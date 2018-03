A Fehér Ház ügyvédje cáfolta, hogy Trump el akarja távolítani Muellert

A Fehér Ház ügyvédje, Ty Cobb szerint Donald Trump elnöknek nem áll szándékában eltávolíttatni Robert Muellert, a 2016-os amerikai választási folyamatba történt vélt orosz beavatkozás vizsgálatának irányítóját.

Ty Cobb vasárnap este közleményt juttatott el az amerikai sajtó fehér házi tudósítóihoz, hogy eloszlassa a Trump elnök aznapi Twitter-bejegyzései nyomán keletkezett aggodalmakat, miszerint az elnök Mueller közelgő lemondatására törekedne.

Cobb a dokumentumban leszögezte, "a médiában megjelent találgatásokra válaszul a Fehér Ház ismét megerősíti, hogy az elnök nem fontolgatja és nem is vitatja meg senkivel Robert Mueller különleges tanácsadó elbocsátását".

Vasárnap délelőtt az elnök két Twitter-bejegyzésében is támadta a Robert Mueller vezette különleges vizsgálóbizottságot, azt állítva, hogy a bizottság elfogult. Vitatta a bizottság összetételét is, amely csakis demokrata párti emberekből áll, s vannak köztük Hillary Clinton, volt demokrata párti elnökjelölt kampányának támogatói is. Trump álláspontjával republikánus politikusok egy része sem értett egyet és vasárnap televíziós interjúkban felhívták erre az elnök figyelmét.

Lindsey Graham, dél-karolinai republikánus szenátor például egy televíziós interjúban azt állította: Mueller esetleges elbocsátása Trump "elnöksége végének a kezdete lenne", mert "jogállam vagyunk".

John McCain arizonai republikánus szenátor vasárnap este mikroblog-bejegyzésben dicsérte Muellert, akiről azt írta, hogy "tisztességgel és feddhetetlenül szolgálja országunkat".

Trey Gowdy, dél-karolinai republikánus képviselő pedig egyszerűen leszögezte: aki ártatlan, annak úgy is kell viselkednie. "Ha semmi rosszat nem tettél, akkor ki kell állnod amellett, hogy a vizsgálat a lehető legmélyrehatóbb legyen" - nyilatkozta Gowdy a Fox televízióban.