Meglehetősen gyorsan reagált a sportvilág is az orosz–ukrán háborúra: a csapatok, sportszövetségek egymás után mondják fel az oroszokkal kötött szponzorációs, illetve rendezvényszervezési megállapodásokat.

A legnagyobb durranás eddig az UEFA-tól érkezett: az Európai labdarúgó-szövetség irányító testülete úgy döntött, hogy Párizsba helyezi át a Bajnokok Ligája idei döntőjét, amelyet május 28-án a Gazprom Stadionban, Szentpéterváron rendeztek volna. De időközben a FIFA is megszólalt: úgy fest, hogy felfüggesztik az oroszok tagságát, ami egyben azt is jelenti, hogy a márciusi vb-selejtezőtől függetlenül lemaradnak a világbajnokságról.

A Forma-1 követte a példát, és az FIA bejelentette, hogy a szeptemberre tervezett Szocsi Nagydíjat törölték. A négyszeres F1-bajnok Sebastian Vettel már korábban kijelentette, hogy nem vesz részt az orosz versenyen – ha lesz -, és szélesebb körű bojkottra szólított fel társait is.

Európa nemzetközi kosárlabda-bajnoksága, a Turkish Airlines Euroliga elhalasztotta egyik slágermeccsét, a Barcelona és a CSZKA Moszkva vasárnapi összecsapását Moszkvában. A bejelentés azután történt, hogy Barcelona úgy döntött, nem repül el Oroszországba.

Ugyancsak a játékosok biztonságával kapcsolatos aggodalmak miatt törölték a moszkvai ATP Challenger tenisztornát is, sőt a teniszvilág prominens tagjai azt is belebegtették, hogy valamennyi orosz kötődésű tornát törölnek.

A reakciók és a kapcsolódó gazdasági hatások miatt az oroszok további pénzügyi veszteségeket szenvedhetnek. A Sportico azt írja, Conrad Wiacek, a GlobalData sportelemzési vezetője szerint körülbelül 500 millió dollárnyi sportszponzorációs és rendezvényszerződés forog veszélyben.

Gyorsan lépett a Schalke és a Man United is

A sport világában a döntéshozók nem csak Európában, hanem szerte a világon kellő körültekintés nélkül vesznek részt partnerségekben

– mondta Simon Chadwick, az Emlyon Business School Eurázsiai Sportközpontjának igazgatója. „De kellő kockázatértékelés nélkül is. És nem csak a kereskedelmi vagy gazdasági értelemben vett kockázatértékelésről beszélünk, hanem – amint ezt a jelenlegi események kapcsán láthatjuk - geopolitikai kockázatértékelésről. Nevezhetjük naivitásnak, én inkább a sporton belüli durva tudatlanságnak nevezném” – tette hozzá a szakember.

Pénteken az amerikai Glazer család tulajdonában lévő Manchester United felmondta 40 millió font értékű szponzori szerződését az orosz nemzeti légitársasággal, az Aeroflottal. A vörös ördögök már a szerdai Atletico Madrid elleni BL-meccsre sem az orosz cég gépével repültek el. Csütörtökön Németország egyik legnagyobb futballklubja, a Schalke 04 eltávolította a Gazprom logóját a csapat mezeiről. A csapat megállapodása az orosz olajtársasággal 2007 óta van érvényben, és a jelentések szerint évi 30 millió dollárt tesz ki. A hírek szerint a klub webshopját megrohamozták a szurkolók, mindenki Gazprom-mentes, új mezeket szeretne venni.

A FIFA és az UEFA megszállottan rajong a pénzért

A Gazprom az UEFA egyik legnagyobb szponzora, 2013 óta évi 60 millió dollárt biztosít egy olyan megállapodás keretében, amely állítólag 2024-ig tart. Azok után, hogy az UEFA elköltöztette Szentpétervárról a BL-döntőt, a partnerség komoly veszélyben van, és azzal is számolni kell, hogy az UEFA-nak új főszponzort kell keresni.

Ráadásul a szervezetre elég nagy nyomás helyeződik, miután a lengyelek, a csehek és a svédek is kijelentették, nem hajlandóak kiállni az Oroszország elleni világbajnoki selejtezőkre. Sőt, az ukrán szövetség azt kéri az UEFA-tól és a FIFA-tól, hogy zárja ki az orosz csapatokat, illetve a válogatottat a két szervezet tornáiról. A két futball-szervezet egyelőre meglehetősen tétován cselekszik az ügyben, egyelőre ott tartunk, hogy Putyin országának csapatai nem használhatják az orosz zászlót és a himnuszt sem. Ennek következtében a futball sportszakmai képviselői egyre inkább élesen kritizálják a két gigaszervezet vezetőit.

