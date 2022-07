Két számjegyű hátrányban maradt az újautó-piac. Júniusban 9493 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, szemben az egy évvel korábbi, több mint 11 ezres darabszámmal. Vagyis 16 százalékkal zsugorodott a piac. Januártól június végéig 57 411 autó talált gazdára, ami jelentős, több mint 11 százalékos hanyatlás éves szinten, ám a fő gond az, hogy gyorsul a visszaesés mértéke.

Autók, számok, százalékok

A tíz legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező márka többsége a fenti adatokkal összhangban mínuszban zárta az első fél évet, de vannak kivételek. A több mint 12 százalékos részesedésével piacvezető Toyota éves összevetésben 12 százalékkal növelte eladásait, ez több mint 7 ezres darabszámnak felel meg. Szintén többletet ért el a Volkswagen, amely 4873 autót értékesített, 26 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor. Szintén kivétel a BMW, amely 14 százalékos pluszban zárta a januártól június végéig tartó időszakot, ez 2339 autó eladását jelentette.

A többiek – a Dacia, a Ford, a Kia, a Hyundai, a Mercedes, a Suzuki és a Skoda – 5–33 százalékkal kevesebb autót értékesítettek ebben az időszakban Magyarországon. A top 10-ben található márkák összességében valamivel több mint 42 ezer új autót helyeztek forgalomba, 10 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

Problémák sora

Az autópiaci visszaesés fő oka hónapok óta ugyanaz: az elmúlt hónapok nemzetközi és magyarországi szinten is arról szóltak, hogy a globális ellátási láncokban problémák alakultak ki, elsősorban a csiphiány lett égető gond. Az alap- és nyersanyagok hiánya miatt a gyártók nem tudják kiszolgálni a keresletet, azaz nem tudnak elég új autót gyártani. Ez tehát a kínálati tényező.

Ugyanakkor – bár egyelőre ez még nem jelent érdemi hatást – egyre többen vetik fel azt is, hogy a bizonytalan gazdasági környezet, az elszaladó infláció is kivehet majd potenciális vevőket az autópiacról. A beruházások visszafogása – márpedig az autó beruházásnak számít – a családok és a cégek esetében is észszerű lépés lehet ezekben a nehezen tervezhető hónapokban.

A lakossági finanszírozást visszafoghatja majd a lízingpiacon és a személyi hiteleknél is tapasztalható kamatemelkedés. A cégeknél ráadásul az újra napirendre került cégautóadó is megváltoztathatja az attitűdöt – sok cég felülvizsgálhatja a flottákat. Ráadásul az euró forinttal szembeni erősödése lényegében automatikusan növeli az autóárakat, ez szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy a vevőjelöltek egy része egyelőre lemond az autóvásárlásról.

A forint is betett a piacnak

„2022 második negyedévében folytatódott a piac lassulása, amely várhatóan kitart egészen az év végig. Ennek okai az ukrajnai háború által felerősített, még mindig akut csiphiány, illetve más alkatrészek akadozó és késő szállításai, a gyártás drágulása, az elszálló európai energia- és üzemanyagárak, illetve Magyarországon a forint gyengülése okozta listaárdrágulás. Az újautó-kereskedelmi szektornak soha nem látott kihívásokkal kell megküzdenie, egyes modellek egyáltalán nem vagy csak korlátozott számban és felszereltségben érhetők el, a szállítási idők megnyúltak, és a legtöbb márkánál már árgarancia sem védi a vásárlót” – közölte a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) július elején értékelve a piaci trendeket.

(Kábel)korbácsütésként hatott a háború

Két nehéz év után tehát idén sem lélegezhet fel az autóipar. Az autópiac első negyedévét a háború döntötte romba, miután leállt a kábelkorbácsok és más alkatrészek ukrajnai gyártása. A tavalyinál nagyjából 25-28 százalékkal kevesebb autó készül el idén Európában, főként az alkatrészhiány miatt. Szerencsére készülnek Ázsiában és Amerikában is autók, tehát globális hiány aligha lesz.

Az kétségtelen, hogy az importőrök és a kereskedések mindent megtesznek, hogy kiszolgálják a vevőket, és tisztességgel helyt álltak az utóbbi időszakban. Ugyanakkor nyúlik a gyártási idő, amihez a vásárlási szokásoknak is alkalmazkodniuk kell. Vissza kell térnünk a tudatos, megtervezett autóvásárláshoz – szól az MGE tanácsa.

Még bizakodnak

A gépjárműimportőrök ennek ellenére optimisták, ezt jelezheti, hogy a szervezet még nem módosította az idei előrejelzését. Az MGE 2021 végén 125 ezer új autó eladását várta 2022-ben, ami minimális többletet jelentene a múlt évi közel 122 ezres szinthez képest. Ugyanakkor a féléves értékelés utal a kockázatokra. A 125 ezer autó eladásáról szóló prognózis elkészítésekor az MGE abból a feltételezésből indult ki, hogy a pandémia lecseng, a megelőző vakcina megjelenésével további gazdasági nehézséget nem okoz, és az élet normalizálódik, valamint az alkatrészellátás is helyreáll 2022 folyamán.

Nem volt előrelátható ugyanakkor az ukrajnai háború, amely csak tetézte az amúgy is akut csip- és alkatrészhiányt, illetve teljes káoszt okozott az ellátási láncokban. A megrendeléseket a márkaimportőrök csak jelentős csúszással tudják teljesíteni, a kínálat szűkült, a modellválaszték hiányos. A szervezet szakértői emlékeztettek: a járvány előtt is hat–tizenkét hónapot kellett várni olyan autókra, amelyek nem voltak készleten, ez nőtt meg márkától függően átlagosan hat hónappal.

A kereslet-visszaesés oldhatja meg a kínálati problémákat

Az energiaárak rohamos emelkedése, az üzemanyagokkal kapcsolatos bizonytalanság, a finanszírozás drágulása és a tartósan gyenge forint további lassulást feltételez a hazai autópiacon. A fentiek miatt a szervezet szerint a gépjárműpiac – ideértve a javítási szolgáltatásokat is – az utóbbi évtizedek legnehezebb időszakát éli át. Ez az ügyfelek számára hosszabb szállítási határidőt, esetenként változó felszereltséget és magasabb árat jelent. Az MGE szerint a kínálati sokkot részben a kereslet, a rendelések ütemének érezhető lassulása oldhatja majd.