Nagyot mentek az ATM-ek: kétezer milliárdot tettünk a gépekbe

A múlt évben szép kerek összeget lépett át az egyik, készpénzhasználatot visszafogó, viszonylag új szolgáltatás, az ATM-es befizetés. 2028 milliárd forint került be a gépekbe tavaly, ez pedig azt jelenti, hogy megmaradt a korábbi évek lendülete.

Az ATM-ek sokáig pénzkiadóként funkcionáltak az utóbbi egy-két évtizedben, a 2010-es évek közepén azonban megjelentek azok a berendezések, amelyekbe bankkártyával (betéti és hitelkártyával) készpénzt be lehet fizetni. Elég nagy sikert arattak.

Több mint öt évvel ezelőtt, 2016-ban 222 milliárd forintot nyeltek el a befizetésre alkalmas automaták. Majd fokozatosan nőtt az összeg.

2017-ben már 425 milliárd forintot,

2018-ban 829 milliárd forintot,

2019-ben 1264 milliárd forintot,

2020-ban 1566 milliárd forintot tett ki.

Jött a múlt év, amikor 2028 milliárd forintot fizettek be az ATM-ekbe. A dinamikus bővülésnél figyelembe kell venni, hogy a befizetésre alkalmas ATM-ek száma 2016-ban alacsonyabb volt, mint – mondjuk – tavaly, tehát az infrastruktúra fejlődése is szerepet kapott a növekedésben. A jegybanki statisztikák szerint egy-egy befizetésre átlagosan közel 220 ezer forint jutott. Ez az összeg jóval mérsékeltebben emelkedett, 2018-ban ugyanis csak 180 ezer forintot tett ki.

A készpénzbefizető automaták akkor jönnek jól, ha valaki készpénzhez jut, és szeretné mielőbb biztonságban, azaz a bankszámláján tudni. Előfordult például olyan eset, hogy egy lakáseladásnál a tulajdonos a vevőtől hétvégén kapta meg a több millió forintos foglalót, de akkor nem volt nyitva bankfiók, a befizetős ATM-mel azonban megoldható volt a dolog. Kapóra jöhet azoknak is, például a vendéglátósoknak, akik hétvégén, este a készpénzes bevételt helyezhetik el azonnal a bankszámlájukon.

Az ATM-es készpénzbefizetést a szolgáltatás bevezetésekor még ingyen „adták” a bankok, ám ma már többen díjat kérnek érte.

Az ATM-es készpénzbefizetés sok banknál a bevezetés időszakában ingyenes volt, mostanra viszont alkalmanként fix díjat vagy a befizetendő összeg kb. 0,2 százalékára rúgó, s még plusz fix díjat is számítanak fel érte. A pontos mértékéről előzetesen tájékozódjunk!

– hívta fel a figyelmet idén januárban a Magyar Nemzeti Bank. Az MNB egyúttal vezetői körlevélben fordult a bankokhoz, amiben azt kérte, hogy honlapjaikon, fiókjaikban, ügyfélszolgálataikon pontosan tájékoztassák ügyfeleiket az okos – többek között befizetésre alkalmas – ATM-ek működéséről, illetve (jóváhagyás nélküli, nem vagy hibásan teljesített ügyleteknél) a panaszkezelés módjáról is.

Az ATM-es készpénzbefizetésnél – a készpénzfelvételhez hasonlóan – a kártya behelyezése vagy érintése után meg kell adni a PIN-kódot, majd az ATM-en ki kell választani a befizetésre vonatkozó menüpontot. A befizetős ATM-ek jellemzően az összes forgalomban lévő magyar bankjegyet elfogadják, aprót, azaz érméket azonban nem.

Az MNB arra is felhívja a figyelmet, hogy a befizetésnél a bankjegyeket az ATM-en megjelölt módon kell behelyezni, és a maximális darabszámot is be kell tartani. Gyűrött, szakadt bankjegyeket visszautasíthat az ATM. A befizetés után az ATM a képernyőn kiírja, mekkora összegről van szó, ha ez stimmel, akkor jóvá lehet hagyni a tranzakciót, és a számlán azonnal megjelenik a pénz.