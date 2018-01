Steve Bannon visszakönyörögné magát Trump kegyeibe

Steve Bannon bocsánatot kért, amiért nem reagált hamarabb a Trumpot ócsároló legújbb sikerkönyvben szerinte félrevezetően megjelent állításaira, amik miatt az elnök gyakorlatilag kiátkozta egykori főtanácsadóját. Bannon minderről közleményt is kiadott vasárnap.

Ahogy arról korábban írtunk, a héten megjelent a Fire and Fury című könyv, amelyben Michael Wolff újságíró több fehér házi forrásra hivatkozva azt írja le hosszasan, hogy óriási fejetlenség van a Fehér Házban, Trump pedig egy gyerekes idióta. A könyvben többek között szerepel, hogy Trump hogyan lövi be a haját olyanra, amilyen, hogy állandóan a McDonaldsból rendel kaját, mert azt hiszi, meg akarják mérgezni és hogy félt a Fehér Házban, miután beköltözött.

A könyv annyira ciki az elnöknek, hogy Trump meg is akarta gátolni a megjelenését, ami persze oda vezetett, hogy az még korábban megjelent, mint eredetileg tervezték, és volt olyan könyvesbolt, ahol percek alatt elkapkodták az összes példányt.

A könyvben többek között Steve Bannon, Trump volt kampányfőnöke és stratégiai főtanácsadója is nyilatkozik, aki többek között hazaárulónak nevezi Trump fiát és vejét, amiért azok találkoztak egy Hillary Clintont lejárató infókat ígérő oroszokkal, és azt is mondta, hogy az ifjabbik Donald Trumpot a Trump-kampány orosz kapcsolatait vizsgáló Robert Mueller különleges ügyész "feltöri majd, mint egy tojást". Trump emiatt iszonyatosan kiakadt volt bizalmasára, bolondnak nevezte, azt nyilatkozta, hogy Bannonnak semmi köze az ő választási győzelméhez, és perrel is fenyegette a Breitbart széljobbos hírportál vezetőjét.

Bannon most mindenért bocsánatot kért, vasárnapi közleményében Donald Trump Jr.-t hazafinak és jó embernek nevezte, aki fáradhatatlanul dolgozik az ország sorsának javításán. Azt is írja, hogy a könyvben pontatlanul szerepelnek a tőle idézett részek, ő ugyanis nem az ifjabbik Trumpot akarta lehazaárulózni, ez Paul Manafortra, Trump korábbi kampányfőnökére vonatkozott, aki szintén ott volt az oroszokkal szervezett találkozón a Trump-épületben. Azt is írja, hogy ő a Trumpizmus legnagyobb globális hírnöke, és ilyen minőségében továbbra is segíteni szeretné az elnök munkáját.