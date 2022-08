A bérlők és a bérbeadók csatáját hozza az inflációs hullám

Az infláció egy ideje a kisvállalkozások első számú gondja, mivel a nyersanyagok, a munkaerő, az energia és a szállítás költségei mind elszálltak. A magasabb bérleti díjak és a bérbeadók – akik annál agresszívebbnek érzik magukat, minél távolabb kerül a nemzet a Covid-járvány csúcsától – fokozták a Main Streeten érezhető infláció okozta hatást. Bár az infláció enyhülésére utaló jelek mutatkoznak az amerikai gazdaságban, ennek az az oka, hogy a Fed szándékosan hűti a keresletet.

Nem tudják kifizetni a bérleti díjat

Miből adódik mindez? Az Alignable kisvállalkozás-tulajdonosok körében végzett új országos felmérése szerint augusztusban nagyot ugrott azon kisvállalkozás-tulajdonosok aránya, akik abban a hónapban nem tudták kifizetni a teljes bérleti díjukat.

Az inflációs mutatók szerint a válság a lakásbérleti díjakat sújtják leginkább, az Alignable adatai azonban azt mutatják, hogy a kisvállalkozások lakbérinflációs válsága az, ami valójában egyre súlyosabb. A kisvállalkozások 40 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ebben a hónapban nem tudta teljes egészében kifizetni a bérleti díjat, ami havi 6 százalékos növekedést jelent – ez 2022-es rekord.

„2020 márciusa óta minden hónapban figyelemmel követem a folyamatot, és megdöbbentem” – mondta Chuck Casto, az Alignable kutatási és kommunikációs vezetője. 2021 márciusa óta nem volt ilyen magas azoknak a kisvállalkozásoknak a százaléka, akik nem tudnak bérelni. „Ez az a szám, amit a járvány kellős közepén vártunk volna, amikor a helyek harmadát bezárták, mindenki maszkot viselt, vagy nem ment ki éttermekbe” – mondta Casto.

A vezető azzal folytatta: nem újdonság, hogy a Main Streeten az infláció sokkal nagyobb aggodalomra ad okot, mint a Covid, de amíg nem enyhül jelentősen, addig a kisvállalkozási költségek egy újabb egzisztenciális válságot okoznak az amerikaiaknak.

Az Alignable által megkérdezett kisvállalkozás-tulajdonosok

45 százaléka azt mondja, hogy legalább 50 százalékkal több bérleti díjat fizet, mint a Covid előtt;

24 százalékuk szerint a bérbeadóik megduplázták a lakbért;

12 százalék mondja azt, hogy most háromszor többet fizet.

Még a Covidot sem heverte ki a szektor

A kutatás adatai azt is mutatják, hogy sok kisvállalkozás még mindig küzd a Covid előtti bevételi szintre való visszatérésért. Casto elmondta: az Alignable reméli, hogy a számok csökkenő tendenciát mutatnak a kisvállalkozások azon tulajdonosainak körében, akik azt mondják, hogy nem tértek vissza a Covid előtti eladási számokhoz, de ez most még nem történik meg.

A kutatás szerint tavaly decemberben – amikor sok kisvállalkozás még kritikus állapotban volt az ünnepi szezon közepén is – 43 százalékuk mondta azt, hogy „teljesen visszatért”. „Ez most csak 23 százalék” – mondta Casto.

Az Alignable-adatok hangulata megegyezik a CNBC legutóbbi felmérésével, amely szerint a kisvállalkozások bizalma történelmi mélypontra süllyedt. Casto szerint a bérletidíj-adatok az igazán kritikusak, mert teljes képet adnak arról, hogy mi folyik a kisvállalkozások pénzügyeivel kapcsolatban.

Az Alignable megkérdezte a kisvállalkozásokat, hogy az inflációs nyomás, beleértve a megemelkedett bérleti díjakat, veszélyeztetheti-e azt, hogy nyitva maradjanak a következő hat hónapban, és bár ez az adat pont augusztusban nem változott számottevően, továbbra is kellemetlenül magas, nagyjából 47-48 százalék – ennek 20 százaléka „nagyon aggódik”. És mindenképpen tegyük hozzá, hogy ez a szám tavasszal még „csak” 28 százalék volt.

A recesszió elkezdődött?

A CNBC kisvállalkozási felmérése szerint az alacsonyabb eladásokra vonatkozó várakozások járultak hozzá a legnagyobb mértékben a bizalom negyedéves csökkenéséhez, és sok kisvállalkozás tulajdonosa úgy véli, hogy a recesszió már elkezdődött.

„Határozottan azt látjuk, hogy a dolgok visszaesnek az üzletekben az aktivitást és a vásárlók számát érintően is” – mondta Casto. Abban, hogy a megtermelt havi bevételek esetében képtelenség visszatérni a Covid előtti eladásokhoz, még az infláció okozta többletkiadásokat és a lassuló gazdaságot nem is veszik figyelembe. „Ez mindennek a kombinációja, minden egymásra épül” – tette hozzá.

„Sok kirakat már üresen áll, még a divatos városrészekben is” – hangsúlyozta Casto. „Még nem vagyunk egészen a szellemváros szintjén, de aggódunk.”

A bérbeadók nem engednek a jelzáloghitelek miatt

Vannak lehetőségek a bérleti válsággal szembesülő kisvállalkozások számára. Az egyik a bérbeadókkal való tárgyalás, bár ez egyre nehezebbé válik, minél távolabb kerülünk a Covid-csúcstól.

„A bérbeadók úgy érzik, másfél évig hagyták ugyanazon a szinten a díjakat, és mindent megtettek, amit csak tudtak, hogy segítsék a vállalkozásokat, de most, hogy már két éve a kátyúban vannak, el kell kezdeni pénzt kérni” – közölte Casto. Hozzátette: nekik is komoly jelzáloghiteleik vannak.

A kisvállalkozások tulajdonosaitól kapott feljegyzések azt mutatják, hogy jelenleg többen félnek még több bérletidíj-könnyítést kérni a bérbeadóktól, miután a tulajdonosok türelme az elmúlt két év után egyre fogy. A felmérés azonban azt is jelzi, hogy sok bérbeadó még mindig jobban szereti, ha a bérlő jóhiszeműen igyekszik fizetni a bérleti díjat és felzárkózni a lejárt bérleti díjak összegére, mint hogy a gazdasági lassulás idején üres kirakattal nézzen szembe.

Megmentheti a karácsony az évet?

Mivel a Fed „puha landolásra” törekszik egy olyan gazdaság számára, amely szerinte nem került recesszióba, fennáll annak az esélye, hogy ha az inflációs pálya továbbra is alacsonyabb lesz, az összességében alacsonyabb költségeket jelent a kisvállalkozások számára. A kisvállalkozások alkalmazkodtak ehhez az elmúlt néhány évhez, sokan valahogy túlélték a világjárványt is, áttervezték pénzügyi évüket a költségvetés terén, sokan pedig idő előtt nyugdíjba mentek. De hogy mi történik a jövőben, arra az utolsó negyedév adhat választ, hiszen a kiskereskedelmi szektorban hagyományosan minden évben az ünnepi időszak a legerősebb. Sokan várják, hogy a fogyasztási őrület eljövetelekor, karácsonykor már az inflációs mutatók is alacsonyabban állnak, s így megmenekülhetnek a válságban lévő vállalkozások. Casto szerint azonban, ha az inflációs adatok tovább emelkednek, s emiatt a fogyasztási szint alacsony marad, beláthatatlan következménnyel járhat a kiskereskedelmi szektor számára.