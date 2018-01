Nagyon-nagyon szigorú menekültpolitikát ígér az új osztrák belügyminiszter

A magas bűnözési rátákra "nagyon-nagyon szigorú" menekültpolitikával válaszol az új osztrák kormány, jelentette be Herbert Kickl szabadságpárti osztrák belügyminiszterű. Kickl a kormányülésen ismertette azt a jelentést, amely a 2016-os bűnözési helyzetet elemzi. Eszerint 2016-ban a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított külföldiek aránya 13 százalékkal emelkedett az előző évhez képest, és körükben nagy volt köztük a menedékkérők száma. Arra a kérdésre ugyanakkor nem tudott válaszolni, hogy pontosan milyen magas is ez az arány a bűncselekményt elkövetők körében.

A bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt által delegált belügyminiszter szigorú intézkedéseket ígért:

fel fogják gyorsítani a menedékkérelmek elbírálását és a kitoloncolási eljárásokat,

meg akarják adni azt a lehetőséget a hatóságoknak, hogy nyomkövetési céllal hozzáférhessenek a menekültek mobiltelefonján található adatokhoz,

annak a menedékkérőnek, aki nem tudja hitelesen igazolni személyazonosságát, kötelező orvosi vizsgálaton kell részt vennie, ahol meghatározzák az életkorát.

A belügyminiszter egy félreérthető mondata különösen nagy feltűnést keltett. Kickl azt mondta: a menedékkérőket "koncentráltan" kellene elhelyezni központokba, hogy felgyorsítsák a kérelmek elbírálását, ami többek szerint a koncentrációs táborokra emlékeztető szóhasználat. (Nemrég Németországban beszélt egy politikus a menekültkérdés "végső megoldásáról", igaz, nem az Endlösung, hanem a "finale Lösung" kifejezést használta).

Az osztrák bevándorlási hivatal (BFA) 2017-es adatai szerint tavaly 24 ezren nyújtottak be menedékkérelmet, és az elbírálására váró menedékkérelmi ügyek száma is 31 ezerre csökkent. A menekültválság 2015-ös kezdete óta nagyjából 155 ezer menedékkérdelmet adtak be Ausztriában, és 2017 végéig ezeknek az ügyeknek a 80 százalékát rendezték. Tavaly a BFA mintegy 60 ezer ügyben hozott határozatot. Az a cél, hogy május 31-ig 15 ezer alá szorítsák a még folyamatban lévő ügyeket.