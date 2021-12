Bár akcióznak a klinikák, még nem topajándék karácsonyra a plasztikai műtét

Amerikában meglehetősen gyakori, hogy a házaspárok plasztikai műtétekkel ajándékozzák meg egymást karácsonykor. Magyarországon ez még ez nem annyira divat, de kétségtelen, hogy a klinikák számának növekedésével a kereslet is megindult felfelé az elmúlt években.

A beavatkozások alatt nem pusztán a nagyobb, látványosabb „attrakciókat” kell érteni, mint például a mellimplantátum behelyezése vagy a zsírleszívás, hanem olyan kisebb korrekciókat is, mint a fülplasztika vagy a ráncfeltöltés. Ezenfelül sokan genetikai vagy baleseti okokból is plasztikai sebészhez „kényszerülnek”, ezért választják általában ketté a plasztikai sebészetet a szépészeti, valamit rekonstrukciós/helyreállító beavatkozásokra.

A kutatások szerint plasztikai jellegű beavatkozásokat már az ókori Egyiptomban is végeztek, ám igazán fontos fejlődésen az I. világháború után ment át az orvostudomány ezen ága, hiszen a sebesült katonákon rengeteg rekonstrukciós műtétet kellett végrehajtani.

Alsó hangon is százezrekkel kell számolni

A külföldi trendekhez hasonlóan itthon is a mellplasztika a legnépszerűbb beavatkozás, s ezt csak fokozza, hogy már nem pusztán az idősebb hölgyek, hanem a húszas éveikben járó lányok is (idejekorán) megműttetik melleiket. S hogy mennyibe kerül hazánkban egy mellplasztika? Találtunk olyan klinikát, ahol 1 millió forint alatt is megoldható, de zömében 1,2–1,7 millió forint között mozognak az árak.

Szintén sokan gondolják úgy, hogy kényelmi vagy egészségügyi okokból a zsírleszívást választják, ez sem olcsó mulattság, ugyanis ha két régiót is érint a beavatkozás (például combok, karok vagy vádlik), akkor ebben az esetben is körülbelül 700 ezer forinttal kell számolnunk.

A hasplasztikát is sokan szokták választani: az elhízás, a nagymértékű hirtelen fogyás, a terhesség, a szülés, a hormonális elváltozások mind-mind olyan dolgok, amelyek indokolttá tehetik a műtétet. Itt már nem kell feltétlenül milliós tételre gondolni, számos klinikán már 6-700 ezer forintért is elvégzik a beavatkozást, de természetesen találtunk olyan szakrendelőt is, ahol akár 1,2 millióig is felkúsznak az árak.

Rengeteg ember él a fülplasztikázás lehetőségével is, általában a gyermekeknek okoz életre szóló traumát, amikor az óvodában vagy az iskolában csúfolják őket az elálló vagy aránytalanul nagy füleik miatt. Egy apró korrekcióval ezen is lehet segíteni. Találtunk olyan ismert vidéki klinikát, ahol már 260 ezer forintért is végeznek kétoldali fülplasztikai korrekciót, de egy budai rendelőben 570 ezret is elkérnek ezért. Az általunk megnézett klinikákákon az átlagos ár nagyjából a két fenti érték között van félúton.

Az ajakfeltöltést általában 130–230, míg az intimplasztikát 300–800 ezer forint közötti áron találtunk a klinikák árlistájában.

A ráncfeltöltés ennél sokkal összetettebb kérdés, ugyanis nem mindegy, hogy a páciens a homlok vagy a száj körüli ráncokat tüntetné el, esetleg a szarkalábaktól szabadulna meg. Mindenesetre ha teljesen ránctalan arcra vágynánk, akkor ezek együttese is több százezres tételt jelentene.

Novemberben felpezsdül az élet, de nehéz meglepni egymást

A plasztikai sebészeti klinikákon általában novemberben pörög fel az élet, ugyanis egyes beavatkozások után hetekig tart a lábadozás, a karácsonyi sürgölődés során pedig már teljesen egészséges és szokványos életmódra vágynak a páciensek, arról nem is beszélve, hogy a síszezont már senki nem szeretné kötésekkel az arcán vagy a mellkasán elkezdeni.

S bár tapasztalataink szerint a plasztikai klinikákon is van akció, illetve karácsonyi leárazás, nem olyan könnyű meglepni a házaspároknak egymást, ugyanis szinte mindegyik beavatkozást orvosi konzultáció előzi meg, így nehéz egy vouchert rakni a fa alá.

Nagyobb mell hitelből?

Mindenesetre aki mégis ilyen ajándékkal szeretné meglepni a kedvesét, annak – amint láttuk – mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Általános vélekedés, hogy eladósodni csak olyan esetben érdemes, ha a kölcsönből olyan beruházást hajtunk végre, olyan szolgáltatást veszünk igénybe, amely hasznot hajt, „megéri a pénzét”. A plasztikai sebészet (ha az nem korrekciós jellegű) az emberek döntő része szerint nem sorolható ide, ám számos esetben halljuk a szolgáltatást igénybe vevőktől, hogy a nagyobb önbizalomért kell a nagyobb mell, feszesebb has vagy fenék. Az önbizalommal felvértezve pedig akár jobb állás, sikeresebb élet érhető el. Épp ezért sokan indokoltnak látják azt is, ha adósságba verik magukat.

E tekintetben az idei karácsony hosszú hónapokra az utolsó időpont lehet, amikor viszonylag olcsón lehet eladósodni. Miközben ugyanis a jegybank folyamatos kamatemeléseinek köszönhetően a lakáshitelkamatok az égbe tartanak, a személyi hitelek piacán a karácsony előtt megszokott hitelfelfutás hónapok óta lényegében megdermedt – ha úgy tetszik, plasztikázott – kamatokkal várják a bankok. Miközben a lakáshiteleknél lassan már 5 százalék alatti ajánlatot sem találunk, addig 1 millió forintot 2 évre 7 százalék alatti kamat mellett kaphatunk, a törlesztőrészletünk havi 45 ezer forint alatt maradhat. A helyzet azonban itt bizonyosan változik: a jegybank folyamatos kamatemelése miatt tudható, hogy a banki ajánlatok hamarosan ha nem is mell-, de kamatnagyobbító beavatkozáson fognak átesni.