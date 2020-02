Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Rácsodálkozott a napokban az I Bike Budapest a feltört Olof Palme sétány helyén épülő kis útra a Városligetben. Mint írták közösségi oldalukon, a Liget Zrt. és az egyesület korábbi egyeztetésein 6 méter széles, aszfaltozott burkolatot kértek a korábbi, 13 méteres széles aszfaltút helyére, hogy mindenki (kerékpározók, sétálók, családosok, turisták, kutyázók és társaik) elférjen Budapest egyik legforgalmasabb bringás útvonalán.

Fotó: Magyar Kerékpárosklub

Ehelyett most egy körülbelül 4,5 méter szélesre becsült, térkövezett utacskát kaptak, amin

a konfliktusok kódolva vannak, a hibásak persze a járókelők lesznek.

Ráadásul, ha a tervezett fővárosi közlekedési aránycél teljesül, akkor 2030-ban már ötször annyi bringásnak kellene osztozni a keskeny úton a többiekkel, mint most.

Lapunk megkereste a Városliget Zrt.-t, és a cég válasza megrengette lapunk bizalmát a kerékpárosok szemmértékében. A társaság ugyanis kötötte az ebet a karóhoz, hogy 6 méter széles lett az új út. Sőt, mint hozzátették, pont a kerékpárosokkal történt megbeszélések nyomán alakult ki az a kompromisszum, hogy az Olof Palme sétány Ajtósi Dürer sor és Zichy Mihály út közötti szakasza nem szűnik meg, hanem csak egy karcsúsításon esik át: az utat 12-ről 6 méterre szűkítik le.

Külön kérte a cég, hogy mindenképpen foglaljuk írásba azt is, hogy az Olof Palme sétány szűkítésével mintegy 5000 négyzetméternyi új zöldfelületet adnak vissza a parknak, de kerékpáros forgalom is egy biztonságos nyomvonalon haladhat.

A 4 az új 6?

Rajtunk nem múlt, kérés teljesítve. Viszont ha az 5000 négyzetméter zöldbővülést is olyan precízen számolta ki a Liget Zrt., mint az út szélességét, akkor abban a fűben nem sok tücsök fog ugrálni. Felvállalva ugyanis a médium szerepét, lapunk megkérdezte az I Bike Budapestet, vajon tényleg biztosak-e abban a 4,5 méter szélességben, vagy csak optikai csalódásnak estek áldozatul.

Válaszul a Magyar Kerékpárosklubhoz tartozó I Bike Budapest aktivistája nem volt rest, eltekert a helyszínre egy centivel, pontosan lemérte a távolságot, amit fényképekkel dokumentált. Ebből kiderült, hogy az út szélessége még a becsültnél is kevesebb, mindössze négy méter. Az ex-Olof Palme ház előtt hat métert hagytak a régi felületből, de a tavaly még megmaradt járdát most bontják, így ez is sűrűbb lesz, tették hozzá.

Fotó: I Bike Budapest

A kerékpárosok a februári kora délutánon is tapasztaltak forgalmat a méricskéléskor, de elképzelték a jövő konfliktusait egy hétvégi napon vagy egy melegebb délutánon kiözönlő tömegben. A konfliktusokért sokan az itt közlekedőket fogják okolni, nem az egyre több embert kiszolgálni képtelen infrastruktúrát, szögezték le.

Már éppen be akartam fejezni a cikket, amikor felhívták a figyelmemet az I Bike Budapest Instagram-oldalára, ahová szintén kiposztolták a mérés eredményét, ám alatta a kommentekben Sághy Attila, a Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese műszaki vezérigazgató-helyettese írta le, hogy a jelenleg 4 méteres szakasz is ki lesz bővítve 6 méterre. Felhívtuk, és valóban: megerősítette, hogy bár a forgalmi modellterv első pillanatra jónak tűnt, később rájöttek, hogy alulbecsülték a biciklis forgalmat. Ezért felülírták a tervet, és kibővítik a kerékpárutat egészen az Ajtósi Dürer sorig.

Aki elveszett volna a különböző szélességű régi és ú kerékpárutak szövevényében, ezen a Kerékpárosklub által készített térképen eligazodhat: