A szex jó, csak senki nem beszél róla

Miközben a reklám nyíltan felvállalja a politikailag totálisan inkorrekt sztereotípiák további erősítését – lásd a nők mosnak, vasalnak, terítenek, lakberendeznek, gyereknevelésbe belerokkannak, gombot varrnak, mindig szépek és szolgálatkészek, a férfiak pedig autót vezetnek, tévét vásárolnak, fiúgyermekükkel (a trónörökössel) meccsre járnak, söröznek, leuralnak, megmondanak és még folytathatnám –, szóval eközben a reklám valós, egyszerű és egyértelmű, teljes konszenzussal övezett jelenségeket egyszerűen elhallgat.

Igen. Mai tárgyunk az, hogy a szex jó, és mindenki szereti, de beszélni senki sem mer róla.

Csakhogy

A mondás, hogy „sex sells”, azaz mindent el lehet adni szexszel, már eleve problematikus. Rövidszoknyás csöcsfesztivált ért ezalatt a reklám, de nem a szex valódi sajátosságait. Szóval szexről szó sincs, pusztán egy hentesverseny első három helyezettjének munkásságáról, mely megmutatja a szépen rajzolt formák tökéletességét, hogy utána biggyesszen egy autórádiópanelt, és a vágyakozási hullám hátán eladjon valamit, ami egyáltalán nem szexi.

Pffff. Oltári.

A szexualitás a nyugati társadalom legnagyobb félelme. A klímaváltozás, a járvány, az atomháború és még a világvége is sokkal kevésbé ad okot a rettegésre, mint a saját szexualitásunk. Hogy körbejárjuk, mi a jó benne, miért van szükségünk rá, mi az, ami miatt állandóan erre gondolunk. Elég csak John Harvey Kelloggot megidéznünk, aki kukoricapehellyel harcolt a maszturbálás ellen. Ennek az elmebetegnek később még emléket állítunk, de nagyon jó példa arra, ahogy a nyugati ember elidegenedik a saját testétől, a saját szexualitásától, a saját energiáitól.

Ugorjunk.

A szexmédia vagy felnőtt-tartalom rejtőzködő iparág. Ezer éve, persze. De miért? Miért, miért, miért. Hát azért, mert a nyugati ember retteg a szexualitástól. Azt tanítja saját gyermekének, személyes és intézményi szinten egyaránt, hogy a szex ellen védekezni kell. Ez az első instrukció, ami beég. Ami ellen védekezni kell, az valószínűleg veszélyes. Ott minket átkúrnak mások. Ott leselkedik a sátán. Ez az a sötét erdő, ahová Dante bemerészkedik, de csak vezetővel. Miközben a pornómédia látogatottságban és forgalomban is tarol az online térben.

Mi itt a baj?

Képzeld el azt, hogy a BL döntőt Lepsény-Külsőn, egy sötét erdőben rendezik, csak a deepweben közvetítik, és amikor a csajod vagy feleséged észreveszi, hogy nézed, elhagy. Vagy fordítva. Lakberendezni csak éjszakai, titkos összejöveteleken lehet, egy kőbányai lakásban teljes sötétségben osztják meg komoly nők, asszonyok különböző üvegtéglás elképzeléseiket egymással, de egyszer csak rájuk ront a rendőrség, és mindenkit rabosít.

Szexelni jó

Teljesen mindegy, hogy milyen formában teszi valaki. Szükség is van rá: erre próbál rávilágítani a Pornhub filmje is. Az élet természetes része, amiről jó lenne olyan tapasztalatokat és gondolatokat megosztani, amivel kezelni is tudjuk a bennünk lakozó Tarzanokat és Jane-eket. De ez ma még csak poén. Kár, hogy a szexualitás és a testi kapcsolat iránti természetes vágy tovább lappang. Ehhez nem kell mesterséges intelligencia meg hajlítható képernyőjű okostelefon. Ehhez csak annyi kéne, hogy végre kezdjük el szétverni a bennünk lakozó félelmek és képmutatások betonszarkofágjait, és éljük meg azt, amire valóban vágyunk. Ezt feszegeti a Pornhub.