Felezhető a moratórium terhe, ha pár ezer forinttal többet törlesztünk

Bár annak az ügyfélnek, aki novembertől nem akar a hiteltörlesztési moratóriumban maradni, elvben semmi dolga nincs, a Money.hu szakértői kalkulációkkal támasztják alá, hogy a következő napokban érdemes elgondolkodniuk a folytatásról. A törlesztőrészlet kis mértékű, havi öt-tízezer forintos emelésének vállalásával ugyanis az érintettek számottevően tudják csökkenteni azokat a hónapokat, amíg tovább kell fizetniük a törlesztést az eredeti futamidőhöz képest. Ennél is komolyabb érv lehet, hogy így a moratórium okozta tehernövekedés harmadával, felével csökkenhet. Az ügyfelek törlesztési terheit ezenkívül a hitelcsere is segítheti.

Jövő vasárnapig, azaz október 31-ig jelezhetik az ügyfelek bankjuk felé szándékukat, hogy további nyolc hónapig – 2022. június végéig – élni akarnak a hiteltörlesztési moratórium adta lehetőséggel. A folytatás feltételekhez kötött, azok maradhatnak a védernyő alatt, akik

gyermeket várnak vagy nevelnek,

nyugdíjasok,

közfoglalkoztatottak vagy álláskeresők,

valamint azok is, akiknek 2020 márciusa óta tartósan csökkent a jövedelmük.

A kormány, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Bankszövetség egyöntetűen jelezte, hogy az újabb hosszabbítás valóban csak azoknak az ügyfeleknek éri meg, akiknek ténylegesen gondot okozna a törlesztéshez történő visszatérés. A többiek számára ugyanis aligha lehet kifizetődő az, hogy – a Money.hu számításai szerint – azoknak az ügyfeleknek,

akik a bennmaradás mellett döntenek, nagyjából negyven százalékkal magasabb lesz a moratórium okozta teljes törlesztési teher, mint azon ügyfelek számára, akik idén novembertől visszatérnek a rendes törlesztéshez.

Lesz, akinek a moratórium után drágul a hitele

A feltételek szerint a törlesztőrészlet nem lehet magasabb, mint a 2020. februárban ilyen címen befizetett összeg. Fontos tudni, hogy ez alól a feltétel alól kivételt képeznek a változó kamatozású kölcsönök, illetve azok a hitelek, amelyeknél a moratóriumi időszak alatt volt a kamatperiódus fordulása, mert ezek esetében a bankok az aktuális kamatszintnek megfelelő mértékhez igazíthatják a törlesztőrészletet.

A jogszabály szerint az eredeti törlesztőrészlethez történő visszatérést úgy lehet megoldani, hogy a moratóriumban töltött hónapokban felgyűlt, nem törlesztett törlesztőrészletek és az azokhoz tartozó kamat megfizetése céljából a hitel eredeti futamidejét kell meghosszabbítani.

Egy húszmillió forintos, húsz évre felvett, ötszázalékos kamatozású lakáshitel esetében ez azt jelenti, hogy a kölcsön felvételének időpontjától függően akár 3-3,5 évvel is tovább fizethetjük a kölcsönt, azaz egy 2016-ban felvett hitel törlesztésétől nem 2036-ban, hanem 2039-ben szabadulunk. Egy, a személyi hitelezés csúcsán, 2019 tavaszán ötéves futamidőre felvett hárommillió forintos hitel lejárata így nem 2024 tavaszára, hanem 2026 telére esik majd.

A hitelcsere hónapjai jönnek

Sokan nem akarnak a továbbiakban ilyen hosszú ideig törleszteni. Nekik jó alternatíva lehet a hitelcsere. Ezt a megoldást a vállalati oldalon a moratóriumból kilépő cégek harmada egyébként már eddig is alkalmazta. A megoldás azért kézenfekvő, mert ezekben a hónapokban a jegybank nyáron megindult kamatemelése ellenére

a banki versenynek köszönhetően alacsonyabb szinten vannak a kamatok, mint pár éve, a hitel felvételekor.

A Money.hu számításai szerint egy jelenleg még hétéves hátralévő futamidejű, eredetileg ötszázalékos kamaton felvett, változó kamatozású kölcsön fix kamatozásúra cserélésével a törlesztőrészlet még a moratórium okozta többletköltségek beszámításával is kisebb lehet az eredeti, hétéves futamidővel számolva, mintha az ügyfél a moratórium szabályai szerint törlesztené tovább az eredeti futamidőhöz képest további 26 hónapig az elmúlt hónapokban dráguló hitelét.

Ha pedig ügyfelünk úgy szerződne át új hitelre, hogy a moratórium miatt amúgy is megnyúló törlesztési idővel számol, és hét helyett kilenc évig törlesztene, a havi törlesztőrészlet harminc százalékkal múlhatná alul a moratórium utáni törlesztést.

Változó kamatozású, még hétmilliós, hétéves futamidővel bíró hitel hitelcseréje Törlesztőrészlet változása (forint) Moratórium után (+26 hónap törlesztés) 6,6 százalékos kamattal Fix törlesztés Fix törlesztés + kétéves hosszabbítás 103 405 95 295 70 862 Az adatok tájékoztató jellegűek, forrás: Money.hu

A hitelcsere a már fixált hitelekkel rendelkezők számára is nyitott. A jegybanki adatok szerint az az ügyfél, aki öt éve, 2016 novemberében vett fel tízéves fix kamatozású kölcsönt, ma közel két százalékkal több kamatot fizet, mint az, aki idén augusztusban vett fel jelzáloghitelt.

