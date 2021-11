Bürokratikus akadályverseny a moratórium költségterhének lefaragása

Pár ezer forint befizetésével évekkel rövidíthetjük meg hiteleink moratórium miatt megnyúlt futamidejét, s a költségeink is töredékére csökkenhetnek. „Csekély” akadályként már csak az újbóli hitelbírálatot kell leküzdenünk, s jelzáloghitel esetében le kell nyelnünk a békát, hogy ha a bank nem is, a közjegyzők még kereshetnek azon, hogy többletbefizetést vállalunk.

Közel egymillió ügyfél került ki a moratóriumból a hét elején. A jogszabály értelmében nekik a moratórium alatt felgyűlt törlesztőrészleteket és kamattartozást az eredeti futamidő végét kitolva kell kifizetniük azért, hogy a visszatérést követően a törlesztőrészletük ne emelkedjen. Ez a money.hu kalkulációi szerint (a lentebb látható táblázatokban) azt jelenti, hogy egy 10 milliós, 2018 márciusában 15 éves futamidőre felvett, 6 százalékos kamatozású lakáshitelt az ügyfélnek nem 2033 márciusáig, hanem 2036. áprilisáig kellene fizetnie. Egy 3 millió forintos, 2018 novemberében 12 százalékos kamatozással 5 évre felvett személyi hitel utolsó törlesztőrészletét 2023. márciusa helyett 2025 júliusában törleszthetné az ügyfél.

Kinek van másfél milliója?

Sokak számára a legnagyobb gond az, hogy miként kezdje újra a törlesztést. Nekik a hitelcsere ajánlható, hiszen akár 30 százalékkal is mérsékelhető a havi törlesztőrészlet. Mások azonban nem kezdenének bele új hiteligénylésbe, inkább a régi hitelüket szeretnék minél hamarabb lezárni. A Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is arra szólította fel a pénzintézeteket, hogy tegyék lehetővé azoknak az ügyfeleknek, akiknek arra módja van, hogy mindenféle banki díj és költség mentesen törleszthessék a moratórium alatt felgyűlt tartozásokat.

Csakhogy a 19 hónapnyi nemfizetés miatt az érintett személyi hitel esetében közel 1,4, a lakáshitelnél pedig 1,6 millió forintot kellene egy összegben befizetni. Érthető, hogy erre kevesen vállalkoznának. Fontos ugyanakkor látni, hogy 2022. december végéig az ügyfelek bármekkora összeg előtörlesztését vállalhatják költségmentesen.

Töredékére csökkenhet a moratóriumi teher

Adott lehetőség ugyanakkor az, hogy az ügyfél az eredeti törlesztőrészlet megemelését vállalja. A money.hu számításai jól mutatják, hogy

a rövid futamidejű személyi hitelnél igen magas, közel kétszeres törlesztőrészlet emelésre volna szükség ahhoz, hogy a moratóriumban törlesztés nélkül töltött 19 hónap ellenére az eredeti futamidő végéig vissza lehessen fizetni a teljes tartozást.

Igaz, ebben az esetben a moratórium miatt megnövekedett költségteher alig több mint 100 ezer forint lenne. A jóval hosszabb futamidővel bíró lakáshitel esetében a törlesztőrészlet kevesebb, mint 20 százalékos emelésével 37 hónapnyi többlet törlesztéstől szabadulhatunk meg, ráadásul a moratórium költségterhe ötödére csökkenne.

2018. novemberében, 3 millió forintos, 5 évre, 12 százalékos kamatozással felvett személyi kölcsön Változás Havi törlesztőrészlet (forint) Moratórium miatti futamidő hosszabbodás (hónap) Teljes visszafizetendő összeg (forint) Változás az eredeti visszafizetendő összeghez képest (forint) Moratórium nélkül 66 733 - 4 004 001 Moratórium után eredeti törlesztőrészlettel, megnyújtott futamidővel (a jogszabály által meghatározott folytatás) 66 733 28 4 487 469 483 468 Moratórium után magasabb törlesztőrészlettel, de eredeti futamidővel 125 445 - 4 121 481 117 481 Egyénileg vállalt törlesztőrészlettel számolva 75 000 21 4 393 186 389 186 85 000 14 4 300 754 296 754 Forrás: money.hu, az adatok tájékoztató jellegűek

Persze, még ez is sok lehet egyeseknek, ám a példából jól látszik, a lakáshitel esetében a törlesztőrészlet 5000 forintos emelésével a hitel futamideje lényegében már csak azzal a 19 hónappal hosszabbodna meg, amennyi időt egyébként törlesztés nélkül töltött az adós. Egy ekkora áldozatvállalással a moratóriumban töltött időszak többletköltsége negyven százalékkal tudna csökkenni. A személyi kölcsön esetében a törlesztőrészlet 10 ezer forinttal történő emelésével a további törlesztési hónapok száma negyedével csökkenthető, s a moratórium hitelteher húsz százalékkal lenne kisebb. Ha adósunk a 10 helyett 20 ezer forintos többlettörlesztést vállalna be, akkor már közel fél évvel kevesebb ideig nyúlna meg a törlesztés futamideje, mint amennyi időt egyébként a moratóriumban töltött.

