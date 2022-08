Ha Gulyás Gergelynek igaza lesz, minden megváltozik

Továbbra is változatosan alakul a lakáshitelek piaca – számolt be róla már augusztus elején a money.hu. Az idei év hatodik hónapjában a lakáshitelek szerződéses összege meghaladta 128 milliárd forintot, ami az egy évvel korábbitól 6, a májusi folyósítási értéktől 16 százalékkal marad el. A csökkenés részben a zöld hitelek kifutásával magyarázható. Ennek köszönhetően a támogatott lakláshitelek részaránya is csökkent, mégpedig a májusi 48 százalékról 35 százalékra.

Több mint 5 billió forint öt esztendő alatt

Érdemes megnézni, hogy az elmúlt öt év alatt hogyan alakult a piac: 2017 július elejétől 2022 június végéig a bankok összesen több mint 5126 milliárd forint, azaz 5,1 billió forint összegben kötöttek lakáshitel-szerződéseket a háztartásokkal. Az azt megelőző 5 éves ciklusban, 2012. és 2017. nyara között mindössze 1522 milliárd forint értékben születtek lakáshitel-kontraktusok a pénzintézeteknél. A drasztikus, 4000 milliárd forintos bővülés egyértelműen a javuló helyzetű gazdaság, a stabil helyzetű háztartásoknak, s a rekordalacsony kamatoknak köszönhető. A vizsgált időszak végére persze a hitelösszegeket az ingatlanpiaci árak is feljebb tornázták. Ez, az elmúlt év tavaszáig, amikor a kamatok emelkedésnek indultak, nem okozott olyan komoly gondot – főleg azért, mert az „inflációmentes” években a bérek növekedése nem állt meg.

A már említett több mint 5,1 billiós tételen belül az államilag támogatott, azaz kedvezményes kamatozású lakáshitelek részaránya 972 milliárd forint volt. Vagyis minden 1 millió folyósított lakáshitelből 180 000 ezer forintot valamilyen támogatott formában vettek fel az emberek. Ötéves időtávban a kedvezményes konstrukciók adták a piac közel ötödét, 18 százalékát. Ám a szép adathoz az kellett, hogy az idei első félév során az 5 évre jutó támogatott hitelállomány 34 százalékát, 335 milliárd forintot helyezzenek ki a bankok.

Majd jött a fordulat

Az arányokat ennyire megborító félév okai is könnyen összerakhatóak. Az infláció felpörgése magasabb kamatkörnyezetet hozott a múlt év közepe óta, így a támogatott hitelek az arra jogosultak szemében sokkal vonzóbbak lettek. Ehhez jött hozzá, hogy tavaly ősszel megjelent a magyar hiteltörténelem egyik legkedvezőbb konstrukciója, a zöld hitel, amelyet energiatakarékos lakóingatlan építésére, vásárlására lehet fordítani.

Az idei első félévben így több mint 775 milliárd forintra rúgott a lakáshitel-szerződések összértéke, ami egyébként 30 százalékos éves növekedésnek felel meg.

Közben – idén januártól június végéig a bankokon keresztül a lakásvásárlóknak és -építőknek juttatott 335 milliárdnyi támogatott hitelforint azt jelentette, hogy a kifizetett támogatott kölcsönök összege az idei első félévben megtriplázódott. Ugyanígy háromszoros teljesítményt jelez a támogatott kölcsönök teljes kihelyezéseken belüli részaránya: a 335 milliárd forintos összeg a teljes lakáshitel-folyósítás 43 százalékát tette ki. 2017 júliusa és 2021. decembere között a támogatott hitelek részaránya 14 százalék volt.

A támogatott hitelek zöld hitellel hajtott félévére sokáig emlékezni fogunk. Az MNB konstrukciójának kifutásával a támogatott kölcsönök részaránya bizonyosan visszaesik majd, ám a money.hu szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogy a hitelkamatok drágulásának köszönhetően a kereslet a piaci hitelek iránt csökkenni fog. Akik viszont valamilyen módon jogosultak valamilyen támogatott konstrukció – pl. csok – igénybevételére, egész bizonyosan vállalják az igényléssel járó extra adminisztratív terheket. A támogatott konstrukciók igénybevételével ugyanis csökkenthetik a teljes adósság kamat-, és így törlesztési terheit.

Az új energetikai hitel nagyot szólhat

A fentiek miatt a money.hu szakértői arra számítanak, hogy a támogatott hitelek részaránya a következő hónapokban is a 2022. előtt látott szintnél magasabban lesz. Sőt, akár a jelenlegi szint közelében maradhat a támogatott hitelek részaránya, ha kormányzat valóban a piacra lép azzal az energetikai célú új támogatott konstrukcióval, amelyet Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a hét eleji Kormányinfón vázolt fel először.

Eszerint új, energiatakarékos lakások építésére, s emellett a használt lakások energetikai célú felújítására is lehet majd kedvezményes kölcsönt igényelni. Ennek kamata vélhetően magasabb lesz, mint az MNB zöld hitelének 2,5 százalékos maximuma, ám a 10 százalékot közelítő piaci lakáshitel kamatok mellett egy 3-5 százalékos kamattámogatás mellett nyújtott konstrukció is új löketet adhat a támogatott hitelek piacának. Már csak azért is, mert a bankok saját zöld hitel konstrukciói ennél kisebb mértékű kedvezményekkel kecsegtetnek.