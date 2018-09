Révész Máriusz a botrányos bringaútról: Nem lehetséges jobb nyomvonal kialakítása

Csütörtökön jelent meg a Kerékagyon Magyarország szégyene a legújabb csodabicikliút címen a beszámolónk egy nemrég átadott új útvonalról, amely a Fertő tavat és a Balatont megkerülő, két népszerű bringautat köti össze. Cikkünkben kifogásoltuk az út mögötti koncepció hiányát, az utak állapotát, a ráfordítások mértékét, az infrastruktúra hiányát, és nem találtuk elég biciklisbarátnak sem.

Cikkünk megjelenése után levelet küldött szerkesztőségünknek Révész Máriusz, a kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos. Válaszát alább teljes terjedelmében közöljük.

Tisztelt Szerkesztőség!

Szeptember 6-án megjelent egy vitriolos cikk a Fertőd-Keszthely kerékpárúttal kapcsolatosan, amire néhány mondatban szeretnék reagálni:

1. Fertőd-Keszthely között nem kerékpárutat, hanem kijelölt kerékpáros turisztikai útvonalat adtunk át. Minden sajtótájékoztatón elmondtuk, hogy nem új utat építettünk, hanem döntően kis forgalmú utakon tábláztuk ki a nyomvonalat.

2. Sokféle kerékpáros létezik, és sokféle kerékpárútra van igény. Az eddigi visszajelzések alapján elmondhatom, hogy erre az útra is komoly igény van, számos pozitív visszajelzést kaptunk. Szükség van ilyen útvonalakra is, és örülök, hogy rövid idő alatt sikerült megvalósítanunk ezt a sokak által megfogalmazott igényt.

3. Erről az útvonalról igazán elmondható, hogy nem íróasztalnál, térkép mellett született. 2015-ben kerékpáros civilek, turisztikai szervezetek határozták meg a nyomvonalat, amiről még abban az évben egy német nyelvű kiadványt is készítettek, amit Ausztriában különböző turisztikai rendezvényeken terjesztettek. Három embernek külön is köszönet jár: az első részt Fertődről Kubinszky András, a középsőt a szombathelyi Simon Zoltán koordinálta, az utolsó szakaszt a keszthelyi Tar László fogta össze. Kinevezésem után röviddel megkerestek és kérték, hogy táblázzuk ki azt az útvonalat, amit ők évek óta hirdetnek német nyelven. Az elképzelésük összhangban volt kormánybiztosságunk koncepciójával, amely szerint kiemelt turisztikai régiókat kötünk össze, szervezünk hálózatba, amihez szükséges, hogy a nyomvonal valahonnan valahová vezessen, és ne érjen véget települések határán.

4. A javasolt útvonalat munkatársaim, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztálya és a Magyar Közút munkatársai velük együtt bejárták és apró módosításokkal el is fogadták. Nyugodt szívvel állíthatom, hogy Fertőd és Keszthely között a helyiekkel, kerékpárosokkal közösen alaposan megvizsgáltuk a lehetőségeket, és nem lehetséges ennél jobb nyomvonal meghatározása.

5. Az útvonal megálmodói a lehető legrövidebb úton, biztonságosan akarták összekötni Magyarország két legforgalmasabb kerékpáros attrakcióját, a Balatoni Bringakört a Fertő tavat megkerülő kerékpárúttal, és még az útvonalon, illetve annak közelében meghatározó nevezetességeket, látnivalókat is összegyűjtötték. Ebben szerepel például Sárvár is, ami valóban kis kitérő, de lehetséges, hogy valaki több nap alatt akarja megtenni ezt az utat. Szerintem ezeknek a lelkes civileknek ezért a munkáért nem letolás, hanem köszönet jár. Örülnék, ha az ország minden részén ilyen jól szervezett, kreatív emberekkel, szervezetekkel dolgozhatnék együtt.