Könnyen vállalható alternatíva: törlesztőrészlet-emelés

A moratóriumból kilépő ügyfelek számára a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelezte, hogy a moratórium alatt felgyűlt többletterhet kamat- és költségmentesen fizethessék meg. A 19 hónap alatt nem törlesztett részletek és azok kamatainak egyösszegű visszafizetése ugyanakkor a háztartások döntő része számára kigazdálkodhatatlan. Számukra észszerűbb az a megoldás, amelyet a Money.hu korábbi javaslatához hasonló módon a jegybank is előírt a bankoknak:

az ügyfelek egyoldalúan kérhetik, hogy a törlesztőrészlet megemelésével rövidítsék le a moratóriumból kikerülő hitel futamidejét, ennek következtében a moratóriumi terhet.

A példánkban szereplő, 2016-ban 15 évre, hatszázalékos kamaton felvett tízmilliós lakáshitel esetében ahhoz, hogy az eredeti futamidő végére, 2031-re befejezzük a törlesztést, húszszázalékos, 17 ezer forintos törlesztőrészlet-emelkedést kell vállalnunk. Ezért cserébe ugyanakkor nemcsak hogy közel három évvel rövidítjük le a moratórium utáni törlesztésünket, de a moratóriumban lévő hónapok költségterhét is 75 százalékkal csökkenteni tudjuk.

Tízmillió forintos, 2016 februárjában 15 évre, hatszázalékos fix kamaton felvett lakáshitel Scenario Havi törlesztő Moratórium miatti futamidő-hosszabbodás Teljes visszafizetendő összeg Változás az eredeti teljes törlesztőrészlethez képest Moratórium nélkül 84 386 – 15 189 423 – Moratórium után eredeti törlesztőrészlettel, megnyújtott futamidővel 84 386 34 16 285 483 1 096 060 Moratórium után magasabb törlesztővel, de eredeti futamidővel 101 609 – 15 457 379 267 956 Egyéni törlesztő 95 000 11 15 721 225 531 802 Egyéni törlesztő 90 000 21 15 964 473 775 050 Az adatok tájékoztató jellegűek. Forrás: Money.hu

A Money.hu megvizsgálta annak lehetőségét is, milyen hatással járhat, ha az ügyfél nem tudja bevállalni a százezer forintra ugró törlesztési terhet. Ha az eredeti, 85 ezer forint körüli havi törlesztőrészletet tízezer forinttal emeljük meg, harmadára csökken a futamidő-hosszabbodás, a moratórium költségterhe pedig megfeleződik.

De az az ügyfél is, aki mindössze hatszázalékos törlesztőrészletemelkedés, azaz ötezer forinttal magasabb havi visszafizetést vállal, több mint egy évvel rövidíti le a moratórium miatti futamidő-hosszabbodást, ami így már alig több, mint az a 19 hónap, amit a védernyő alatt töltött. Ebben az esetben a moratórium teljes költségterhe negyedével lesz kisebb, mint annak az ügyfélnek, aki nem lép, hanem a jogszabályban előírt módon folytatja a törlesztést a moratóriumot követően.

Jogszabály-módosítás kellene

A törlesztőrészlet-emelésre vonatkozó nyilatkozatot az ügyfelek bármikor megtehetik a bankjuknál, akik ezért az MNB előírásai szerint semmilyen más költséget nem számolhatnak fel. Egyelőre nem oldódott meg az a probléma, hogy a hitelek egy részénél – jellemzően a jelzáloghiteleknél – a szerződésmódosításhoz nem elég a bank eljárása, hanem az új szerződést a hatályos szabályok szerint újra közjegyzői okiratba kell foglalni, és esetenként még új értékbecslés elkészítésére is szükség lehet. Ennek pedig költségei vannak.

A Money.hu szakértői szerint a moratóriumról szóló törvény néhány mondatos kiegészítésével megoldható lenne, hogy a törlesztőrészlet-emelésre vonatkozó egyoldalú ügyfélnyilatkozat esetében

a jelzáloghiteleknél se kelljen olyan szerződésmódosítást végrehajtani, amely szükségessé teszi, hogy a bankon kívül egyéb intézmény eljárjon a szerződésmódosítással kapcsolatban.

A megoldás nem új, hiszen a moratórium alapfeltételei szintén szerződésmódosításnak számítanak, ám ezt a törvény erejével kellene megtenni.

Sokkal kevesebbet ér majd tízezer forint jövő júniusban

A Money.hu egyébként további példaszámításokban mutatja be azt is, hogy azoknak az ügyfeleknek, akik a további nyolc hónapos törlesztési szünetet választják, 2022 júliusától már sokkal magasabb törlesztőrészletet kellene vállalniuk lakáshitel esetén, és az eredeti törlesztőrészletnél akár kétszer–ötször magasabb összeget a személyi hitel esetében ahhoz, hogy az eredeti szerződésben szereplő futamidőre megfizessék a teljes moratóriumi terhet. Jövő júliusban a most novemberben bevállalt tízezer forint is kevesebbet ér majd: drasztikusan ugrik a törlesztési idő, és számottevően csökken a törlesztőrészlet-emelés többletteher-csökkentő hatása is.