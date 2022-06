Milyen hatással vannak a banki fúziók a hitelajánlatokra?

Az elmúlt hónapok banki átalakulásai miatt számottevően csökkent az egymással versengő pénzintézeti ajánlatok száma – legutóbb a MagNet Bankba olvadó Sopron Bank szüntette be jelzáloghiteleinek folyósítását. Ez a trend a money.hu szakértői szerint a lakáshitel-igénylőknek megnehezíti annak a konstrukciónak a kiválasztását, ahol még visszafogottabban érvényesülnek a jegybanki kamatemelések hatásai. A későbbiekben a konszolidálódó piacon ugyanakkor a nagyobb üzemméret kisebb fajlagos költségekkel járhat, ami nagyobb szabású (kamat)akciók lehetőségét hordozza magában.

Magyarország kicsi piac, ehhez képest túl sok bank működik Magyarországon – mondta Nagy Márton a miniszteri meghallgatásán. A jelenlegi gazdaságfejlesztési miniszter évek óta tartja azon véleményét, amely szerint a magyar ügyfelek kiszolgálására elegendő lenne 4-5 univerzális nagybank. Meglepő módon a szakember szerint ez erősítené a hitelezést, ahol a fő gondot az jelenti, hogy a lakossági hitelállomány a bruttó nemzeti termékhez (GDP) viszonyított aránya Európában a 3. legalacsonyabb. A magyar 17,4 százalékos mértéknél csak Románia (14%) és Lettország (16,7%) áll gyengébben.

Az elmúlt hónapokban sok minden a miniszter kedvére változott. Létrejött a Magyar Bankholding, ahol az MKB és a Budapest Bank összeolvadása már meg is történt, jövőre pedig a szintén összeolvadásokból létrejött Takarékbank olvad majd be a nagy közös pénzintézetbe. Nem tervezett módon, de eltűnt a magyar piacról a Sberbank is.

Kevesebb a versengő ajánlat

A money.hu szakértői a konszolidáció kapcsán arra hívják fel a figyelmet, hogy rövid távon az összeolvadások az ügyfelek számára bizonyosan a lehetőségek szűkülését jelentik majd. Ennek a folyamatnak újabb állomása az, hogy a magyar érdekeltségét a MagNet Banknak eladó Sopron Bank június 15-től megszüntette jelzáloghiteleinek értékesítését, ettől a naptól új hitelkérelmet nem fogad be. A lépés 10 lakáscélú és 2 szabad felhasználású hitelkonstrukciót érint.

A banki kamatversenyben így számottevően csökkent az egymással versengő ajánlatok száma, hiszen a Bankholding miatt jelenleg megegyeznek az MKB és a Takarékbank jelzáloghitel-ajánlatai (csak az eltérő költségstruktúra miatt van 1-2 bázispontos eltérés a Teljes Hiteldíj Mutatóban, a THM-ben). Mindez a folyamatosan emelkedő kamatok idején megnehezíti a hitelköltségek optimalizálását. Merthogy kevesebb bank ajánlataiból lehet csak kiválasztani azt, ahol az adott pillanatban még nem vagy a többiekhez képest csak kisebb mértékben érvényesítették a jegybanki kamatemelések hatását. E tekintetben tehát a koncentráció aligha hoz egyelőre kedvező eredményeket.



Emelkedő pályák

A már említett fúzió lezárására készülő MagNet Banknál június közepétől a 10 éves kamatperiódusú jelzáloghitelek kamata 0,31 százalékponttal emelkedett. Így 10 millió forintnál kisebb hitelösszeg esetén már 10,48 százalékos a stabil tízes jelzáloghitel kamatajánlata, míg a legkedvezőbb ajánlat, 20 millió forint felett igényelt hitelösszeg esetén 8,48 százalékra módosult.

A hét elejétől az Erste Bank 5 éves kamatperiódus esetén 80, 10-15 éves kamatperiódus esetén 60 bázispontos kamatemelést hajtott végre. Ennek köszönhetően a legkedvezőbb esetben is 7,29 százalékos kamaton kaphatunk hitelt a banknál, de ehhez minimum 30 millió forint igénylése és legalább 600 ezer forintos jövedelem igazolása szükséges.

Hétfőtől az UniCredit Bank is emel. Június 27-étől a pénzintézet az 5 éves kamatperiódusú lakáshitelnél 35, a 10 éves kamatperiódusú hiteleknél 55 bázispontos emelést hajt végre. A végig fix konstrukciók is így változnak a fenti két időtartamban, a köztes időre szóló (6-8 évre, illetve 11-15 évre fix) hitelek kamatai 0,5 százalékponttal emelkednek majd. A legkisebb, 8,18 százalékos kamaton akkor jutunk hozzá a kölcsönhöz, ha 11-13 évre szóló fix törlesztésű piaci vagy minősített fogyasztóbarát konstrukciót választunk.

A kamatakciókat elősegítheti az üzemméret

Persze a másik oldalon a koncentráció kiváltotta nagyobb üzemméret miatt a hitelezés egyedi költségei csökkenhetnek – ez pedig elvezethet ahhoz, hogy bár kevesebb bank ajánlatával találkozhatunk, azok még jelentősebben versenyeznek majd. Előlegezzük meg a bizalmat, és mondjuk azt, hogy a június eleji – egyelőre határidő nélkül meghirdetett – 60 bázispontos MKB és Takarékbank kamatcsökkentés vagy a július 29-éig partnereken – így a money.hu hálózatán – keresztül befogadott, minimum 15 milliós hitelkérelmekre vonatkozó 30 és Generali hitelfedezeti biztosítás esetén további 20 bázispontos UniCredit-kedvezmény már ennek első jele lehet. Az ügyfelek érdeke, hogy egyre több bank kövesse ezeket a példákat.

Fontos az összehasonlítás

A money.hu szakértői arra is felhívják a figyelmet, hogy már csak az akciós ajánlatok feltérképezésében is fontos, hogy a hitelfelvételben gondolkodók át tudják tekinteni a piaci ajánlatokat, akár tanácsadók segítségével keressék a számukra legmegfelelőbb konstrukciókat. A bankok hitelajánlatai ugyanis továbbra is jelentős eltérést mutatnak. A money.hu kalkulátora szerint ma egy 20 milliós, 20 évre felvett, 10 évre fixált törlesztőrészlettel bíró kölcsön esetében a havi törlesztőrészlet tekintetében a banki ajánlatok 148 és 182 ezer forint között szóródnak. Ez a teljes visszafizetendő összeg esetében már több mint 20 százalékos különbséget takar.