6. A 130 kilométeres útvonalon valóban van egy 3, illetve egy 4 kilométeres szakasz, ami nem rendelkezik szilárd burkolattal, és különösen esős időben nehézséget okozhat. Az útvonalat ezért kezdettől fogva trekking vagy mountain bike kerékpárral ajánlották a kezdeményezők. (Ezeket a szakaszokat néhány kilométeres kerülővel, forgalmasabb utakon ki lehet hagyni.) Külföldön, még Ausztriában is előfordul, hogy nem végig aszfaltozott úton halad a kerékpárút és eső után sáros marad, kellemetlen bringázni rajta.

7. A kerékpárutakat, turisztikai útvonalakat kormánybiztosságunk szervezésében mindig kerékpárral adjuk át, amit nyilvánosan meghirdetünk, meghívjuk rá a sajtó képviselőit, az érintett települések és a megye döntéshozóit, valamint a helyi kerékpáros szervezeteket. Így történt ebben az esetben is. Sajnálom, hogy az Index stábja nem látta, hogy mennyien fejezték ki köszönetüket, hogy megvalósult végre ez a kitáblázás. Több újságíró, például a holkerekparozzak.hu részéről ott volt, és részletesen beszámolt az átadással összekötött bejárásról, amin ott voltak a régió kerékpáros szervezeteiből is sokan. Voltak például a szombathelyi, a fertődi, illetve a zalai tekergőktől is.

8. Az útvonal, mint jeleztük, még nem készült el. Zala megyében Karmacstól eddig négy kerékpáros-pihenő készült el, jövőre további 11-nek az átadása várható. 2019-ben kerülnek kihelyezésre az információs táblák is, amelyeknek jelenleg a szövegezése, előkészítése zajlik.

9. A Fertőd-Keszthely kerékpáros turisztikai nyomvonalat a Magyar Közút alapvetően jól kitáblázta, gyakorlatilag térkép nélkül el lehet jutni Fertődről Keszthelyre és viszont. Két-három helyen a bejárás során is jeleztük, hogy nehezen észrevehető, illetve szükséges lenne még tábla, a közút ígéretet tett, hogy javítani fogja. Ha bárkinek, így az Index újságíróinak további javaslataik vannak a táblázásra, akkor kérem, jelezzék. Köszönettel fogadjuk, az a célunk, hogy a lehető legjobban működjön az útvonal. A táblák mérete külföldi példák alapján lett meghatározva: a nagyobb irányjelző táblán részletesen látható a köztes és a következő település és azok távolsága, a kisebb megerősítő tábla csak arra szolgál, hogy visszajelzést adjon a kerékpárosnak, jó úton halad. (Egyébként az új nyomvonalakra már nagyobb megerősítő tábla kerül ki a jövőben.)

Magyarországon nagyon sok kerékpárút épült az elmúlt évtizedben, ezek azonban nem állnak össze egy egységes rendszerré. Kiemelt célunk, hogy hálózatba szervezzük ezeket. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. számai szerint 1 kilométer új kerékpárút építése átlagosan 100 millió forintba kerül, ráadásul az előkészítésük a közbeszerzések, a tervezés, az engedélyezések miatt több évre is elhúzódik. (Az idei évben kerékpárút építésre rendelkezésre álló 11 milliárd forint jelentős részét a NIF Zrt. az idei évben nem is fogja tudni felhasználni.) Egyetlen lehetőség van arra, hogy Magyarországon rövid idő alatt egy átjárható, összefüggő hálózatot hozzunk létre, fel kell használnunk a kis forgalmú, a mezőgazdasági, erdészeti, vízügyi utakat kerékpározásra. Sikerült is megállapodnunk az erdészetekkel, a vízüggyel. Ennek szellemében idén ősszel és jövő tavasszal 3-400 kilométer kerékpáros nyomvonalat fogunk kitáblázni kis forgalmú utakon, gátakon, erdőkben. Ez egyébként Nyugat-Európában is bevett gyakorlat, 2000 nap/egységjármű alatt még EuroVelo útvonalaknak is ki lehet jelölni alacsony forgalmú utakat. A jövőben is számítunk minden konstruktív, előremutató észrevételre, és szeretettel várjuk az Index újságíróit a kerékpáros turisztikai kerékpárutak átadására.

Budapest, 2018. szeptember 7.

Révész Máriusz