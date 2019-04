Ne a tárcsaféket olajozd, és legyen otthon egy pumpád

4 hídon is áttekernek majd, a menet Óbudát is érinti, nem csak a belvárost.

Az első melegebb tavaszi napokon sok ember rájön, hogy végül is van egy kerékpárja, amit jó időben már használni is lehetne túrázásra vagy éppen munkába járásra. Ideális esetben egyből fel is ülhet rá, de a hónapokig vagy akár évekig a garázsban, pincében, udvaron pihenő biciklik többsége nem feltétlenül üzembiztos és menetkész. Mielőtt az első utunkra mennék, érdemes egy gyors ellenőrzést végezni.

Aki ilyenkor betéved egy kerékpárszervizbe, az kisebb sokkot kaphat, mert sok helyen már a bejáratokat is eltorlaszolják a javításra váró bringák, ilyenkor tényleg mindenki kedvet kap tekerni. A szervizesek ilyenkor kapnak infarktust, mert mindenkinek minden azonnalra vagy éppen tegnapra kell.

Sokan vannak, akik nem szeretnek bajlódni a szereléssel, vagy egyszerűen nincs hozzá érzékük vagy idejük, néhány dolgot azért különösebb szerelői tudás nélkül is meg lehet oldani.

Kezdhetünk mindjárt optikai tunningal, már attól sokkal profibbnak néz ki egy bringa, ha tiszta. Én a gyorsasága miatt általában benzinkúton csapatom le gőzborotvával a biciklimet, de van, aki szerint ez nem túl jó ötlet, mert oda is bemoshatunk a nagy nyomással szennyeződéseket, ahol semmi szükség rájuk. Szóval egy rongy, egy fogkefe és kis víz segítségével otthon is jó eredményeket lehet elérni. Törölgessük át a vázat, a felniket, a láncot, a lánckerekeket, a pedálokat és a nyerget.

Állásukban ritkán mennek tönkre biciklik, de ha tényleg évek óta elhanyagoltuk, akkor arra számíthatunk, hogy a gumi alkatrészek elérnek vagy túl merevvé válnak. A külsők kirepedezhetnek, a fékgumik is használhatatlanná válnak. A biztonságunk miatt fontos, hogy a fékünk biztosan és hatékonyan működjön. Nézzük meg, mennyire koptak el a fékpofák. Már szemre is sok minden látszik, de ha behúzzuk a féket, és lassan ér a felnihez a fékpofa vagy gyengén tartja, magyarul nem fog, biztosak lehetünk benne, hogy cserére van szükség. A fékpofa csak a felnihez érjen, állítsunk, állíttassunk rajta, ha a gumiabroncsot is fogná. A rossz hatékonyság a kinyúlt bovdeneken is múlhat, ezért érdemes azokat is kicseréltetni tavasszal.

A biciklit persze csak akkor tudjuk megállítani, ha gurul is, tehát csekkoljuk le a kerekeket, nem állnak-e keresztbe, sérült-e a felni, van-e hiányzó, kilazult küllőnk, de mindenekelőtt nézzük meg, hogy van-e elég levegő a gumikban.

„Van, aki szinte csak azért hozza be a biciklijét, hogy mi törölgessük le róla a port, de azért összetett problémákkal is találkozunk. Sokan azzal jönnek, hogy lapos a kerék, mert leeresztett télen. Sokszor kiderül, hogy tényleg csak leeresztett, nem is lyukas. Próbáljuk meg felpumpálni a kereket, mielőtt szervizbe visszük. Mindenkinek ajánlom, hogy szerezzen be egy talpas pumpát, azzal elég pár fújás, és minden szeleptípushoz jó, nem kell szenvedni kisebb pumpákkal. Tartsuk be a gumin lévő számokat, fújjuk olyan keményre, amennyit ráírtak" – mondta Kántor Zoltán kerékpárszerviz vezető.

Ha a gumik rendben vannak, akkor nézzük meg van-e nyolcas vagy tojás, az az oldal- vagy sugárirányú ütés a kerekünkben. Ha nem vészes, még tekerhetünk vele, a centrírozást viszont jobb szakemberre bízni, többet tudunk ártani, mint használni, ha magunk esünk neki egy küllőkulccsal a keréknek. Nem várt geometriai formákat hozhatunk létre a célzottnak tűnő csavargatással is.

Sok használat során a láncok és a fogaskerekek is elhasználódhatnak, ezeket 3-4 ezer kilométerenként érdemes cserélni. Akik végignyomják a telet, azok általában tavasszal cserélik a hajtást, kevesebb hólével, sárral, vízzel, útszóró sóval és kaviccsal lehet már ilyenkor számolni.

A lánc kenése is elengedhetetlen, hogy simább legyen a hajtásunk és ne kopjanak a fogaskerekek és láncszemek. Ma már speciális bringákhoz készített teflonos spray-k, grafitos kenőolajak is elérhetők, de egyszerű műszerolajjal is lekenhetjük a láncot jobb híján. Fontos tényleg a láncot kenjük, ne a fogaskereket vagy éppen a tárcsaféket olajozzuk lendülettel. Kántor Zoltán azt tanácsolta, hogy a motorláncok kenőanyagát semmiképpen ne használjuk, mert az annyira ragacsos, hogy éppen az ellenkező hatást érhetjük el vele: összegyűjt minden port, apró szemetet, amivel csak kinyírjuk a láncunkat.

A váltókat is ellenőrizzük, simán megy-e a váltás, minden fogaskerékre feldobja-e a láncot a váltó. Van, amikor a váltókarokba is beeszi magát a rozsda, de a kinyúlt bovdenek, rosszul leszabályozott váltó is ronthatja a hatékonyságot. Bovdent a váltóknál is érdemes cserélni tavasszal.

Nem elengedhetetlen a feltétele a kerékpár működésének, hogy vannak-e rajta láthatósági eszközök. De az első utak előtt azért nézzük meg, hogy fent vannak-e a villogóink, fényvisszaverőink, kell-e elemet cserélnünk. Pár száz forintos tételekről van szó, ezeken nem éri meg spórolni, tényleg életet menthetnek.

