Merkel elismerte, hogy vannak német no-go zónák

Angela Merkel elismerte, hogy Németországban is vannak úgynevezett no-go zónák, azaz a közkeletű definíció szerint olyan negyedek, melyekben a hatóságok csak korlátozottan tudják érvényesíteni a törvények uralmát, és kívülállók számára nem ajánlatos a belépés. A német kancellár az n-tv német csatornának adott hétfői interjújában szó szerint azt mondta, hogy a szabadságot csak a biztonság képes garantálni, és

nem szabadna létezniÜK no-go zónáknak, nem szabadna létezniük olyan helyeknek, melyekről mindenki lemondott.

A kancellár nem részletezte, hol lehetnek ilyen területek, csak annyit mondott, hogy „vannak ilyen helyek, és nevén kell neveznünk őket, és valamit kezdeni kell velük”. A riporter is továbblépett a kijelentésen, csakhogy a nemzetközi média felkapta a beismerést, amivel a kancellárnak saját kormányzatát is sikerült zavarba hoznia, mivel korábban több tisztségviselő is leszögezte, hogy márpedig Németországban nincsenek olyan negyedek, régiók, ahová a rendőrség nem mer behatolni, és nem mer/tud intézkedni.

A zavart jelzi, hogy Merkel szóvivője, Steffen Seibert sem volt hajlandó kibontani főnöke kijelentését, egy, a no-go zónák megnevezésére vonatkozó kérdést szerdán azzal ütött el, hogy „a kancellár szavai önmagukért beszélnek” (miközben ugye nem beszélnek önmagukért). A szövetségi belügyminisztérium szóvivője, Johannes Dimroth pedig azzal pattintott le egy hasonló kérdést, hogy a biztonsági kérdések a tartományi, nem a szövetségi hatóságokhoz tartoznak.

Merkel egyébként már tavaly, a bajor keresztényszociális párt, a CSU kongresszusán is tett hasonló kijelentést, sőt, 2015-ben el is látogatott Duisburg egyik hírhedt városrészébe, Marxlohba. A magyar kormány 2016-ban, a menekültellenes kampányának egyik fázisaként egy olyan hirdetést publikált, mely szedett-vedett, megkérdőjelezhető hitelességű adatok alapján állította: Európában 900 no-go zóna van.

(via Washington Post)