Azt hiszi, nálunk van meleg januárban? Mit szólna 47,1 fokhoz?

A Hvg.hu szúrta ki az ausztrál meteorológiai intézet Twitter-bejegyzését arról, hogy minden melegrekord megdőlt Ausztráliában magyar idő szerint január 7-én: hivatalosan 47,1 Celsius-fokot mértek a Sydney melletti Penrithben. Később a hivatal ugyan módosította az állítását, mert rájöttek, hogy egyszer Richmondban már mértek 47,8 fokot is, de valószínűleg ez a rekord is megdől, van olyan ugyanis, aki már egy 52 fokot mutató hőmérőt is lefényképezett, igaz, nem hivatalos mérőállomáson.

Fotó: Twitter

Az extrém meleg általános az országban: Richmondban 46,3, Bankstown 45 fokot mértek. Tűzgyújtási tilalmat is elrendeltek, de így is van, ahol - vélhetően egy kigyulladt autó miatt - bozóttűz terjed - írja az ausztrál 9News.

A globális felmelegedésről árulkodik az időjárás szélsőségessége: miközben Ausztráliában hőségrekordok dőlnek meg, az Egyesült Államok legtöbb tagállamában nem szűnik a havazás, hurrikánerejű szél süvít, és több államban is rendkívüli állapotot hirdettek, Bostonban pedig az autók belefagytak az előbb kiáradt, majd megfagyott vízbe. De még Szaúd-Arábiában is havazott.