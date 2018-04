Szavazás előtti idegnyugtatónak, vagy választás utáni levezetésnek is tökéletes programot kínálnak a hétvégén Budapesten a Vasúttörténeti Parkban. Itt rendezik meg ugyanis április 7-8-án Magyarország legnagyobb kerékpáros kiállítását, a Bikeweekendet. Az egész rendezvény alapvetően arról szól, hogy a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség bemutatja, hogy a bringagyártók és -forgalmazók mivel rukkolnak elő az idei szezonban.

Több mint 100 márka mutatkozik majd be,

ugyanis nem csak kerékpárok lesznek, hanem kiegészítők és ruházat is. A kiállításon látható lesz Vincenzo Nibali 2017-es Giro d'Italia bicaja is. Oké, azt persze nem próbálhatjuk ki, de a legtöbb bemutatott gépet igen. Tekerhetünk a tesztpályán mindenféle bringával, sőt, akár versenyezhetünk is: a goldsprinten a jelentkezők 500 méteren mérhetik össze, milyen gyorsan tudnak tekerni.

A fő atrakció kerékpárkiállítás lesz ugyan, de persze egy csomó kísérőrendezvény is tartozik majd hozzá gyerekprogramokkal (kerékpáros KRESZ- és ügyességi pálya, vasútbiztonsági feladatok, rajzverseny), meg koncertekkel. Lesz kézműves sör, hamburger, miegymás, és akkor persze ott vannak még a Vasúttörténeti Park saját látnivalói a hajtánytól a minivasútig.

A helyszínválasztás elég jó: bringával is pompásan megközelíthető, a rendezvény ideje alatt a Magyar Kerékpárosklub vigyáz ingyen a kerékpárokra. A Bikeweekend mindkét nap 18 óráig van nyitva, a friss hírekért itt a rendezvény Facebook-oldala. Jegyeket a kiállítás honlapján lehet venni, de aki szeret játszani, az akár a Kerékagy Facebook-oldalán is nyerhet belépőket a rendezvényre.