Új hitelbírálat kell...

Az MNB előírásai szerint a törlesztőrészlet emelését kérő ügyféltől sem lehet semmilyen banki díjat vagy költséget kérniük a bankoknak. Ez például a személyi hitelek vagy épp az autólízing szerződések esetében azt jelenti, hogy bármelyik adós az erre rendelkezésre álló időben bármikor kezdeményezheti a törlesztőrészlet emelését a bankjánál.

2018. márciusában, 10 millió forintos, 15 évre, 6 százalékos kamatozással felvett lakáshitel Változás Havi törlesztőrészlet (forint) Moratórium miatti futamidő hosszabbodás (hónap) Teljes visszafizetendő összeg (forint) Változás az eredeti visszafizetendő összeghez képest (forint) Moratórium nélkül 84 386 - 15 189 423 Moratórium után eredeti törlesztőrészlettel, megnyújtott futamidővel (a jogszabály által meghatározott folytatás) 84 386 37 16 536 354 1 346 931 Moratórium után magasabb törlesztőrészlettel, de eredeti futamidővel 98 678 - 15 484 175 294 752 Egyénileg vállalt törlesztőrészlettel számolva 90 000 20 16 046 871 857 448 Forrás: money.hu, az adatok tájékoztató jellegűek

A dolog ugyanakkor nem olyan egyszerű, mint ahogy elsőre látszik. Mint azt a money.hu körkérdésére válaszolva az OTP Banknál elmondták, a moratóriumi jogszabály nem tartalmaz rendelkezést arra az esetre, ha az adós a módosított futamidővel nem kíván élni, és kéri az eredeti szerződés szerinti futamidő visszaállítását. Jogszabályi rendelkezés hiányában az ilyen szerződésmódosítás meglehetősen komplex dolog – jelezték a Takarékbanknál és az Ersténél is. Minden esetben ugyanis meg kell vizsgálni azt, hogy a háztartás bevételei lehetővé teszik-e a magasabb törlesztési teher vállalását, azaz minden ilyen esetben le kell folytatni a JTM (jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató) vizsgálatot. A szabályok értelmében az adós hiteleinek törlesztőrészlete 500 ezer forintos keresetig a jövedelem 50, ezen szint felett 60 százalékát nem haladhatja meg. Azt, hogy ezt ellenőrizni lehessen, a bankoknak újra el kell végezniük a hitelbírálatot. Ez azzal járhat, hogy a többet fizetni akaró ügyféltől jövedelemigazolást vagy/és bankszámlakivonatot kér újra a bankja.

A közjegyző itt is keres rajtunk

Már ez is megütközést kelthet az ügyfélben, ám még nagyobb lehet a meglepetés akkor, ha kiderül, hogy hiába írta le az MNB a bankoknak azt, hogy ne számoljanak fel semmilyen költséget a törlesztőrészlet emelését kérő ügyfeleknek, ez az előírás nem vonatkozik a nem banki díjakra. Márpedig a lakás (jelzálog)hitel szerződések döntő részét kötelező közjegyzői okiratba foglalni, s így minden módosítást is a közjegyzőnek kell hitelesítenie. A moratórium törvény értelmében nem kell közjegyző a „sima”, jogszabály alapján történő szerződésmódosításhoz (amikor a törlesztőrészlet a régi marad, de a futamidő hosszabbodik), de a jelzések ellenére az ügyfelek számára a hitelterhek komoly csökkentését jelentő törlesztőrészlet emelés esetén a bankok túlnyomó része szerint nem lehet megúszni azt, hogy a közjegyzőnek komoly tízezreket gomboljunk le azért, hogy hitelesítse azt, amit mi, ügyfelek egyoldalúan vállalunk. A money.hu-nak válaszoló bankok közül a Budapest Bank, az OTP, a Raiffeisen és a Takarékbank is ezen a véleményen volt. A UniCredit Banknál nem kell közjegyzői okiratba foglalni az ilyen típusú szerződésmódosítást, ha a fennálló tartozás összege nem éri el az ötszázezer forintot, de lakáshitel esetén ez a helyzet nem életszerű.

Van kiskapu?

A válaszoló bankok közül egyedül az Ersténél gyúlhat valamilyen remény. Az ő álláspontjuk szerint szerződésmódosításra azért van szükség, mert az ügyfél által kért/vállalt magasabb havi törlesztőrészlettel csökken a futamidő, ezt ugyanakkor elegendő magánokiratban megtenni, nem szükséges közokirat módosítás. A legjobb persze az lenne, ha nem jogászi álláspontok, hanem egyértelmű jogszabályi pontok tennék lehetővé a valóban költségmentes törlesztőrészlet-emelést a moratóriumból kikerült ügyfeleknek.