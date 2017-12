Tele volt magyar fegyverekkel az Iszlám Állam

Tele van magyar gyártású fegyverekkel Irak és Szíria, egy friss jelentés szerint a kínai, román és orosz gyártmányú fegyverek után magyar fegyverből volt a legtöbb az Iszlám Állam harcosainak. A háborús zónákban használt fegyvereket és azok eredetét vizsgáló, EU-s forrásokból működő Conflict Armament Research 2017-es, "Az Iszlám Állam fegyverei" című jelentéséből derült ki, hogy

az Iszlám Állam harcosainál Irakban és Szíriában összesen 132 magyar gyártású fegyvert találtak,

mindkét országban 66-ot. Ez azt jelenti, hogy az Iszlám Államnál talált fegyverek 7,21 százaléka Magyarországon készült.

A fegyverek többsége, összesen 112 darab magyar gyártású AK-63F gépkarabély, vagyis kalasnyikov-másolat volt, a jelentés szerint ráadásul soknak a gyártási száma is elég közel van egymáshoz. Ahogy egy, a magyar fegyvergyártással foglalkozó cikkünkben korábban írtuk, ezeket a fegyvereket még a FÉG magyar fegyvergyár gyártotta és olyan sok van belőle, hogy Magyarország NATO segélyként adományozott ilyeneket többek között az iraki hadseregnek. Arról már korábban is sejteni lehetett, hogy ezek közül sok az Iszlám Állam terroristáinál köt majd ki, de a CAR jelentése meg is erősíti ezt a félelmet.

A jelentés szerint a legtöbb fegyver Kínából érkezett Irakba és Szíriába, összesen 797 darab, innen jött az Iszlám Állam fegyvereinek 43,5 százaléka. Ezután Románia és Oroszország következik, ahonnan főleg szintén kalasnyikovok kerültek a terroristák kezébe, utána pedig Magyarország, Bulgária, Szerbia és (Kelet-)Németország következik. Ahogy a jelentés megállapítja, ezek mind volt kommunista országok, többségük a Varsói Szerződés tagja volt, ahonnan így-vagy úgy, de elszivárogtak a fegyverek a rendszerváltás után.