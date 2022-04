Mire elég 350 millió forint a luxusingatlanok piacán?

Mihez kezdhet egy gazdag ember 1 millió dollárral az ingatlanpiacon? Ha luxuslakásban gondolkodik, akkor Monacóban alig 15 négyzetméteren kell szorongania, azonban New Yorkban vagy Szingapúrban már egy kis garzont is vehet. S bár a magyar piac nincs versenyben az élmezőny tagjaival, szép számmal találhatunk itthon is több száz millió forint értékű luxusingatlanokat.