltételeiről és annak hatásairól. Kérdésünkre az Erste Banknál elmondták, hogy a moratóriumban jelenleg lévő adósoknak a jogszabályban meghatározott tájékoztató levél megküldésével nyújtanak információt a moratóriumban maradás lehetőségéről. A UniCredit és a Raiffeisen Bank tájékoztatása szerint a jogszabályban foglaltaknak megfelelő tájékoztató leveleket a hét elején már ki is küldték az érintetteknek. Ebben arról is tájékoztatnak, hogy a hosszabbítás érdekében az ügyfelek mikor és milyen formában tehetik meg nyilatkozatukat a banknál. A Cofidis magyarországi fióktelepénél mindehhez még azt tették hozzá, hogy a moratóriumban lévő ügyfelek teljeskörű tájékoztatására, így az előírt általános tájékoztatás mellett a következő hetekre is intenzív kommunikációs tervet dolgoztak ki a moratóriumban maradás feltételei és annak hatásaival kapcsolatban. A Takarékbanknál még dolgoznak az ügyfélkiértesítés pontos részletein.

A moratórium folytatásának szabályairól (például jogosultsági feltételek, nyilatkozattétel módja) a rendelet előírásának megfelelően a pénzintézetek honlapjukon is részletes tájékoztatást adnak.

Arra a kérdésünkre, hogy az ügyfelek felelős döntését megalapozandó lesznek-e általános vagy egyedi ügyletre vonatkozó példaszámításai a bankoknak, a Takarékbanknál egyértelmű igennel feleltek. Ugyanakkor azt is hozzátették, hogy már az MNB által kiadott anyagokban is találhatók ilyen számítások. Egyedi számításokkal a Raiffeisennél nem készülnek, ők is az MNB példáit ajánlják ügyfeleik figyelmébe. Az UniCreditnél a fiókban dolgozó tanácsadók és a telefonos ügyfélszolgálati kollégák a rendelkezésükre álló adatbázis alapján egyedileg tudnak majd tájékoztatni a moratórium igénybevétele következtében megnövekedett tartozás kalkulált összegéről, új lejáratáról és a törlesztőrészletre vonatkozó információkról.