Trump azzal nem dicsekszik, hogy megduplázódott a bányászhalálok száma

Az Indexen is beszámoltunk róla, hogy Donald Trump saját érdemének tulajdonította a tényt, hogy a 2017-es évben egyetlen utasszállító repülőgéppel sem történt halálos baleset. Van viszont egy másik iparág, amiről jól lehet tudni, hogy Trump szívéhez közel áll, és tavalyhoz képest megduplázódott a halálesetek száma.

Trump kampányában és első elnöki évében is központi szerepet kapott a szénbányák ügye. Ezzel összefüggésben lépett ki a párizsi klímaegyezményből, továbbá az iparág fellendítése miatt oldotta fel az eddig bezáratott szénerőművekre vonatkozó zárlatot, illetve a szövetségi működésére kimondott moratóriumot is.

A bányászati dolgozók biztonságával és egészségével foglalkozó szervezet most tette közzé, hogy 2017-ben 15 bányász veszítette életét munkahelyi baleset következtében, ami majdnem a duplája a 2016-os adatoknak, amikor 8 ilyen haláleset történt.

A bányákat felügyelő országos szervezet élére decemberben neveztek ki egy új vezetőt, David Zatezalót, akinek jelölését több bírálat is érte, hiszen Zetalo korábban egy nagy bányászati cég, a Rhino Resources igazgatója volt, és míg itt dolgozott, a céget többször büntették meg azért, mert nem tartja be a biztonsági előírásokat a bányáiban.

A megnövekedett halálesetek háttérben állhat a nagyobb volumenű kitermelés, ami 8 százalékkal volt nagyobb, mint az előző évben. Ezzel az amerikai elnök Twitter-csatornáján el is dicsekedett. Az előrejelzések szerint viszont 2018-ban nem lehet további növekedésre számítani a csökkenő kereslet miatt. Ezzel van összefüggésben az is, hogy folyamatosan szűnnek meg az amerikai bányászipari állások, Trump ígéreteinek ellenére is.

Borítókép: Saul Loeb / AFP

Donald Trump 2017 augusztusában egy Virginiában rendezett eseményen tart egy "Trump csípi a szenet" feliratú táblát