Kapitulálnak a bankok – ez a hiteleseknek fog nagyon fájni

Az infláció hosszabban és magasabb szinteken marad velünk – novemberben bizonyosan 7 százalék feletti pénzromlással számolhatunk –, ezért a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nagyobb mértékű és hosszabb ideig tartó monetáris politikai szigorításra készül – derült ki a Monetáris Tanács tegnapi ülését követően. Az MNB a korábban beharangozott 15 bázispont helyett 30 bázisponttal emelte az alapkamatot, ám az így 2,1 százalékra szökő mutató még nem elégítette ki a piacot, amit jól mutatott, hogy a forint a bejelentést követően röviddel két forintot meghaladó mértékben gyengül az euróval szemben. Az MNB alelnöke, Virág Barnabás ugyanakkor a döntés hátteréről tartott tájékoztatón jelezte: már csütörtöktől ismét elválik egymástól az alapkamat és az egyhetes betéti kamat mértéke, így az MNB lényegében komolyabb kamatemelést hajt majd végre. A szigorítás tényleges mértékéről csütörtökön tudhatunk majd pontosabbat.

Kapitulálnak a bankok a magas kamatok előtt

A mostani emeléssel már 1,5 százalékponttal magasabb szinten jár az alapkamat, mint júniusban. A jegybank Lakáspiaci jelentésének bemutatóján Nagy Tamás, az MNB igazgatója a money.hu kérdésére arról beszélt, hogy a forrásköltségek 150-170 bázispontos emelkedésének eddig csak mintegy harmada jelent meg a piaci lakáshitelkamatokban a bankok egymás közötti versenyének köszönhetően. Ugyanakkor az elmúlt hetekben már jól látszott: miután az alapkamat-emelés még egy jó ideig nem áll meg, a bankok kénytelenek saját kamataikban is érvényesíteni a jegybanki kamatemelés hatását. A money.hu adatai szerint

október közepe óta folyamatosan emelik a lakáshitelkamatokat a bankok.

Csak ezen a héten az OTP Bank 30, a K&H Bank pedig 50 bázispontos kamatemelést jelentett be. A drágítás a korábbi hónapok szelektív emelésével szemben a K&H-nál minden üzleti és Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelre (MFL) vonatkozik, az OTP pedig az MFL és a szabad felhasználású jelzáloghitelek kamatát emelte egységesen, náluk a nem fogyasztóbarát lakáshitelek kamata (egyelőre) változatlan maradt. Novemberben már túl van egy 0,5 százalékpontos általános kamatemelésen a Raiffeisen Bank is. A bank a kamatkedvezményeket is szűkítette: a korábbi kedvezmények már nem 10, hanem legalább 20 milliós hitel esetében érhetőek csak el. November 1-jétől 0,4 százalékponttal drágább az 5 éves MFL és az öt- és tízéves kamatperiódusú szabad felhasználású jelzáloghitel a CIB Banknál is. Ám a felújítási hitelek 50 bázisponttal drágultak, mert a kamatemelés mellett a korábbi kamatkedvezmény mértékét is szűkítette a bank. A CIB-nél a 10 éves MFL úszta meg, ahol csak 30 bázispontos a drágulás. A Magyar Bankholding tagbankjai (Budapest bank, MKB Bank, Takarékbank) a kamatajánlatok összefésülése közben találtak módot arra, hogy drágítsák kamataikat.

A közmondások igazsága

A money.hu szakértői szerint jelenlegi piaci helyzetben az „amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra” mondás kifejezetten találónak, ráadásul zsebbe markolóan kifizetendőnek tűnik. A banki ajánlatok között ma válogató legjobb minősítéssel rendelkező hitelfelvevők sem tudnak olyan „kedvező” kamatajánlatot kapni a bankoktól, amilyen kamatszinten májusban még egy átlagos ügyfél bizonyosan számíthatott kölcsönre. Az pedig, hogy az MNB hosszan elnyúló és a korábbinál jelentősebb mértékű kamatemelési ciklusra rendezkedik be, azt jelzi, hogy néhány hét múlva a mai átlagkamatok lesznek elérhetetlenül alacsonyak a hitelre szorulóknak. Azoknak tehát, akiknek terveiben hitelfelvétel szerepel, érdemes előrehozniuk a kölcsönigénylést. Egy 20 millió forintos, 20 évre felvett jelzáloghitel esetében egy további 60 bázispontos drágulás a törlesztőrészlet és a teljes visszafizetendő összeg 5 százalékot meghaladó mértékű drágulását hozná: a törlesztőrészlet 6500 forinttal emelkedne, míg a futamidő alatt visszafizetendő összeg több mint másfél millió forinttal ugrana meg.