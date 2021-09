Minden harmadik kkv-hitel mögött a Garantiqa áll

Komoly segítség volt a digitalizációs felkészültség a Garantiqának a pandémia alatt, ráadásul a cég növekedési üteme is egyre nagyobb mértéket ölt.

„A legfontosabb kérdés a pandémia alatt az volt, hogy a krízishelyzetben milyen mértékben tudjuk támogatni a kkv-kat” – mondta Búza Éva, a Garantiqa vezérigazgatója. A vezető impozáns eredményekről számolt be: 2200 milliárd forint volt a cég kezességvállalásával a bankok által az ügyfeleknek folyósított hitelek állománya, ebből 1270 milliárd az a rész, amelyet a koronavírus-válság cégekre gyakorolt hatásait enyhítő Krízis Garanciaprogramban bocsátottak ki. Ezeket a kormányzati döntések után indították el, az állomány tehát 15 hónap alatt épült fel (tavaly júniustól értékesítették ezeket a termékeket). A portfólió mögött 1718 milliárd kötelezettségvállalás áll, ez 62 ezer szerződést jelent, és 45 ezer vállalkozás számára nyújtott finanszírozási lehetőséget.

Búza Éva arról számolt be, hogy a társaság gyakorlatilag öt éve folyamatosan növekedési pályán van. Az Európai Bizottság jelentős mértékben kibővítette a támogatási rendszert, ezekkel a lehetőségekkel próbáltak élni. Tavaly 512 milliárdos portfóliónövekedést értek el, ez idén is töretlenül fennmaradt – nyár végéig 429 milliárdos növekedést tapasztaltak.

Fontos volt, hogy hihetetlen kedvező feltételekkel juthattak, juthatnak támogatáshoz a vállalkozások: ingyenforrás, díjtámogatás, illetve kamattámogatás a Széchenyi Kártya Program termékeinél. Ez a kedvező feltételrendszerű termékcsalád elképesztően jól értékesíthető volt a piacon. A Garantiqa aktivitása érdemben járult hozzá a kkv-k támogatásához és a pénzügyi válság elkerüléséhez.

Új termékcsaládot kellett kialakítani, de megtartottuk a régieket is. 2019-ben 38 termékhez lehetett a bankoknak vállalati hitelt kapcsolniuk, ez 2020-ra 171-re nőtt

– mondta a cég vezérigazgatója.

A cégek visszatérnek a moratóriumból

Búza Éva szerint a fizetési moratórium a Grantiqát is érinti, de csak kis mértékben. Míg a magánszemélyek esetében többen élnek a moratórium lehetőségével, a vállalati területen a moratórium hatása már nem jelentős, folyamatosan csökken a védernyő alatt lévő garanciával rendelkező ügyletek a száma. A vezérigazgató szerint év végére egészen csekély lesz a portfóliójukon belül a moratóriummal érintett hitelek aránya.

Zöld irányba kacsintgat a Garantiqa is

A pénzügy szektor komoly lépéseket tesz a fenntarthatóság érdekében. Az MNB lakossági zöldhitele a jövő héten indul, de a jegybank a vállalkozások zöldhitelezését is elő akarja segíteni. A kkv-k fenntartható hitelezése természetesen a Garantiqa asztalán is ott van, a társaság ezt a törekvést maximálisan támogatja, így ők is tettek már lépéseket.

Húszszázalékos növekedés piaci részesedésben

De mit is jelent a Garantiqa tevékenysége a hitelért sorban álló vállalatoknak? 2017-ben még csak a banki kkv-hitelek 14,6 százalékához kapcsolódott garanciavállalás, idén nyár végéig viszont már 34,5 százaléknál tartanak, tehát öt év alatt húsz százalékot növekedtek.

A kkv-szektorban már minden harmadik vállalati hitel a Garantiqa kezességvállalásával kerül a cégekhez, erősítve a gazdaság fellendülését.

A mikro- és kisvállalkozásoknak az állami garanciatámogatásra már a krízis előtt is szükségük volt – többségük megfelelő tőke és fedezet nélkül lényegében fennakadt volna a garancia nélkül a banki kockázatkezelés szűrőjén. A pandémia miatt ez a rászorultság minden eddiginél erősebb lett. Ezeknek a cégeknek a hitelhez jutását a Garantiqa tevékenysége alapvetően támogatja – hangsúlyozta Búza Éva.

A nagyvállalatok számára ötmilliárd forintos nagyságban indítottak garanciaprogramot a Magyar Fejlesztési Bankkal (MFB) karöltve. Ebben a szegmensben a Garantiqa-portfólió háromszázalékos részt képvisel, tehát alapvetően nem változtatott a garanciaintézmény portfólió-összetételén.

A garanciaállományon belül a folyószámlahitelek mögé nyújtott garancia dominált a társaságnál még 2016-ban, 2020–21-ben azonban átrendeződés történt, és nőtt a beruházási hitelek aránya. Ennél nagyobb növekedés látható a forgóeszközhiteleknél. A beruházási és a forgóeszközhitel részarányának növekedésével egészségesebb lett a vállalkozások forrásszerkezete, hiszen e kölcsönök futamideje hosszabb, így hosszabb távra áll rendelkezdésre a finanszírozás a kisvállalatoknál. Búza Éva elmondása szerint a cég és a kormány is a hosszú lejáratú finanszírozás felé terelte az ügyfeleket.

Előrelépett a szállítás és a raktározás

Míg a futamidőben átrendeződés volt, addig ágazati szempontból nem tapasztalható elmozdulás. Tehát leginkább a szolgáltató és kereskedelmi szektor veszi igénybe a kezességet. A feldolgozó- és az építőipar továbbra is meghatározó, azonban az online kereskedelem eredménye, hogy a szállítás és raktározás nagyobb finanszírozási igénnyel jelentkezett a pandémia miatt a bankoknál, mint korábban.

Hazánk Európa élvonalában

A fenti kiváló teljesítmény nemzetközi sikereket hozott. A Garanciaszervezetek Európai Szövetsége (AECM) kimutatásai szerint a garanciaállomány GDP-hez viszonyított aránya alapján Magyarország közvetlenül Európa élvonalához tartozik. A mezőnytől Franciaország húzott el nagyon, őket követik a portugálok, de a törökök is nagyon aktívak voltak.

Jól szerepel a Széchenyi Kártya Go!

„A Széchenyi Kártya Go! program nyáron indult, már a krízisprogramban is komoly szerepe volt a mi növekedésünkben e termékeknek. A Garantiqa portfóliójában 65 százalékos részarányt képvisel az egymilliótól akár egymilliárd forintig igénybe vehető fix kamatozású hitelprogram” – közölte Búza Éva. A kkv-k számára könnyen hozzáférhető hitel ráadásul még több helyen érhető el, miután az értékesítő bankok köre további két pénzintézettel bővült. Óriási előnye a Széchenyi Kártya programnak, hogy a korábbi években is sikerterméknek számított, ismert, elérhető, rugalmas termékről van szó.

A digitalizáció is segített a cégen

A digitalizáció alapvető követelmény, erre a pandémia is rámutatott. „Back office részlegünk nyolcvan százaléka covidos volt. Digitális felkészültség nélkül nehéz lett volna ennyi szerződést papíron megkötni, futárokat küldözgetni, tehát igencsak jól jött, hogy már korábban fejlesztettünk ezen a területen” – emelte ki a társaság vezérigazgatója.