Az európai futball belealudt ebbe

– mondta Chadwick. „Ez pedig számomra valóban az európai futball pénz iránti megszállottságát tükrözi.”

Mindeközben a német Bild úgy értesült, hogy az UEFA kizárja az Európa Ligából a Szpartak Moszkva csapatát, így a Szoboszlai Dominikot, Gulácsi Pétert és Willi Orbant is foglalkoztató lipcseiek játék nélkül jutnak a negyeddöntőbe.

Szintén hétfői hír, hogy a FIFA felfüggesztheti Oroszország tagságát a szervezetben – bár a hivatalos döntésre még várni kell –, ami azt eredményezné, hogy kizárják őket az aktuális selejtezősorozatból.

Valószínűleg új főszponzor után kell néznie a Haasnak

A Forma-1 világát is érintette a háború. A Haas csapata bejelentette, hogy eltávolítja a főszponzor Uralkali márkajelzését a pénteki előszezoni tesztek utolsó napja előtt. Az Uralkali orosz műtrágya-gyártó és -exportőr, a tulajdonosa pedig nem más, mint a Haas-pilóta Nikita Mazepin édesapja. Aki mellesleg Putyin egyik legfontosabb üzleti partnere és bizalmasa, 7 milliárd dolláros vagyonával pedig elég komoly támogatónak számított Günther Steiner csapatánál. Ezzel komoly veszélybe került a Haas életben maradása, a Mick Schumachert is soraiban tudó istállónak alaposan körül kell nézni a piacon, ugyanis több mint valószínű, hogy új főszponzorra lesz szükségük, ha Mazepin kivonul a csapattól – főként, hogy fia üléséről is a héten döntenek a Haas vezetői.

Mi lesz Abramovics Chelsea-jével?

Érdekes lehet a Premier League-ben szereplő Chelsea sorsa is. A klub tulajdonosa ugyanis az a Roman Abramovics, aki Putyin egyik legnagyobb támogatója, az orosz elnök legbelső bizalmi körébe tartozik. A brit parlament külön „ráment” Abramovicsra az üzleti ügyeket illetően, gyakorlatilag megpróbálták ellehetetleníteni gazdasági működését az Egyesült Királyságban. A parlament egy 2019-es belügyminisztériumi dokumentummal indokolja a döntést, mely szerint a Chelsea tulaja azon néhány ember közé tartozik, aki már hosszú ideje segítette Putyin törekvéseit.

A britek szankciói beválni látszanak: a körülbelül 14 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező orosz milliárdos szombati bejelentése szerint „a klub felügyeletét és gondozását” átadja egy alapítványnak, amely a „legjobb helyzetben van”, hogy kezelje az egyesület ügyeit.

A Forbes összeállítása szerint 2021-ben a Chelsea a világ hetedik legértékesebb futball klubja volt a maga 3,2 milliárd dolláros összértékével. Egyelőre túl sok konkrétumot nem lehet tudni a londoni kékek sorsáról, de mindenképp gondolkodniuk kell azon, hogy mi történik, ha Abramovics pénze esetleg kiesik a büdzséből. A riválisok mindenesetre kapva kaphatnak az alkalmon, a zuhanyhíradó szerint a Liverpool például mesés fizetésekkel környékezett meg egyes Chelsea játékosokat.

Több lesz ez mint 500 millió

A szankciók, tiltások és sztrájkok miatt tehát láthatjuk, hogy számos csapat, szakszövetség, nemzetközi szervezet kerülhet igen kényes helyzetbe, az elmúlt két évtizedben az orosz állam és a vállalatok ugyanis brutális mennyiségű pénz vittek nem csak az európai, hanem a világ sportpiacára is. És ne csak a futballra gondoljunk, hanem például a curlingre, vagy a ritmikus sportgimnasztikára is. Vajon az orosz pénzek elvesztésével hány klub vagy szakosztály megy majd csődbe, mennyi adósságot görgetnek majd maguk előtt, mennyire lesznek rászorulva hitelekre?

S bár a hírek egyelőre egy 500 millió dolláros orosz szponzorációs kosárról szólnak, egészen biztos, hogy ha az orosz-ukrán helyzet nem javul, akkor ez egy többmillió dolláros tortaszeletet jelent majd a világ sportszponzorációs piacán, amelyet más államok és cégek fognak betölteni. Retteghet tehát a Haas vagy mondjuk a Chelsea, de bármennyire is nehéz százmillió dolláros szerződéseket vagy milliárdos tulajdonosokat levenni a polcról, nem kérdés, hogy lesznek majd jelentkezők, akik szívesen állnak be F1-istállók vagy patinás angol klubok mögé.