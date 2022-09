Fordulatot hozhat az ősz a használtautó-piacon

A múlt évben csak elérte a 15 éves határt a magyar autók átlagéletkora, az idén pedig már át is lépte. Ez elsősorban a használt autók térnyerésével magyarázható. Mind az új, mind a használt autók egyre drágábbak lettek, így nagyobb összeg kell „ugyanahhoz” az autóhoz. Az ősz ugyanakkor fordulatot hozhat – elsősorban a használtautó-piacon. A személyi hitel továbbra is alternatívát jelenthet a megfelelő anyagi háttérrel rendelkezőknek az autóvásárláshoz, de körültekintően kell választani autót is, kölcsönt is.