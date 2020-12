A Vasárnapi Merőkanál belcsap a lecsóba

Kerékpáron érkezik az adomány a Dunakanyarban élőkhöz. December eleje óta gyűjtenek tartós élelmiszert a Vasárnapi Merőkanál (VM) nevű kezdeményezés önkéntesei a rászorulók számára. A civil szervezet korábban minden vasárnap a szentendrei volt egészségházban szervezett melegételosztást, azonban a koronavírus terjedése miatt változtatniuk kellett.

A napokban összegyűjtött adományokat december 23-án, a szentendrei tüdőgondozó udvarán osztják szét.

Azok, akik személyesen érte tudnak jönni , azoknak – mint egy piacon – kézbe adják. Sokan azonban csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak kimozdulni otthonról.

A Magyar Kerékpárosklub szentendrei csapata ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott, amikor felajánlotta az élelmiszercsomagok házhozszállítását.

A részletek egyeztetése után a biciklisek arra számítanak, hogy nagyon sok küldeményt kell kivinniük, ezért a két teherbiciklijüket is hadrendbe állítják.

Bürger Zoltán, a biciklisek szervezője azt mondta a Kerékagynak, közreműködésük nem előzmények nélküli, már öt éve kerékpárral viszik ki Szentendrén a VM küldeményeit.

A címlistánkon összesen 22 cím van, amire 34 adag melegételt szállítottunk ki egy öt-tíz fős önkéntes csapattal. Egy alkalommal két bringás szállít úgy, hogy elfelezik egymásközt a címeket, és a városiasabb részt (Püspökmajor, Pannóniatelep) egy közös használatú teherbiciklivel viszi az egyik, a dombosabbat (Izbég, Pismány) a saját bingájával viszi a másik.

Amikor épp nincs vírus. Szeptember közepe óta azonban szünetel a melegételosztás, így a szállítás is. Most a tartósélelmiszer-gyűjtésből fognak a címlistán szereplőknek szállítani 23-án. Azt is hozzátette, hogy a kétfős csapat kiállítása is nehéz néha, de

most négy-nyolc bringásra lenne szükség, hogy fel tudjuk pakolni a szokásosnál nagyobb mennyiségű élelmiszert.

Az akcióhoz most is lehet csatlakozni. A Kerékpárosklub aktivistái arra kérik a résztvevőket, hogy hozzanak biciklistáskát vagy hátizsákot.