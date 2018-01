Bostonban nem fagyott cápák miatt gond a hideg időjárás, hanem azért, mert a nagy fagy beköszönte előtt nem sokkal komoly esőzések voltak, és a víz nem mindenhol tudott rendesen elfolyni.

Ahol nem tudták elvezetni a vizet, ott most tengelyig befagyott autók állnak, de még ennél is nagyobb baj, hogy se áram, se fűtés nincs helyenként, és a víz a pincéket is ellepte.