Hét év börtönt kapott Amerika legutáltabb embere

Hét év börtönbüntetésre ítélte pénteken az illetékes New York-i bíróság a tavaly csalás miatt elítélt Martin Shkreli gyógyszeripari befektetőt, írja az MTI. A 34 éves üzletember azzal vált az ország egyik legutáltabb emberévé, hogy 2015-ben egyetlen éjszaka alatt drasztikusan megemelte egy életmentő HIV-gyógyszer árát.

Bár a gyógyszer hangulattól függő áremelése emberileg bőven elítélhető, jogilag ezzel a döntésével nem volt probléma. Az adócsalás és összeesküvés azonban már más téma, 2017 augusztusában el is ítélték, ám 5 millió dollár óvadék ellenében szabadlábon lehetett volna a mostani ítélethirdetésig. Ezt azonban egy szövetségi bíró nem sokkal később visszavonta, miután az üzletember - állítólag csak tréfából - ötezer dollárt ajánlott fel annak, aki szerez egy hajtincset Hillary Clintontól.

A pénteki ítélethirdetésen Kiyo Matsumoto kerületi bíró hét év börtönt szabott ki Shkrelire, bár az ügyészség eredetileg 15 év börtönbüntetést kért a férfinak. A beszámolók szerint az üzletember megtörtnek látszott a bíróságon és könnyeivel küszködve várta az ítélethirdetést.

A börtön mellett az üzletembernek 75 ezer dollár (19 millió forint) pénzbüntetést kell fizetnie és a büntetése részeként további 7,4 millió dollárt koboznak el tőle többek között vagyontárgyak formájában. Meg kell válnia például egy Picasso-festményről, a Wu Tang Clan New York-i hiphopegyüttes egyetlen példányban megjelent albumától és a 2015-ös Once Upon A Time In Shaolin című korongtól is, amit annak idején 2 millió dollárért szerzett meg egy árverésen.