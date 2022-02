A hitelezés hajtotta a K&H Bankot tavaly

A K&H Bank sikeres évet zárt, a bankcsoport nettó nyeresége 75 milliárd forintot tett ki. Ez a tavalyi évhez képest 78 százalékos növekedést jelent. Ugyanakkor a bank továbbra is inkább a rendkívüli tételektől megtisztított csoportszintű nyereségről szeret beszélni, az így számított 73,9 milliárd forintos eredmény „csak” 26 százalékos növekedést mutat a 2020-as 58,4 milliárd forinthoz képest – mondta el Guy Libot, a K&H Csoport vezérigazgatója. Gombás Attila pénzügyi vezető emlékeztetett: a koronavírus járvány kezdetekor a bank igen konzervatívan, közel 20 milliárd forint céltartalékot képzett a várható veszteségekre. Ebből tavaly mintegy 6,2 milliárd forintot mér vissza lehetett írni, mivel láthatóvá vált, hogy a pandémia mégsem viseli meg annyira az embereket és a vállalatokat.

Milliárdokba fáj a moratórium hosszabbítás és a kamatstop is

Ugyanakkor tavaly is kellett rendkívüli tételekre tartalékot képezni, veszteséget leírni. A moratórium őszi hosszabbítása újabb 1,4 milliárd forintos veszteséget okoz a banknak, míg a kamatstop miatt 2,3 milliárd forint vesztesége lesz a banknak – ezeket az összegeket már tavaly leírták. A meghosszabbított moratóriumban mintegy 40 milliárd forintnyi állomány van, aminek háromnegyede lakossági ügyfélhez köthető. A változó kamatozású hitelek terén a bank nagyjából 8 százalékos piaci részesedéssel bír, ennek figyelembevételével képezte meg a bank a várható veszteség leírást. Ennek mértéke ugyanakkor nagyban függ attól, mekkora szintre emelkedik az idei első félévben a kamatbázis, a 3 havi Bubor mértéke.

A bank nettó kamatbevétele 21 százalékkal, közel 200 milliárd forintra emelkedett, a díjbevételek ugyanakkor csak 8 százalékkal 81 milliárd forintra emelkedtek. Ehhez hasonló mértékben, 8 százalékkal növekedtek a bank tranzakciós illetékkel számolt működési költségei. Összességében a bank működési eredménye 19 százalékkal 89,8 milliárd forintra emelkedett.

Jól lehetett hízni a hitelboomon

A banki növekedés motorját a hitelállomány bővülése hozta a K&H-nál. A bank hitelállománya 13 százalékkal, 2156 milliárd forintra nőtt, ezen belül a K&H 297 milliárd forint új lakossági hitelt helyezett ki, ami 27 százalékos növekedést jelent. A lakossági állományon belül a jelzáloghiteleknél 33, a személyi kölcsönöknél 28, a babavárónál 11 százalékos növekedés ért el a bank.

Gombás Attila emlékeztetett: a tavaly év elején indult felújítási hitelt elsőként a K&H Bank kezdte el folyósítani az ügyfeleknek. Eddig több, mint 900 ügyfél kapott ilyen kölcsönt 4,7 milliárd forint értékben – az átlagos hitelösszeg 5,3 millió forint volt. A novemberben debütált zöld hitelből 2,9 milliárd forintos folyósításnál tart jelenleg a K&H.

A vállalati hitelek volumene összességében 10 százalékkal nőtt. A vállalati oldalon az NHP hajrá hitelprogram keretében folyósított 225 milliárd forintnyi új hitel kihelyezést említette a vezérigazgató. A szintén a Magyar Nemzeti Bankhoz köthető Növekedési Kötvényprogram keretében az eddig megtörtént 98 kibocsátásából húszban vett rész a K&H, ezen tranzakciók összértéke 47 milliárd forintot tett ki. A még elérhető támogatott hitelek közül az Exim kárenyhítő programjában 56 milliárd forintnyi hitelkihelyezésnél tart a K&H, míg a Széchenyi Kártya Go! programban 10 milliárdos kihelyezéssel mintegy 12-13 százalékos piaci részesedése van a banknak.

Ügyfélszerzésre koncentrálnak

A K&H sikeresnek ítélte meg az új ügyfél akvizíciót: tavaly 60 ezer új ügyfél választotta a K&H-t, a lakossági ügyfelek száma ezzel elérte a 752 ezret, közülük közel 500 ezren olyan számlát vezetnek a banknál, amelyre rendszeresen érkezik munkabér, azaz a banknál vezetett számla számít az adott ügyfél főszámlájának.

A leállás is bizonyítja: sokan használják az elektronikus csatornákat

Az SZJA-visszatérítés számlákra érkezése kapcsán tapasztalt banki, így K&H-s leállások kapcsán Német Balázs, a bank innovációs vezetője arról beszélt, s örömteli, hogy sokan kapták vissza a pénzüket az ügyfelek közül. A bank szempontjából az is örömteli, hogy nagyon sokan valóban használják az elektronikus banki csatornákat, hiszen nagyon sokan szerettek volna egyszerre belépni, hogy ellenőrizzék a pénz megérkezését, illetve tranzakciókat végrehajtani velük. Ilyen szintű leterheltségre ugyanakkor akkor sem lehetett számítani, ha egyébként a bank – Gombás Attila szavai szerint – 7 sávos elektronikus autópályát épített, hogy a vasárnap délutáni csúcsforgalmat is bírni tudják. Németh Balázs szerint egyébként éves szinten egyébként a mobilbank felhasználók száma negyedével nőtt a K&H-nál, s meghaladta a 600 ezer főt. Az ügyfelek egyébként tavaly 38 százalékkal többször, közel 7 milliószor léptek be a bank rendszerébe.